 استهداف جديد لموسكو بطائرات مسيرة أوكرانية | DW الأخبار | DW | 01.08.2023

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DW الأخبار

استهداف جديد لموسكو بطائرات مسيرة أوكرانية

بينما تعرضت المباني في موسكو مرة أخرى للطائرات المسيرة ، واصلت روسيا هجماتها على القوات الأوكرانية. يبدو أن هجومهم المضاد يتقدم ببطء حول باخموت

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May 30, 2023**A specialist inspects the damaged facade of a multi-storey apartment building after a reported drone attack in Moscow on May 30, 2023. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

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Titel: New Ukraine recruits face dangerous mission Bildbeschreibung: New recruits practice storming trenches. Herkunft: DW Ort: Undisclosed location in Ukraine Sendedatum: 01.08.2023 Schlagwörter: Ukraine-Krieg, Ausbildung, Training, Rekruten,

وقت تدريب قليل للمجندين الأوكرانيين قبل الدفع بهم للقتال 01.08.2023

School shootings: Texas tries to boost security in schools Bildbeschreibung: Sami Baig, a Texas high-school student and member of the student-led March for Our Lives advocacy group fighting for better gun laws. Herkunft: DW Ort: Houston, Texas, USA Sendedatum: 01.08.2023 Schlagwörter: USA Waffen, Waffengesetze, Amoklauf, Schulsicherheit, Texas

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01/08/2023 Members of security services investigate a damaged office building in the Moscow City following a reported Ukrainian drone attack in Moscow Russia, August 1, 2023. REUTERS/Evgenia Novozhenina

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A view shows the damaged facade of an office building in the Moscow City following a reported Ukrainian drone attack in Moscow, Russia, July 30, 2023. REUTERS/Staff

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A view of an explosion in the Moscow region, Russia May 30, 2023, in this screengrab from a video obtained by Reuters. Video obtained by Reuters/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES REFILE-CORRECTING LOCATION

روسيا تغلق مطار فنوكوفو بموسكو عقب هجوم بطائرات مسيرة 04.07.2023

قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن روسيا صدت هجوما بخمس طائرات مسيرة أوكرانية على العاصمة موسكو والمنطقة المحيطة بها. وأضافت في بيان أن الدفاعات الجوية دمرت أربع طائرات مسيرة فيما اعترضت الخامسة قبل أن تسقط.