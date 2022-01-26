استنكر التهنئة برأس السنة ما قد يعيق حصوله على الجنسية الفرنسية

ألمح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى صعوبة حصول مغني الراب غيمس، المتحدر من الكونغو الديموقراطية، والذي عاش في فرنسا طيلة حياته تقريبا، على الجنسية الفرنسية، مشيرا إلى أن طلب منح هذه الجنسية يرفض "بصورة عامة للأشخاص الذين يعتنقون مبادئ الإسلام المتشدد".
وكان مغني الراب الكونغولي الذي أعلن عزمه تقديم طلب جديد للحصول على الجنسية الفرنسية بعد رفض طلبه الأول، قد أثار جدلا من خلال نشره مقطعا مصورا مطلع الشهر الجاري انتقد فيه المسلمين الذي يعايدون الآخرين برأس السنة.
وردا على سؤال لإذاعة "فرانس إنتر"، اعتبر جيرالد دارمانان أن "عدم المعايدة بالسنة الجديدة بحجة عدم ملاءمة ذلك مع ما يفعله أصدقاء أو رفاق أو إخوة هذه الشخصية أو تلك أياً كانت درجة قدسيتها، ليس دليلا جيدا على الاندماج في المجتمع الفرنسي". لكنه أوضح أن "أجهزة وزارة الداخلية ستعيد بلا شك درس طلبه".
وقد تقدم مغني الراب باعتذار الأحد. وقال لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية "أنا نادم تماماً على هذا الفيديو (...) لم أكن أريد أن أجرح الناس. الإيمان شأن خاص لكل شخص". وأوضح المغني "عدم كوني فرنسيا هو من أكثر الأمور التي أندم عليها. كل ذكرياتي في فرنسا (...) عندما أسافر إلى قطر أو الولايات المتحدة (...) أقدم نفسي كفنان فرنسي وليس كونغوليا". وتابع "تنقصني الوثيقة الرسمية. لكن ذلك يتوقّف علي فحسب. الرفض مرتبط على ما يبدو بمخالفة ارتكبتها عندما كنت قاصرا. لكنّ سجلّي نظيف".
لكن صحيفة "لو باريزيان" اليومية نشرت تحقيقا عن المغني برواية أخرى. فهو قدم أول طلب للحصول على الجنسية الفرنسية في 2013 لكن "الإجراء تعثر". وقال "وزير داخلية سابق" في مقابلة مع الصحيفة، إن الرفض الذي تلقاه عام 2017 يعود إلى "عدم دفعه غرامات مخالفات مرورية وعدم قدرته على جعل فرنسا مركز مصالحه المادية" علما أنه يعيش خلال جزء كبير من السنة في مراكش (المغرب).
ووصل المغني وكاتب الأغاني، المولود باسم غاندي دجونا في كينشاسا عام 1986، إلى فرنسا وهو في الثانية من العمر برفقة والديه اللذين هربا من جمهورية الكونغو الديموقراطية التي كانت تعرف في ذلك الوقت بزائير في ظل حكم الرئيس موبوتو سيسي سيكو.
ف.ي/ (ا.ف.ب)
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ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد
فرنسا
تعد فرنسا البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يقدر عددهم بحوالي 5 مليون مسلم. أغلب هؤلاء المسلمين ينتمون إلى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا. عرفت أعداد المسلمين في فرنسا تزايداً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، إذ كان البلد في حاجة إلى الأيدي العاملة.
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ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد
ألمانيا
تعتبر ألمانيا من بين أهم الدول التي قصدها مسلمون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بحوالي 5 مليون شخص. وتتجاوز نسبة الأتراك الثلثين. كما أن عدد المسلمين بهذا البلد عرف تزايداً، خصوصاً ما بين عامي 2010 و2016، حيث قصدها حوالي مليون لاجئ. وحسب الدراسات فإن 86 بالمائة من اللاجئين الذين قصدوا ألمانيا مسلمون. ويضم البلد مئات المساجد وعشرات المراكز الدينية.
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ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد
بريطانيا
يتمركز أغلب المسلمين في بريطانيا في العاصمة لندن. وتنقسم أصولهم بين قادمين من الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. أحدث دراسة في الموضوع أشارت إلى أن المملكة المتحدة لم يدخلها لاجئون مسلمون كثر بين 2010 و2016، إذ قدر عددهم بـ 60 ألف. وبشكل عام، فعدد المسلمين الذين وصلوا إلى المملكة منذ 2010 يناهز 43 بالمائة من المهاجرين لبريطانيا.
