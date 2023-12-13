استهداف الملاحة في البحر الأحمر: وقائع جديدة وشجب حقوقي

في أحدث واقعة تهدد الممر الملاحي في البحر الأحمر، استهدفت ناقلة بالصواريخ وأسقطت البحرية الأمريكية مسيرة "حوثية". ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر "جريمة حرب".

قالت مصادر بحرية اليوم الأربعاء (13 كانون الأول/ديسمبر 2023) إن مسلحين في زورق سريع أطلقوا النار على ناقلة في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن واستهدفوها بالصواريخ، وذلك بعدما حذرت قوات الحوثي اليمنية السفن من السفر إلى إسرائيل.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري ومصادر أخرى إن الزورق السريع اقترب أيضاً من سفينة ثانية كانت تبحر في نفس المنطقة لكنها لم تتعرض لهجوم.

وفي حادث منفصل، قال مسؤول دفاعي أمريكي في واشنطن إن المدمرة ماسون التابعة للبحرية الأمريكية أسقطت اليوم الأربعاء طائرة مسيرة تابعة للحوثيين قادمة من اليمن وكانت متجهة صوب المدمرة أثناء تقصيها لتقارير بشأن هجوم على سفينة تجارية.

وقال المسؤول إن الحوثيين هاجموا السفينة التجارية أردمور إنكاونتر بزوارق ثم أطلقوا صاروخين لم يصيبا السفينة. ولم تبلغ السفينة عن أي اضرار أو إصابات وواصلت طريقها.

وأكدت شركة أردمور للشحن المالكة والمشغلة للناقلة أردمور إنكاونتر أن السفينة تعرضت لهجوم أثناء مرورها بالبحر الأحمر. وقالت أمبري أيضاً إن الزورق السريع اقترب من ناقلة بضائع تحمل علم مالطا.

وتعمل قوات التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية في المنطقة لضمان سلامة سفن الشحن التجارية. وتضم الفرقة قوات بحرية من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.

وقالت إسرائيل إن على المجتمع الدولي حماية مسارات الشحن العالمية.

تستهدف قوات الحوثي، التي تتخذ من صنعاء مقراً، السفن التي تزعم أنها مملوكة لرجال أعمال أو شركات إسرائيلية أو السفن المتجهة إلى إسرائيل وتعرقل مرورها عبر مضيق باب المندب.

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وبشكل منفصل، أبلغت منظمة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن خمسة أو ستة زوارق صغيرة، مزودة بمدافع رشاشة في مقدماتها، تتبعت سفينة في بحر العرب لمدة 90 دقيقة على بعد حوالي 90 ميلاً بحرياً قبالة مدينة الدقم الساحلية العمانية وأضافت أنها غادرت فيما بعد. ونصحت المنظمة السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

"جريمة حرب"

وفي نفس السياق، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر، "جريمة حرب". وقالت هيومن رايتس في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن" جماعة الحوثيين المسلحة التي تسيطر على أجزاء من اليمن استهدفت عدة سفن تجارية على متنها طواقم من المدنيين في البحر الأحمر خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وتضمنت الهجمات، وفق المنظمة "إطلاق صواريخ أو مسيّرات على أربع سفن، واحتجاز طاقم سفينة خامسة تعسفاً".

وأوضحت المنظمة أن "هذه الهجمات تشكل استهدافاً للمدنيين والأعيان المدنية، وهي إذا نُفذت عمداً أو بتهور تُعد جريمة حرب". ونقل البيان عن مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله: "يزعم الحوثيون أنهم ينفذون هجمات باسم الفلسطينيين، غير أنهم فعلياً يعتدون على طواقم مدنيين لا صلة لهم البتة بأي هدف عسكري معروف، ويحتجزونهم تعسفاً، ويعرضونهم للخطر". وأضاف "يتعين على الحوثيين الإفراج فورا عن الرهائن، وإنهاء هجماتهم على المدنيين الموجودين في مرمى نيران حربهم المعلَنة على إسرائيل".

يأتي بيان هيومن رايتس غداة إعلان جماعة الحوثي أنها استهدفت بصاروخ سفينة نرويجية في البحر الأحمر محملة بالنفط كانت متجهة إلى إسرائيل، لكن الشركة المالكة للسفينة نفت علاقة إٍسرائيل بالسفينة.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)