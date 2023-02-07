استمرار عمليات الإنقاذ في الشمال السوري رغم الصعوبات البالغة

"كأنه يوم القيامة".. هكذا وثق نشطاء دمار زلزال تركيا وسوريا!

منذ وقوع كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المقاطع والصور التي تسرد حدة الكارثة. كما وثق نشطاء عمليات الإنقاذ وما قام به مسعفون لإخراج المتضررين من تحت الأنقاض، خصوصا بسوريا.