استهداف أنقرة مركزا للجيش السوري.. نحو تصعيد جديد ضد دمشق؟

ردا على بايدن.. دمشق تنفي احتجاز الصحفي الأمريكي تايس

بعد أن طالب بايدن دمشق بالسماح للصحفي الأمريكي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ 10 سنوات، بالعودة إلى بلده، نفت الحكومة السورية "خطف أو اعتقال" تايس. وأعلنت واشنطن أنها تتواصل "بشكل مكثف" مع دمشق بشأن تايس.