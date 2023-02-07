 استمرار عمليات الإنقاذ في الشمال السوري رغم الصعوبات البالغة | DW الأخبار | DW | 08.02.2023

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DW الأخبار

استمرار عمليات الإنقاذ في الشمال السوري رغم الصعوبات البالغة

يواصل عمال الإنقاذ جهودهم في المناطق المنكوبة بالشمال السوري. ورغم نقص المعدات نجح عمال الإنقاذ في انتشال بعض الأشخاص أحياء من بين ركام المباني.

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بينما تواصل فرق الإنقاذ التركية جهودها للعثور على ناجين، تتضافر الجهود الدولية لإرسال مساعدات طبية وإنسانية.

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عمال الإنقاذ في الشمال السوري يطالبون بفتح ممرات المساعدة إلى المناطق المنكوبة هناك 08.02.2023

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استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وسط ظروف طقس صعبة 08.02.2023

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07.02.2023+++ Earthquake victims in Iskenderun district of Hatay, one of the cities most affected by the earthquakes that hit Turkey, had a difficult night. People who could not enter their homes in the city where aftershocks continued, spent the night outside under the rainy cold weather and burned firewood on the streets to keep warm. While search and rescue operations with the participation of citizens continued under difficult conditions throughout the night, anxiety prevailed among those waiting for their relatives to be extracted from the rubble. Hatay, Turkey, February 7, 2023. At least 2,921 have died in Turkey, while Syria toll stands at 1,444; WHO says deaths could pass 20,000. Difficult conditions frustrate rescue efforts after Turkey and Syria earthquakes as toll reaches 4,300. Photo by Efekan Akyuz/Depo Photos/ABACAPRESS.COM

زلزال تركيا وسوريا - سباق مع الزمن والبرد لإنقاذ العالقين 07.02.2023

وسط درجات حرارة تقترب من التجمد واصلت فرق الإنقاذ بالليل وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء العمل لانتشال المحاصرين تحت أنقاض المباني في جنوب تركيا وشمال سوريا، وبدأت فرق الإنقاذ والمساعدات من دول العالم في الوصول.

People stand in front of collapsed buildings following an earthquake in Kahramanmaras, Turkey February 6, 2023. Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

حصيلة جديدة ـ ارتفاع متزايد لعدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا 07.02.2023

"زلزال خلف قدرا من المعاناة والدمار فاق كل تصور"، يقول الرئيس الألماني. وما زال عمال الانقاذ يجدون مصاعب كبيرة في البحث عن ناجين من زلزال تركيا وسوريا، وتجدد باستمرار البيانات الخاصة بأرقام الضحايا في البلدين.

Muhammet Ruzgar, 5, is carried out by rescuers from the site of a damaged building, following an earthquake in Hatay, Turkey, February 7, 2023. REUTERS/Umit Bektas TPX IMAGES OF THE DAY

"كأنه يوم القيامة".. هكذا وثق نشطاء دمار زلزال تركيا وسوريا! 07.02.2023

منذ وقوع كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المقاطع والصور التي تسرد حدة الكارثة. كما وثق نشطاء عمليات الإنقاذ وما قام به مسعفون لإخراج المتضررين من تحت الأنقاض، خصوصا بسوريا.

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خلال اتصال هاتفي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد المستشار الألماني أولاف شولتس تعهد بلاده بتقديم مزيد من الدعم لتركيا، وفيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث توجه فريق تقني ألماني إلى تركيا للمساعدة في المهمة.