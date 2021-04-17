 استمرت عقدين.. مهمة الجيش الألماني في أفغانستان كلفت 12 مليار يورو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.04.2021

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أخبار

استمرت عقدين.. مهمة الجيش الألماني في أفغانستان كلفت 12 مليار يورو

بلغت تكاليف مهمة الجيش الألماني في أفغانستان على مدار 20 عاماً أكثر من 12 مليار يورو، عدى المساعدات التنموية وإعادة الإعمار. وتعتبر ألمانيا ثاني أكبر دولة مشاركة بقوات بعد الولايات المتحدة.

صورة من الأرشيف للجيش الألماني في مزار شريف

صورة من الأرشيف للجيش الألماني في مزار شريف

ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن مهمة الجيش الألماني في أفغانستان بلغت تكلفتها على مدار العقدين الماضيين أكثر من 12 مليار يورو. وجاء في رد الوزارة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، أن "النفقات الإضافية المرتبطة بالمهمة" بلغت قيمتها 156ر12 مليار يورو خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2020.

مختارات

أتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بإيواء تنظيم القاعدة وبأنها باتت "مقرا جديدا" للتنظيم، لكن وزير الخارجية الإيراني ظريف سارع إلى وصف اتهام نظيره الأمريكي بأنها "خيالية"، وأتهم بومبيو بـ"ترويج الأكاذيب".

كشفت حركة طالبان عن محادثة هاتفية تمت بين أحد قادتها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن البيت الأبيض لم يؤكد ذلك. ميدانيا استأنفت الحركة هجماتها ضد القوات الأفغانية منهية بذلك هدنة جزئية سبقت توقيع اتفاق الدوحة.

أشرف غني يفوز بنسبة فاقت خمسين بالمئة في االانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 سبتمبر/ أيلول في أفغانستان، حسبما أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة عند طرحها للنتائج الأولية للاقتراع.

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ألمانيا لم تنتهك الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان خلال التحقيق بضربة جوية شنها حلف شمال الأطلسي في عام 2009 في أفغانستان، وأودت بحياة مدنيين.

يدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) العام الجديد وكله أمل في تجديد العلاقات العابرة للأطلسي. DW تسلط الضوء على ما ستعنيه إدارة الرئيس المنتخب بايدن للحلف وما ستضعه من ملفات على طاولته.

بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي سحب جنود بلاده من أفغانستان، وزيرة الدفاع الألمانية تعلن عن سحب جنود الجيش الألماني وعددهم 1100 المتمركزين هناك بحلول منتصف أغسطس المقبل.

وكانت أعلى تكلفة للمهمة خلال السنوات من 2010 إلى 2012، حيث بلغت أكثر من مليار يورو لكل منها. وكانت هذه السنوات الثلاث أخطر أوقات المهمة، عندما انتشر مؤقتا أكثر من 5 آلاف جندي ألماني في أفغانستان وقاتلوا ضد حركة طالبان المتمردة، بحسب رد الوزارة.

وقالت السياسية اليسارية هايكه هنزل في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية إن نفقات المهمة بمثابة "بيان إفلاس سياسي وأخلاقي".

وقرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الأربعاء الماضي بدء الانسحاب من أفغانستان بحلول الأول من أيار/مايو المقبل. وكانت الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر مزود للقوات، قد حددت موعد إتمام الانسحاب في 11 أيلول/سبتمبر - الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم "القاعدة" الإسلامي في الولايات المتحدة.

ومن المقررانسحاب القوات الألمانية بحلول منتصف آب/أغسطس المقبل.

وتعتبر ألمانيا ثاني أكبر دولة مشاركة بقوات بعد الولايات المتحدة. ويبلغ عدد القوات الألمانية المشاركة في المهمة 1100 جندي، من بين إجمالي مهمة الناتو البالغ قوامها نحو 10 آلاف جندي.

الدعم الإغاثي والتنموي "مستمر"

وبالإضافة إلى تكاليف المهمة، تنفق الحكومة الألمانية أيضا مئات الملايين من اليورو كل عام على المساعدات الإنسانية ومساعدات التنمية وإعادة الإعمار في أفغانستان. ومن المفترض أن يستمر هذا الدعم حتى بعد انسحاب الجيش الألماني. وفي مؤتمر للمانحين في تشرين الثاني/نوفمبر 2020،

تعهدت ألمانيا بما يصل إلى 430 مليون يورو كدعم مدني للعام المقبل.

وقال وزير التنمية الألماني في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة أمس الجمعة: "سندعم أفغانستان أيضا في المستقبل بصفتنا شريك في السياسة التنموية"، واصفا المساعدات الحالية بأنها ناجحة، وقال: "لقد أحرزنا سويا في أفغانستان خلال العقدين الماضيين خطوات تقدم كبيرة في القطاع الصحي والقطاع المدرسي".

