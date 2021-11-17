 استمرار معاناة المهاجرين على الحدود البdلاروسية الأوروبية | DW الأخبار | DW | 18.11.2021

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استمرار معاناة المهاجرين على الحدود البdلاروسية الأوروبية

أقلعت طائرة عراقية من مينسك متوجّهة إلى بغداد ناقلة مهاجرين كانوا عالقين عند الحدود بين بيلاروس وبولندا. وتتواصل معاناة المئات على الحدود بسبب البرد القارس والجوع.

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Migrants from the Middle East and elsewhere gather at the checkpoint Kuznitsa at the Belarus-Poland border near Grodno, Belarus, on Wednesday, Nov. 17, 2021. Some of the migrants have children with them at the border in their desperate bid to reach the EU. Most are fleeing conflict, poverty and instability in the Middle East and elsewhere. (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

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13.11.2021 People gather in a migrants' makeshift camp on the Belarusian-Polish border in the Grodno region, Belarus November 13, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

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