استهداف أنقرة مركزا للجيش السوري.. نحو تصعيد جديد ضد دمشق؟

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في تصعيد جديد بين أنقرة ودمشق.. قصف تركي يستهدف مركزا للجيش السوري في ريف حلب الشمالي ويوقع قتلى وجرحى.. ماذا وراء الغارة التركية؟ وما تأثيرها على دعوات أنقرة إلى المصالحة بين المعارضة مع دمشق؟
خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مناطق شمال سوريا رفضا للمصالحة مع النظام السوري، بعد دعوة وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو للمصالحة بين دمشق والمعارضة لتحقيق "سلام دائم".
أكدت تركيا مجددا سعيها لمصالحة بين فصائل المعارضة السورية والنظام، وذلك في تأكيد لتحول موقفها منذ لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام.
بعد أن طالب بايدن دمشق بالسماح للصحفي الأمريكي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ 10 سنوات، بالعودة إلى بلده، نفت الحكومة السورية "خطف أو اعتقال" تايس. وأعلنت واشنطن أنها تتواصل "بشكل مكثف" مع دمشق بشأن تايس.
بات الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يشعرون بالقلق حيال خطط أنقرة لعودة" مليون" منهم على أساس "طوعي" إلى "مناطق آمنة" داخل سوريا، وفيما يتحدث خبراء عن مساع تركية لـ"تغيير ديمغرافي"، تتهم دمشق أنقره، بـ"تطهير عرقي".
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