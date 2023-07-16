 استمرار حرائق اليونان | DW الأخبار | DW | 21.07.2023

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استمرار حرائق اليونان

اليونان تبذل جهودا مضنية لاحتواء حرائق غابات في منطقة غربي العاصمة أثينا لليوم الخامس على التوالي

المزيد من المركز الإعلامي

15.07.2023, Spanien, La Palma: Männer beobachten den Waldbrand in der Nähe eines Hauses. Wegen eines Waldbrands auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma sind mindestens 500 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer war am frühen Morgen in der Nähe der Ortschaft Puntagorda im Nordwesten der Insel ausgebrochen. Wegen der großen Trockenheit und heftiger Winde breiteten sich die Flammen schnell aus, berichtete der Bürgermeister des Ortes. Foto: Europa Press/EUROPA PRESS/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

موجة حر شديد تضرب أوروبا 16.07.2023

Tourists immerse their hands in the fountain of the Pantheon in Rome on a hot summer day (Photo by Matteo Nardone / Pacific Press)

موجات حر وكوارث طبيعية.. نتائج لتغير المناخ فقط؟ 19.07.2023

موجة حر وحرائق تسبب اشتعال النيران في تشيلي وتودي بحياة العشرات في عدة مناطق رغم جهود الحكومة للحد من انتشارها.

قتلى وجرحى مع احتدام حرائق غابات في جنوب تشيلي 04.02.2023

أعلنت السلطات الجزائرية سيطرتها على كل الحرائق التي اجتاحت المناطق الشرقية من البلاد

الدفاع المدني يعلن "السيطرة الكاملة" على الحرائق في الجزائر والتي ادت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى 19.08.2022

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مع تفاقم تداعيات تغير المناخ، يشهد العالم ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، ما يعرض حياة الملايين للخطر. وتشير دراسة إلى أن أكثر من 3 مليار شخص سوف يواجهون درجات حرارة قصوى بحلول نهاية القرن. فما هي الحلول المطروحة؟

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قالت الأمم المتحدة إن موجة الحرارة التي يشهدها نصف الكرة الأرضية الشمالي ستتصاعد هذا الأسبوع ويتوقع أن تزداد موجات القيظ حدة الثلاثاء في بعض مناطق نصف الكرة الأرضية الشمالي مع حرارة تتجاوز الأربعين درجة مئوية.

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