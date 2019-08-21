 استمرار النزوح في محافظة إدلب بعد سيطرة النظام على خان شيخون | أخبار | DW | 22.08.2019

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أخبار

استمرار النزوح في محافظة إدلب بعد سيطرة النظام على خان شيخون

بعد سيطرة قوات النظام السوري على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، يستمر نزوح الناس من مناطق في المحافظة. وأعلنت الحكومة السورية فتح معبر للمدنيين الراغبين بالخروج من منطقة التصعيد العسكري.

Syrien Idlib (Getty Images/A. Watad)

أعلنت الحكومة السورية اليوم الخميس (22 آب / أغسطس 2019) فتح معبر للمدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة التي تشهد تصعيداً عسكرياً منذ أشهر في محافظة إدلب ومحيطها في شمال غرب البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ويأتي إعلان دمشق فتح المعبر غداة سيطرة القوات الحكومية على مدينة خان شيخون الاستراتيجية في محافظة إدلب، وحصارها منطقة واسعة ممتدة من جنوب المدينة وصولاً إلى ريف محافظة حماة الشمالي المحاذي لإدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.  ويؤدي هذا المعبر الى مناطق سيطرة النظام في محافظة حماة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بنزوح أكثر من 80 ألف مدني من قرى ريف معرة النعمان الشرقي جنوب إدلب منذ يوم الاثنين الماضي  وحتى صباح اليوم .

وكانت منطقة التصعيد شهدت خلال الأشهر الماضية موجات نزوح ضخمة، وفرّ الجزء الأكبر من سكانها إلى شمال إدلب، على وقع التصعيد العسكري الذي بدأته قوات النظام وحليفتها روسيا في نهاية نيسان / أبريل، وما تخلله من قصف جوي عنيف وتقدم ميداني على الأرض.

وأحصت الأمم المتحدة منذ نهاية نيسان / أبريل فرار أكثر من 400 ألف شخص من المنطقة باتجاه مناطق أكثر أمناً خصوصاً بالقرب من الحدود التركية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مناطق ريف حماة الشمالي التي لم تدخلها القوات الحكومية بعد ما باتت شبه خالية من السكان، كما فرّ الجزء الأكبر من أهالي ريف إدلب الجنوبي.

وعادة ما تلجأ قوات النظام إلى استراتيجية فتح المعابر أمام المدنيين ليخرجوا بعد حصار مناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة باتت على وشك استعادة السيطرة عليها، إن عبر اتفاقات الإجلاء أو عبر عمل عسكري. وحققت قوات النظام الأربعاء أبرز تقدم لها في المنطقة بسيطرتها على مدينة خان شيخون الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي حيث يمر الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب شمالاً بالعاصمة دمشق.

وتمكنت قوات النظام بذلك من فرض حصار على منطقة ممتدة من جنوب خان شيخون إلى ريف حماة الشمالي، وأغلقت كافة المنافذ أمام القوات التركية المتواجدة في بلدة مورك، وفق المرصد. وتقع في بلدة مورك أكبر نقطة مراقبة تركية موجودة بموجب تفاهم روسي تركي.

وكان المرصد أفاد الثلاثاء عن انسحاب الفصائل الجهادية والمعارضة للنظام من ريف حماة الشمالي، الأمر الذي نفته هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).
وتسيطر الهيئة على الجزء الأكبر من محافظة إدلب ومحيطها حيث تنتشر أيضاً فصائل معارضة أقل نفوذاً تشارك في قتال قوات النظام.

م.ع.ح /د.ص (أ ف ب – رويترز) - مهاجر نيوز

  • Anschlag Idlib Syrien (AP)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    أهمية استراتيجية

    تعتبر محافظة إدلب في شمال غربي سوريا آخر المعاقل الرئيسية لفصائل المعارضة، وتتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة فهي من جهة محاذية لتركيا الداعمة للمعارضة، ولمحافظة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد من جهة ثانية. كما أن مدينة إدلب (مركز المحافظة) لا تبعد عن طريق حلب - دمشق الدولي سوى 20 كليومتراً.

  • Olivenbaum (Colourbox)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    إدلب الخضراء

    قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا كان غالبية سكان إدلب يعتمدون على الزراعة وخصوصاً الزيتون والقطن والقمح. وبسبب اشتهارها بزراعة الزيتون فقد كان يطلق عليها "إدلب الخضراء". كما أنها كانت سوقاً تجارياً واسعاً للمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى كونها أحد مراكز صناعة الصابون في سوريا.

