 استهداف مطار بغداد الدولي.. ما تداعياته أمنياً وسياسياً؟ | DW الأخبار | DW | 28.01.2022

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استهداف مطار بغداد الدولي.. ما تداعياته أمنياً وسياسياً؟

بعد الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي.. تحقيقات وإدانات ودعوات الخارج عدم فرض قيود على السفر من وإلى العراق.. فما حيثيات الهجوم؟ وما تداعياته على المشهديْن السياسي والأمني في البلاد؟

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