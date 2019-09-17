 استهداف أرامكو ـ واشنطن تؤكد استعدادها للرد وترسل بومبيو إلى الرياض | أخبار | DW | 17.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

استهداف أرامكو ـ واشنطن تؤكد استعدادها للرد وترسل بومبيو إلى الرياض

قالت الولايات المتحدة إنها تعكف على تقييم الأدلة بشأن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها، وطهران تقول إن واشنطن في "حالة إنكار" للواقع" لرفضها تصديق من أن الهجمات انطلقت من اليمن.

Symbolbild: US Marine im Persischen Golf (picture-alliance/U.S. Navy)

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه الثلاثاء إلى السعودية "للتباحث" في "الرد" الأميركي على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية. وأكد بنس اليوم في كلمة ألقاها بمعهد هيريتيج أن الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة بشأن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط. وقال إنه إذا كانت إيران نفذت هجمات يوم السبت على السعودية للضغط على الرئيس دونالد ترامب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران، فإنها ستفشل.

وفي حين بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذرا الاثنين وقال بأنه يفضل انتظار الحصول على تأكيدات حول كيفية حدوث الهجوم وينوي التشاور مع الرياض، أعلن مسؤول أميركي الثلاثاء لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه أن الهجوم انطلق من الأراضي الإيرانية. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة. وتابع هذا المسؤول أن الإدارة الأميركية تعمل حاليا على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الأوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك. وأوضح المسؤول أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لديها القدرة على تحديد الجهة التي أطلقت منها الصواريخ، إلا أنه رفض الكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقت.

وبعد يوم من إعلان الولايات المتحدة استعدادها للرد على الهجوم قال ترامب أمس الاثنين إنه "لا داعي للعجلة" في ذلك وأضاف "أمامنا العديد من الخيارات لكنني لا أدرس الخيارات الآن. نريد أن نعرف بشكل حاسم من الذي فعل ذلك".

في الاثناء، دعا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الحكومات في أنحاء العالم إلى التصدي للمخاطر التي تهدد إمدادات النفط والاستقرار الاقتصادي العالمي والتي نجمت عن هجمات مطلع الأسبوع. وقال الحلفاء الأوروبيون إنه يجب معالجة الأزمة بشكل جماعي.

مختارات

بعيد القصف الذي استهدف السعودية السبت سارع وزير الخارجية مايك بومبيو الى اتهام إيران بشكل مباشر، في حين أكد ترامب ان الولايات المتحدة "مستعدة للرد"، وبعد تأكيد السعودية أن الأسلحة إيرانية، فكيف سيكون موقف واشنطن؟ (16.09.2019)

اهتمت صحف أووروبية عدة باستهداف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية، وبينما انتقدت بعض الصحف التسرع في تحميل طرف ما المسؤولية، تساءلت أخرى عن مدى فاعلية النظام الدفاعي السعودي، والبعض منها حذر من التصعيد في الخليج. (17.09.2019)

وفي ظل هذا التصعيد، استبعد الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم إجراء محادثات مع واشنطن. ونقل التلفزيون الحكومي عن خامنئي قوله "إن المحادثات لن تجرى إلا إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق النووي المبرم بين إيران والغرب والذي انسحب منه ترامب العام الماضي".

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر إنّ "الولايات المتحدة تكون في حالة إنكار إذا ظنّت أنّ الضحايا اليمنيين لأربع سنوات ونصف من أبشع أنواع جرائم الحرب لن يفعلوا ما بوسعهم لشن ضربات مضادّة". واضاف "لربّما هي محرجة لأنّ مئات مليارات الدولارات من الأسلحة لم تعترض النيران اليمنية". واعتبر الوزير الإيراني أنّ "إلقاء الملامة على إيران لن يغيّر هذا الواقع".  وشدّد ظريف على أنّ "إنهاء الحرب (في اليمن) هو الحلّ الوحيد لكلّ المشاكل". وفي تغريدة ثانية قال ظريف "تخيّلوا فقط أنّ الولايات المتحدة لا تنزعج عندما يقصف حلفاؤها منذ أكثر من 4 سنوات، بدون رحمة، الأطفال في اليمن - بأسلحتها ومساعدتها العسكرية. ولكنها تنزعج بشكل رهيب عندما يردّ الضحايا بالطريقة الوحيدة التي يمكنهم القيام بها - ضدّ المصافي النفطية للمعتدي".

وفي ظل هذا التصعيد، استبعد الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم إجراء محادثات مع واشنطن. ونقل التلفزيون الحكومي عن خامنئي قوله "إن المحادثات لن تجرى إلا إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق النووي المبرم بين إيران والغرب والذي انسحب منه ترامب العام الماضي".

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وإعادته فرض العقوبات علي طهران بسبب برامجها النووية والصاروخية. ويريد ترامب كذلك أن توقف طهران دعمها لقوى تساندها في المنطقة منها جماعة الحوثيين في اليمن التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات.

ي.ب/ ع ج م (ا ف ب، رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 27:00

الهجوم على منشآت أرامكو، من يقف وراءه وما تداعياته؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الهجوم على منشآت أرامكو، من يقف وراءه وما تداعياته؟  

مواضيع ذات صلة

Donald Trump

ترامب يسعى لتجنب الحرب مع إيران بعد الهجمات على السعودية 17.09.2019

في لهجة بدت تصالحية أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الصحفيين أنه "يود بالتأكيد تجنب اندلاع حرب مع إيران"، بيد أن ترامب قال أيضا أن واشنطن مصممة على مساعدة السعودية. أمنستي حذرت من تدخل أمريكي محتمل ردا على الهجوم.

Sprecher der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition Colonel Turki Al-Maliki

التحالف: الطائرات التي استهدفت معملي أرامكو إيرانية الصنع 16.09.2019

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إن الهجوم الذي وقع على منشأتي أرامكو للنفط، تم بأسلحة إيرانية، وبالرغم من إعلان واشنطن أيضا مسؤولية إيران في الهجوم أكدت موسكو ضرورة التريث وعدم التسرع في اتهام إيران.

Saudi-Arabien Drohnenangriffe

حرب تصريحات بين طهران وواشنطن بعد هجوم أرامكو 15.09.2019

شد وجذب بين طهران وواشنطن على خلفية استهداف منشأتي نفط في السعودية بطائرات "مسيرة" من قبل الحوثيين، وفق قناة "المسيرة" التابعة لهم. الهجوم تسبب في توقف جزئي للانتاج وفي تراجع سوق الأسهم في الرياض.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  