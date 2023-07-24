استمرار موجات النزوح من السودان في ظل تفاقم الأوضاع الانسانية والجوية

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مع بداية فصل الخريف في السودان تزداد معاناة المدنيين في ظل أحوال جوية قاسية وحرب مستمرة. وتزداد المخاوف بشكل خاص على الأطفال مع نقص الغذاء والدواء والكساء وهطول الأمطار.
دفنت جثث 87 شخصا على الأقل يعتقد أنهم قتلوا على يد قوات الدعم السريع وحلفائها في غرب دارفور بالسودان، في مقبرة جماعية، بحسب الأمم المتحدة، التي أدانت "بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال".
بعدما كشفت تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق وتشريد ومقابر جماعية، بدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي، يقتصر اختصاص المحكمة على دارفور.
على مدى سنوات فقد اليمنيون الكثير من مظاهر الاحتفاء والأخبار السارة بسبب الحرب. لكن، ولأن عقيدة الحياة تنتصر دوما على ما سواها، يحاول اليمنيون تحدي الظروف وخلق مظاهر فرح من خلال الغناء "رغم الظروف القاسية رغم المحن".
في وقت تتوالى فيه اتفاقيات الهدنة واندلاع المعارك بين الفصائل المتصارعة في السودان، ظهر واضحا ضعف اهتمام الإعلام الغربي بهذا الصراع مقارنة بأوكرانيا، رغم توالي المبادرات الدبلوماسية والتصريحات السياسية بهذا الصدد.
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