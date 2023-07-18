استمرار معاناة السودانيين جراء انعدام المواد الغذائية والوقود

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السودانيون يعانون من ارتفاع هائل في الأسعار ونقص في الوقود جراء الاشتباكات الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.
أفادت منظمات حقوقية ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان أن قوات الدعم السريع تحتجر أكثر من 5 آلاف شخص في ظروف غير إنسانية في الخرطوم. لكن تلك القوات نفت التهم وقالت إنها تحتجر أسرى حرب فقط.
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش محكمة العدل الدولية إلى التحقيق في "جرائم حرب" مرتكبة في إقليم دارفور. وفي تقرير جديد أكدت المنظمة الحقوقية مقتل حوالي 40 مدنياً من قبيلة المساليت في مدينة مستري بغرب دافور.
دفنت جثث 87 شخصا على الأقل يعتقد أنهم قتلوا على يد قوات الدعم السريع وحلفائها في غرب دارفور بالسودان، في مقبرة جماعية، بحسب الأمم المتحدة، التي أدانت "بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال".
بعد تعليقها من قبل راعييها السعودي والأمريكي، أعلن الجيش السوداني "استئناف" محادثات جدة مع قوات الدعم السريع، مع دخول الحرب شهرها الرابع وتواصل القتال، خصوصًا في الخرطوم وإقليم دارفور الذي يشهد وقوع "فظاعات".
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