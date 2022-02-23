استمرار حركة اللجوء على الحدود الأوكرانية الغربية

الأزمة الأوكرانية ـ المستشار شولتس يجري محادثات مع بوتين

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس الاتصال هاتفيا مجددا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. كما أكدت برلين أنها ستشدد العقوبات ضد روسيا إذا ارتكبت المزيد من الانتهاكات ضد أوكرانيا.