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ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد
إسبانيا
عاش جزء من إسبانيا تحت الحكم الإسلامي لفترة طويلة، وما تزال تحتفظ في بعض مدنها بآثار ذلك. حسب إحصاءات 2012، فإن أكثر من مليون و900 ألف شخص يعتنقون الدين الإسلامي في البلد. ينحدر أكثرية المسلمين هناك من الأصول الأمازيغية، خاصة من شمال المغرب وبعض البلدان الإفريقية. ويتوزع المسلمين على مدن عديدة أهمها: مدريد وكتالونيا والأندلس وفالنسيا ومورثيا وكانارياس..
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ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد
إيطاليا
حسب إحصائية تعود لـ2016، فإن المغاربة المسلمين يقدرون بحوالي نصف مليون مسلم، ضمن أكثر من مليون و700 ألف شخص يعتنق الإسلام. المسلمون في إيطاليا يتركزون في الجهات الصناعية في شمال البلد، كما تضم العاصمة لوحدها أزيد من 100 ألف مسلم. وبالنسبة لدور العبادة، فتضم روما واحداً من أكبر المساجد في أوروبا فضلاً عن مساجد أخرى تنتشر في المدن والحواضر.
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ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد
هولندا
في العقود الأخيرة من القرن الماضي، استقطبت هولندا اليد العاملة من "بلدان مسلمة" كتركيا والمغرب. وتشير بيانات إلى أن عدد المسلمين في هولندا تجاوز 850 ألف مسلم في 2006. كما أشارت صحيفة AD الهولندية مؤخراً إلى أن الإسلام يعرف انتشاراً واسعاً داخل البلد، وعززت ذلك بأرقام تفيد تنامي الإسلام بامستردام على غرار الديانات الأخرى.
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ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد
بلجيكا
يقصد الكثير من المسلمين بلجيكا، ويتجاوز عددهم هنالك 700 ألف مسلم من أصول مغربية بالدرجة الأولى. يحتل الإسلام الرتبة الثانية ضمن الديانات المعتنقة في البلد. وحسب تقرير لجريدة الإيكومنست البلجيكية، في وقت سابق، فإن نصف أطفال المدارس الحكومية في بروكسيل من عائلات مسلمة. كما يوجد في العاصمة أكثر من 300 مسجد. تعترف بلجيكا بالدين الإسلامي وتخصص ميزانية لتدريس التربية الإسلامية، ودفع رواتب بعض الأئمة.
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ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد
الدانمارك
وصل الإسلام حديثاً إلى الدنمارك وذلك مع هجرة العمال المسلمين بدءاً من منتصف القرن العشرين. ويقدر عدد المسلمين حوالي 300 ألف مسلم، أي 5 بالمائة تقريباً من سكان الدنمارك. وينحدر أغلبهم من تركيا ودول عربية. كما يوجد من بين المسلمين ألبان وباكستانيون ودنماركيون
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ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد
اليونان
تقدر نسبة المسلمين في اليونان بحوالي 3 بالمائة من إجمالي السكان. وتعتبر اليونان من بين الدول الأولى التي عرفت الإسلام، إذ قدمت جيوش المسلمين إلى جزيرة "رودوس" أول مرة عام 654 ميلادي. يوجد خمس مجموعات سكانية مسلمة في البلد، تنقسم إلى: أتراك وبوماك وألبان وغيرهم إضافة إلى المهاجرين. يوجود الكثير من المساجد في البلد، ويرجع الكثير منها للعهد العثماني.
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ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد
بولندا
تعود بدايات المسلمين في بولندا إلى القرن الرابع عشر ميلادي. ويعتبر حالياً عدد المسلمين هناك قليلاً مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى. توجد بعض الإشارات التي تقول أن عدد هؤلاء يصل إلى 31 ألف مسلم فقط، أي ما يقارب 1 بالمائة من مجموع عدد السكان. ويوجد أكبر تجمع إسلامي في مدينة بياوتسنوك. تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين، عام 2050، سيصير ضعف العدد الذي يوجد عليه الآن. إعداد: مريم مرغيش
الكاتب: مريم مرغيش