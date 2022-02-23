 استمرار حركة اللجوء على الحدود الأوكرانية الغربية | DW الأخبار | DW | 26.02.2022

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استمرار حركة اللجوء على الحدود الأوكرانية الغربية

استمرار حركة اللجوء على الحدود الأوكرانية الغربية في وقت تستمر فيه أعمال القتال في معظم الأراضي الأوكرانية وفي العاصمة كييف

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