استهداف مطار بغداد الدولي.. ما تداعياته أمنياً وسياسياً؟

العراق اليوم: العنف تجاه الأطفال .. ظاهرة أم إرث أجيال سابقة؟

الأمم المتحدة تقول إن 5 من بين 5 أطفال في العراق يتعرضون إلى العنف في المنزل أو المدرسة أو الشارع . هل هي ظاهرة طارئة على المجتمع أم أنها مستوطنة منذ عقود، لكن وسائل التواصل فصحتها أخيرا؟