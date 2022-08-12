 استهداف أنقرة مركزا للجيش السوري.. نحو تصعيد جديد ضد دمشق؟ | مسائية DW | DW | 17.08.2022

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مسائية DW

استهداف أنقرة مركزا للجيش السوري.. نحو تصعيد جديد ضد دمشق؟

في تصعيد جديد بين أنقرة ودمشق.. قصف تركي يستهدف مركزا للجيش السوري في ريف حلب الشمالي ويوقع قتلى وجرحى.. ماذا وراء الغارة التركية؟ وما تأثيرها على دعوات أنقرة إلى المصالحة بين المعارضة مع دمشق؟

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تعتبر أزمة استخراج الأوراق الثبوتية والشخصية في الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة إحدى أهم المشاكل وأكثرها تعقيداً

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بعد عام من حكم طالبان.. أفغانستان نحو مزيد من الانهيار؟ 15.08.2022

محادثات تركية أمريكية بشأن إف-16.. هل أُزيلت كل العقبات؟

محادثات تركية أمريكية بشأن "إف-16".. هل أُزيلت كل العقبات؟ 15.08.2022

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خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مناطق شمال سوريا رفضا للمصالحة مع النظام السوري، بعد دعوة وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو للمصالحة بين دمشق والمعارضة لتحقيق "سلام دائم".

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August 10, 2022: The U.S. is certain that an American journalist abducted a decade ago has been held by the Syrian government, President Joe Biden says. AUSTIN TICE, a former US Marine, was taken captive near Damascus on 14 August 2012 while covering the country's civil war, says his family. 'We know with certainty that he has been held by the Syrian regime,' Mr Biden said. He called on Syria to 'work with us so that we can bring Austin home'. Syrian President has not confirmed his government is holding Mr Tice. Other top Syrian officials have previously denied detaining the American FILE PHOTO: June 22, 2016: Freelance journalist Austin Tice went missing in Syria in 2012 and has not been heard from since. (Credit Image: © TNS via ZUMA Wire

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بعد أن طالب بايدن دمشق بالسماح للصحفي الأمريكي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ 10 سنوات، بالعودة إلى بلده، نفت الحكومة السورية "خطف أو اعتقال" تايس. وأعلنت واشنطن أنها تتواصل "بشكل مكثف" مع دمشق بشأن تايس.

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ما هدف تركيا من إعادة توطين لاجئين في شمال سوريا؟ 27.05.2022

بات الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يشعرون بالقلق حيال خطط أنقرة لعودة" مليون" منهم على أساس "طوعي" إلى "مناطق آمنة" داخل سوريا، وفيما يتحدث خبراء عن مساع تركية لـ"تغيير ديمغرافي"، تتهم دمشق أنقره، بـ"تطهير عرقي".