استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وسط ظروف طقس صعبة

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تواصل جهود الإنقاذ في مناطق الزلزال في تركيا. عمال الانقاذ ينققذون طفلا صغيرا ثم امه أيضا. وبعدها يعثرون على طفل آخر يرقد والده في المستشفى. بعض المصابين يتلقون الرعاية الطبية في مدينة أسطنبول.
"زلزال خلف قدرا من المعاناة والدمار فاق كل تصور"، يقول الرئيس الألماني. وما زال عمال الانقاذ يجدون مصاعب كبيرة في البحث عن ناجين من زلزال تركيا وسوريا، وتجدد باستمرار البيانات الخاصة بأرقام الضحايا في البلدين.
منذ وقوع كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المقاطع والصور التي تسرد حدة الكارثة. كما وثق نشطاء عمليات الإنقاذ وما قام به مسعفون لإخراج المتضررين من تحت الأنقاض، خصوصا بسوريا.
في حصيلة جديدة، أودى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بحياة أكثر من ثمانية آلاف شخص ما يرفع إجمالي حصيلة القتلى مع سوريا المجاورة إلى أكثر من 11 ألفا . فيما تتواصل جهود إنقاد الناجين والعالقين في سباق ضد الزمن والبرد.
ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11 ألف وفق حصيلة جديدة، فيما ما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض. وأقر الرئيس التركي طيب رجب أردوغان بوقوع مشكلات في الاستجابة للكارثة.
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