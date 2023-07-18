 استمرار معاناة السودانيين جراء انعدام المواد الغذائية والوقود | DW الأخبار | DW | 21.07.2023

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استمرار معاناة السودانيين جراء انعدام المواد الغذائية والوقود

السودانيون يعانون من ارتفاع هائل في الأسعار ونقص في الوقود جراء الاشتباكات الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

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MECCA, SAUDI ARABIA - MAY 31: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - BANDAR ALGALOUD / SAUDI KINGDOM COUNCIL / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Crown Prince of Saudi Arabia Mohammad Bin Salman Al Saud (R) meets Head of the Sudanese Transitional Military Council (TMC), Abdul Fattah al-Burhan (L) during an emergency Arab League Summit at Al Safa Palace in Mecca, Saudi Arabia on May 31, 2019. Bandar Algaloud / Saudi Kingdom Council / Handout / Anadolu Agency KHARTOUM, SUDAN - APRIL 15: Mohamed Hamdan Dagalo, Sudan's Deputy Head of Sovereign Council, is seen during a press conference in Khartoum, Sudan on April 15, 2022. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

السودان الآن: البرهان في مواجهة حميدتي على مواقع التواصل! 18.07.2023

A handout picture provided by the Saudi Press Agency (SPA) on May 21, 2023, shows Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan (C), flanked by representatives of the Sudanese army and the rival Paramilitary Rapid Support forces, posing for a photograph after the signing of a ceasefire agreement in Jeddah. With heavy fighting raging in Khartoum, the rival sides struck a deal on a seven-day ceasefire beginning the evening of May 22, the United States and Saudi Arabia said on May 21 in a joint statement after talks in Jeddah. (Photo by SPA / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / SPA - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

السودان الآن: اجتماعات جدة .. لماذا يلتقي الطرفان في السعودية؟ 18.07.2023

03.07.2023 South Sudanese from Sudan wait for trucks to take them to a camp for Internally Displaced Persons in Rotriak

السودان الآن: النازحون.. مأساة مستمرة ومعاناة تتفاقم 13.07.2023

27.3.2023***Refugees cross into Egypt through the Argeen land port with Sudan on April 27, 2023. - More than 14,000 Sudanese refugees have crossed the border into Egypt since deadly fighting erupted in their country in mid-April, the Egyptian foreign ministry said. In total, over 16,000 foreigners have entered Egypt since the conflict flared between the army and paramilitary Rapid Support Forces, including 2,000 nationals of 50 other countries or members of international organisations, the ministry said. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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26.04.2023****In this image grab taken from handout video footage released by the Sudanese paramilitary Rapid Support Forces (RSF) on April 23, 2023, a fighter gestures from a vehicle in the East Nile district of greater Khartoum. A US-brokered ceasefire between Sudan's warring generals entered its second day on April 26, 2023, but remained fragile after witnesses reported fresh air strikes and paramilitaries claimed to have seized a major oil refinery and power plant. (Photo by Rapid Support Forces (RSF) / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / SUDAN RAPID SUPPORT FORCES (RSF) - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

السودان.. منظمات حقوقية تتهم الدعم السريع باحتجاز وتعذيب مدنيين 15.07.2023

أفادت منظمات حقوقية ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان أن قوات الدعم السريع تحتجر أكثر من 5 آلاف شخص في ظروف غير إنسانية في الخرطوم. لكن تلك القوات نفت التهم وقالت إنها تحتجر أسرى حرب فقط.

29/04/2023**People walk among scattered objects in the market of El Geneina, the capital of West Darfur, as fighting continues in Sudan between the forces of two rival generals, on April 29, 2023. At least 96 people were reported to have been killed in El Geneina this week, the UN said, as fierce fighting between Sudan's army and paramilitaries entered a third week, violating a renewed truce. (Photo by AFP)

اتهام قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم على أساس عرقي في دارفور 11.07.2023

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش محكمة العدل الدولية إلى التحقيق في "جرائم حرب" مرتكبة في إقليم دارفور. وفي تقرير جديد أكدت المنظمة الحقوقية مقتل حوالي 40 مدنياً من قبيلة المساليت في مدينة مستري بغرب دافور.

EDITORS NOTE: Graphic content / A picture taken on June 16, 2023, shows a covered body across from a miliatry armoured vehicle on a street in the West Darfur state capital El Geneina, amid ongoing fighting between two generals in war-torn Sudan. The UN, African Union and east African regional bloc IGAD, in a joint statement on June 19 expressed particular concern about the rapidly deteriorating situation in Darfur, adding the conflict had taken on an ethnic dimension, resulting in targeted attacks based on people's identities and subsequent displacement of communities. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

الأمم المتحدة تكشف عن العثور على مقبرة جماعية بغرب دارفور 13.07.2023

دفنت جثث 87 شخصا على الأقل يعتقد أنهم قتلوا على يد قوات الدعم السريع وحلفائها في غرب دارفور بالسودان، في مقبرة جماعية، بحسب الأمم المتحدة، التي أدانت "بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال".

A handout picture provided by the Saudi Press Agency (SPA) on May 21, 2023, shows Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan (C), flanked by representatives of the Sudanese army and the rival Paramilitary Rapid Support forces, posing for a photograph after the signing of a ceasefire agreement in Jeddah. With heavy fighting raging in Khartoum, the rival sides struck a deal on a seven-day ceasefire beginning the evening of May 22, the United States and Saudi Arabia said on May 21 in a joint statement after talks in Jeddah. (Photo by SPA / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / SPA - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

السودان: "استئناف" محادثات جدة مع دخول الحرب شهرها الرابع 15.07.2023

بعد تعليقها من قبل راعييها السعودي والأمريكي، أعلن الجيش السوداني "استئناف" محادثات جدة مع قوات الدعم السريع، مع دخول الحرب شهرها الرابع وتواصل القتال، خصوصًا في الخرطوم وإقليم دارفور الذي يشهد وقوع "فظاعات".