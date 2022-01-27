استهداف مطار بغداد الدولي.. ما تداعياته أمنياً وسياسياً؟

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بعد الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي.. تحقيقات وإدانات ودعوات الخارج عدم فرض قيود على السفر من وإلى العراق.. فما حيثيات الهجوم؟ وما تداعياته على المشهديْن السياسي والأمني في البلاد؟
تعرض مطار بغداد الدولي مجدداً لهجوم صاروخي أدى إلى تضرر إحدى الطائرات المدنية الخارجة عن الخدمة، دون أن يحدث اضطراباً في حركة السفر. ولا يتم تبني الهجمات المشابهة عادة، لكن واشنطن تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران.
الأمم المتحدة تقول إن 5 من بين 5 أطفال في العراق يتعرضون إلى العنف في المنزل أو المدرسة أو الشارع . هل هي ظاهرة طارئة على المجتمع أم أنها مستوطنة منذ عقود، لكن وسائل التواصل فصحتها أخيرا؟
فئة معينة في المجتمع العراقي تشكو من "التمييز والعنصرية" وإهمال حقوقها حتى على مستوى المناصب في الدولة. يبلغ عدد أفرادها نحو نصف مليون مواطن، يشكون من معاملتهم كمواطنين من "الدرجة الثانية". DW عربية التقت بعضهم.
الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقرات أحزاب وشخصيات سياسية في بغداد، صحيح أنها لم توقع ضحايا، لكنها تثير القلق. إذ تأتي في سياق الخلافات وتعقيدات أزمة تشكيل الحكومة. فمن يقف وراءها؟ وما هي رسائل منفذو الهجمات؟
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