استمرار معاناة السودانيين جراء انعدام المواد الغذائية والوقود

السودان: "استئناف" محادثات جدة مع دخول الحرب شهرها الرابع

بعد تعليقها من قبل راعييها السعودي والأمريكي، أعلن الجيش السوداني "استئناف" محادثات جدة مع قوات الدعم السريع، مع دخول الحرب شهرها الرابع وتواصل القتال، خصوصًا في الخرطوم وإقليم دارفور الذي يشهد وقوع "فظاعات".