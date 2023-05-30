استهداف جديد لموسكو بطائرات مسيرة أوكرانية

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بينما تعرضت المباني في موسكو مرة أخرى للطائرات المسيرة ، واصلت روسيا هجماتها على القوات الأوكرانية. يبدو أن هجومهم المضاد يتقدم ببطء حول باخموت
أعلنت روسيا تعرض العاصمة موسكو لهجوم جديد بطائرات مسيرة وحملت أوكرانيا المسؤولية عنها، فيما قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت مجددا ميناء أوديسا ما تسبب في تدمير مخزن للحبوب. وأنباء عن قصف مكثف بمسيرات في القرم.
قال مسؤول روسي إن مسيرة هاجمت برجا تجاريا بوسط موسكو كان قد تعرض لهجوم سابق خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أكد مسؤولون عسكريون روس صد هجمات أوكرانية على سفن في البحري الأسود.
أعلنت موسكو أن هجوماً ليلياً بطائرات أوكرانية بلا طيار على موسكو استدعى إغلاق مطار العاصمة الدولي فترة وجيزة. فيما استهدف هجومان صاروخيان روسيان مدينتي سومي وزابوريجيا وأسفرا عن مقتل مدنيين.
قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن روسيا صدت هجوما بخمس طائرات مسيرة أوكرانية على العاصمة موسكو والمنطقة المحيطة بها. وأضافت في بيان أن الدفاعات الجوية دمرت أربع طائرات مسيرة فيما اعترضت الخامسة قبل أن تسقط.
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