وأشار الوزير إلى أن متوسط العمر المتوقع للسكان في أفغانستان ارتفع منذ عام 2001 بمقدار 9 سنوات، كما ارتفع دخل الفرد بمقدار أربعة أضعاف، وارتفع عدد الأطفال الذين يذهبون إلى المدارس بمقدار 12 ضعفا.

ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية، تم بناء أو تجديد 1440 كيلومترا من الطرق و 2390 مترا من الجسور في أفغانستان بمساعدة ألمانية. وتم بناء 293 مدرسة جديدة وترميم 120 مدرسة. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء 51 مستشفى وترميم 34 أخرى.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

  • 3. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    نجحت العملية، وماذا بعد؟

    فقد هذا الجندي الأفغاني ساقيه أثناء تأدية الواجب في ولاية قندوز عام 2015. لكن بعد ذلك اكتشف الأطباء في مستشفى كابُل وجود بعض الشظايا في خصره، وكان يجب استخراجها أيضا. هناك ست مستشفيات يديرها الجيش الأفغاني، كما يجري بناء اثنتين جديدتين. كما يُتوقع زيادةُ عدد الجرحى جراء الوضع في البلاد.

  • Afghanistan Gedenkveranstaltung für 21 getötete Soldaten in Konar (Hussain Sirat)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ضحايا بالآلاف خدمةً للوطن

    أرقام رهيبة لضحايا الجيش والشرطة الأفغانيين، فبحسب أحد التقارير الأمريكية، في الثلث الأول من العام الحالي فقط، قُتل 2534 عنصراً من قوى الأمن، كما جُرح 4238 آخرون. وفي العام 2016 كان العدد 7000 قتلى و12 ألف جريح.

  • 2. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture alliance / Christine-Felice Röhrs/dpa)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    بيع الممتلكات للعلاج في الخارج

    الجندي "صفة الله"، الذي يقيم أيضاً في المستشفى العسكري بكابُل، فقد إحدى ساقيه "فقط" نتيجة لغم أرضي زرعته طالبان في ولاية كُنر. ويحتاج الضحايا أيضا إلى عمليات لا يمكن إجراؤها في أفغانستان، ولذلك يبيع بعض الناس أراضيهم حتى يستطيعوا إجراء العملية في الخارج.

  • 7. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    التدريب لقلّة مُختارة

    هؤلاء الجنود جُرحوا في الحرب، وهم هنا في يوليو/ تموز يتدربون في مركز رياضي تابع للجيش الأفغاني في كابُل تحضيراً لبطولة ألعاب "إنفيكتوس" في كندا، وهي حدث رياضي كبير للمحاربين السابقين المعاقين من جميع أنحاء العالم. وهؤلاء الجنود هم من بين القلائل، الذين وجدوا اهتماماً بعد إصابتهم.

  • 5. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    الأمل بعد التفكير في الانتحار

    أصيب مديح الله في قندهار عام 2009، وبعد بتر ساقيه الاثنتين كان يريد أن ينتحر. لكنه شاهد فيديوهات على موقع "يوتيوب" عن أشخاص ذوي إعاقة في بلدان أخرى فتحلى بالشجاعة من جديد. هو يعمل الآن في منظمة "مساعدة الأبطال" غير الحكومية. لكن ظروفه الجيدة لا تتوفر لكثير من الجنود الآخرين ذوي الإعاقة. فمديح الله تعلم حتى الصف الثاني عشر، ويجد دعما من العائلة كما أن والده موظف حكومي.

  • 6. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    وحيدون في مواصلة العيش

    القدرة على مواصلة العيش رغم الإصابة الجسدية والجرح النفسي هي بالنسبة لكثير من الجنود وعناصر الشرطة الأفغان السابقين مسألة تتوقف عليهم أنفسهم، فهم يكادون لا يتلقون أي دعم من الحكومة. وكثير منهم لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تقدم لهم الحكومة من تلقاء نفسها المساعدات والاستحقاقات وإمكانيات التعليم اللازمة.

  • 4. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ظروف تفوق طاقة أفغانستان

    بعد انسحاب معظم قوات الناتو، تتحمل أفغانستان العبء الأكبر في جهود مكافحة الإرهاب. والنتيجة هي المزيد والمزيد من الجرحى. وتكاد المستشفيات الست، التابعة للجيش الأفغاني لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وبالنسبة لإعادة دمج الجنود السابقين المصابين فإن أفغانستان ليس لديها القدرة ولا الإمكانيات. الكاتب: هانز شبروس/ م.ع.ح.


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