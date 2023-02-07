 استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وسط ظروف طقس صعبة | DW الأخبار | DW | 08.02.2023

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DW الأخبار

استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وسط ظروف طقس صعبة

تواصل جهود الإنقاذ في مناطق الزلزال في تركيا. عمال الانقاذ ينققذون طفلا صغيرا ثم امه أيضا. وبعدها يعثرون على طفل آخر يرقد والده في المستشفى. بعض المصابين يتلقون الرعاية الطبية في مدينة أسطنبول.

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بينما تواصل فرق الإنقاذ التركية جهودها للعثور على ناجين، تتضافر الجهود الدولية لإرسال مساعدات طبية وإنسانية.

تسارع الجهود الدولية لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية لتركيا 07.02.2023

Iraqi security forces process aid from Red Crescent that will be shipped on a plane of emergency relief to Syria to support victims of the deadly earthquake, at a military airbase near Baghdad International Airport in Baghdad, Iraq, February 6, 2023. REUTERS/Ahmed Saad

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"زلزال خلف قدرا من المعاناة والدمار فاق كل تصور"، يقول الرئيس الألماني. وما زال عمال الانقاذ يجدون مصاعب كبيرة في البحث عن ناجين من زلزال تركيا وسوريا، وتجدد باستمرار البيانات الخاصة بأرقام الضحايا في البلدين.

Muhammet Ruzgar, 5, is carried out by rescuers from the site of a damaged building, following an earthquake in Hatay, Turkey, February 7, 2023. REUTERS/Umit Bektas TPX IMAGES OF THE DAY

"كأنه يوم القيامة".. هكذا وثق نشطاء دمار زلزال تركيا وسوريا! 07.02.2023

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07.02.2023+++ Mesut Hancer holds the hand of his 15-year-old daughter Irmak, who died in the earthquake in Kahramanmaras, close to the quake's epicentre, the day after a 7.8-magnitude earthquake struck the country's southeast, on February 7, 2023. - Rescuers in Turkey and Syria braved frigid weather, aftershocks and collapsing buildings, as they dug for survivors buried by an earthquake that killed more than 5,000 people. Some of the heaviest devastation occurred near the quake's epicentre between Kahramanmaras and Gaziantep, a city of two million where entire blocks now lie in ruins under gathering snow. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

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في حصيلة جديدة، أودى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بحياة أكثر من ثمانية آلاف شخص ما يرفع إجمالي حصيلة القتلى مع سوريا المجاورة إلى أكثر من 11 ألفا . فيما تتواصل جهود إنقاد الناجين والعالقين في سباق ضد الزمن والبرد.

KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks to press at the tent city set up by Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) of Turkiye after arriving 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 08, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

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