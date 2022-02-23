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استمرار حركة اللجوء على الحدود الأوكرانية الغربية في وقت تستمر فيه أعمال القتال في معظم الأراضي الأوكرانية وفي العاصمة كييف
خيبة كبيرة طغت على تصريحات المسؤولين الغربيين في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعد أن غيرت روسيا المعادلة على أرض أوكرانيا رغم تصريحاتها المتكررة باستعدادها مواصلة الحوار. وبادين يستعد لإطلاق أولى العقوبات.
أكدت بولندا رفضها مواجهة روسيا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد البولندي للعبة، مرجعا السبب إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.
يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس الاتصال هاتفيا مجددا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. كما أكدت برلين أنها ستشدد العقوبات ضد روسيا إذا ارتكبت المزيد من الانتهاكات ضد أوكرانيا.
على وقع التطورات المتسارعة للأزمة الأوكرانية واعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين، دعت دول غربية بينها أمريكا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن شرق أوكرانيا. فيما يتم الاستعداد لإعلان فرض عقوبات على موسكو.
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