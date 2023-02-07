استمرار عمليات الإنقاذ في الشمال السوري رغم الصعوبات البالغة

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يواصل عمال الإنقاذ جهودهم في المناطق المنكوبة بالشمال السوري. ورغم نقص المعدات نجح عمال الإنقاذ في انتشال بعض الأشخاص أحياء من بين ركام المباني.
وسط درجات حرارة تقترب من التجمد واصلت فرق الإنقاذ بالليل وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء العمل لانتشال المحاصرين تحت أنقاض المباني في جنوب تركيا وشمال سوريا، وبدأت فرق الإنقاذ والمساعدات من دول العالم في الوصول.
"زلزال خلف قدرا من المعاناة والدمار فاق كل تصور"، يقول الرئيس الألماني. وما زال عمال الانقاذ يجدون مصاعب كبيرة في البحث عن ناجين من زلزال تركيا وسوريا، وتجدد باستمرار البيانات الخاصة بأرقام الضحايا في البلدين.
منذ وقوع كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المقاطع والصور التي تسرد حدة الكارثة. كما وثق نشطاء عمليات الإنقاذ وما قام به مسعفون لإخراج المتضررين من تحت الأنقاض، خصوصا بسوريا.
خلال اتصال هاتفي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد المستشار الألماني أولاف شولتس تعهد بلاده بتقديم مزيد من الدعم لتركيا، وفيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث توجه فريق تقني ألماني إلى تركيا للمساعدة في المهمة.
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