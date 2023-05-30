استهداف جديد لموسكو بطائرات مسيرة أوكرانية

روسيا تقول إنها صدت هجمات بمسيرات على موسكو ودوريات في البحر الأسود

قال مسؤول روسي إن مسيرة هاجمت برجا تجاريا بوسط موسكو كان قد تعرض لهجوم سابق خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أكد مسؤولون عسكريون روس صد هجمات أوكرانية على سفن في البحري الأسود.