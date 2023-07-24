 استمرار موجات النزوح من السودان في ظل تفاقم الأوضاع الانسانية والجوية | DW الأخبار | DW | 31.07.2023

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استمرار موجات النزوح من السودان في ظل تفاقم الأوضاع الانسانية والجوية

مع بداية فصل الخريف في السودان تزداد معاناة المدنيين في ظل أحوال جوية قاسية وحرب مستمرة. وتزداد المخاوف بشكل خاص على الأطفال مع نقص الغذاء والدواء والكساء وهطول الأمطار.

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السودان: اتساع نطاق الحرب بين الجيش وقوات الدعم يزيد معاناة المدنيين 24.07.2023

Sudanese people, who fled the conflict in Geneina in Sudan's Darfur region, receive rice portions from Red Cross volunteers in Ourang on the outskirts of Adre, Chad July 25, 2023. REUTERS/Zohra Bensemra

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تتسب الحرب الروسية في أوكرانية للمدنيين جروحا جسدية وصدمات عاطفية. ويأتي الأطفال على رأس الذين يعانون.

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30.07.2023 Chairperson of Economic Community of West African States (ECOWAS) and President of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, reacts while addressing the ECOWAS head of states and government in Abuja on July 30, 2023. West African leaders were to meet on Sunday for a crisis summit on the coup in Niger, where protesters tried to storm the French embassy after the junta warned of an imminent military intervention. In the third coup to fell a leader in Africa's restive Sahel region in as many years, Niger's elected president, Mohamed Bazoum, has been held by the military since Wednesday. (Photo by Kola SULAIMON / AFP) (Photo by KOLA SULAIMON/AFP via Getty Images)

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EDITORS NOTE: Graphic content / A picture taken on June 16, 2023, shows a covered body across from a miliatry armoured vehicle on a street in the West Darfur state capital El Geneina, amid ongoing fighting between two generals in war-torn Sudan. The UN, African Union and east African regional bloc IGAD, in a joint statement on June 19 expressed particular concern about the rapidly deteriorating situation in Darfur, adding the conflict had taken on an ethnic dimension, resulting in targeted attacks based on people's identities and subsequent displacement of communities. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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(FILES) People walk among scattered objects in the market of El Geneina, the capital of West Darfur, on April 29, 2023, as fighting continues in Sudan between the forces of two rival generals. Sudan's devastating war raged on into a third month on June 15, 2023, as the reported death toll topped 2,000 and after a state governor was killed in the remote Darfur region. (Photo by AFP)

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بعدما كشفت تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق وتشريد ومقابر جماعية، بدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي، يقتصر اختصاص المحكمة على دارفور.

**ACHTUNG: Bild nur zur mit Rechteinhaber vereinbarten Berichterstattung verwenden!** Maria Qahtan in one of her concerts in Sana'a Place & Date: Sana'a, 2022 Copyright / Photographer: private via Waleed Al-Bast

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17.05.2023 An aerial view of the black smoke and flames at a market in Omdurman, Khartoum North, Sudan, May 17, 2023 in this screengrab obtained from a handout video. VIDEO OBTAINED BY REUTERS/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

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