  • Syrien Bürgerkrieg Museum in Idlib (Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    أرض مملكة إيبلا

    وتعرف محافظة إدلب بكثرة متاحفها ومواقعها الأثرية التي تعود لحقب تاريخية قديمة، ومن أبرزها مدينة إيبلا الأثرية، إحدى أقدم الممالك في سوريا قبل الميلاد. قبل اندلاع النزاع في 2011، كان متحف إدلب يتميز باحتوائه على مجموعة قيمة من الرقم المسمارية، التي تروي عبر نصوص سياسية وأدبية تاريخ مملكة إيبلا. إلا أن المتحف الذي أُعيد افتتاحه هذا الشهر، لم يسلم خلال سنوات الحرب من القصف وأعمال السرقة والنهب.

  • Syrien Demonstration gegen Präsident Bashar Al-Assad in Idlib (dapd)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    معقل للمعارضة

    انضمت محافظة إدلب سريعاً إلى ركب الاحتجاجات على النظام السوري التي اندلعت في آذار/ مارس 2011، والتي تحولت لاحقاً الى نزاع مسلح تعددت أطرافه. وفي آذار/ مارس 2015 سيطر "جيش الفتح"، وهو تحالف يضم فصائل إسلامية وجهادية بينها جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة بسوريا) التي تحولت إلى "هيئة تحرير الشام" على كامل محافظة إدلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية.

  • Syrien Al-Nusra-Front Twitter-Bild Kämpfer in Idlib (picture-alliance/AP Photo/Nusra Front on Twitter)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    اقتتال داخليّ

    بعد اقتتال داخلي بين الفصائل المتعددة في 2017، باتت هيئة تحرير الشام تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب مقابل تواجد محدود لفصائل أخرى أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين زنكي. وفي 18 شباط/ فبراير 2018، أعلنت الحركتان المذكورتان اندماجهما تحت مسمى "جبهة تحرير سوريا" لتخوضا مجدداً معارك مع جهاديي هيئة تحرير الشام.

  • Syrien Russische Luftangriffe (picture-alliance/AA/M. Khder)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    مليونان ونصف المليون

    ومنذ سيطرة فصائل المعارضة عليها، وطوال سنوات، شكلت محافظة إدلب هدفاً للطائرات الحربية السورية والروسية، كما استهدف التحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديين جهاديين فيها بشكل دوريّ. ويعيش في إدلب حالياً نحو 2,3 مليون شخص بينهم أكثر من مليون نزحوا من مناطق أخرى، مع أعداد كبيرة من المقاتلين الذين رفضوا إلقاء السلاح ولا سيما من الغوطة الشرقية التي خضعت لحصار طويل وهجمات عنيفة.

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (Reuters/A. Abdullah)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    هجمات كيميائية

    منذ 2014 تعرضت إدلب إلى عدة هجمات كيميائية، فبعد تأكيد لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن قوات النظام استخدمت الغازات السامة في كل من بلدة تلمنس (21 نيسان/ ابريل 2014) وبلدتي سرمين وقميناس (آذار/ مارس 2015)، تعرضت مدينة خان شيخون لهجوم كيميائي في 2017، أدوى بحياة عشرات الأشخاص بينهم 30 طفلاً. واتهمت الأمم المتحدة النظام السوري بشن الهجوم، رغم نفي الأخير.

  • Syrien Angriff von Assads Truppen in Mashad, Aleppo (picture-alliance/AA/M. Sultan)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    تصعيد في منطقة "خفض التصعيد"

    تشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التصعيد التي تم التوصل إليها في أيار/ مايو 2017 في أستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريان الاتفاق في إدلب في أيلول/ سبتمبر الماضي. لكنها تعرضت نهاية 2017 لهجوم عسكري تمكنت خلاله قوات النظام بدعم روسي من السيطرة على عشرات البلدات والقرى في الريف الجنوبي الشرقي وعلى قاعدة عسكرية استراتيجية.

  • Syrien, Damaskus: Bashar al-Assad im Interview mit der Britischen Mail on Sunday (picture-alliance/abaca)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    الأسد: هدفنا الآن إدلب

    أكد الرئيس السوري بشار الأسد في 26 تموز/ يوليو الماضي أن "هدفنا الآن هو إدلب على الرغم من أنها ليست الهدف الوحيد". وفي 9 آب/ أغسطس الجاري قصفت قوات موالية للنظام السوري مواقع في إدلب قالت بأنها لفصائل معارضة وجهاديين وألقت منشورات تدعو السكان للاستسلام.

  • Syrien neue Gefechte trotz Waffenruhe (Reuters/K. Ashawi)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    تحذيرات من "حمّام دم"

    ودعت الأمم المتحدة إلى التوصل إلى "اتفاقات" لتفادي "حمام دم" في إدلب، وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان ديمستوريا قد قال في أيار/ مايو إنه في حال تكرار سيناريو الغوطة في إدلب فإن حجم الدمار وأعداد الضحايا قد تكون أكبر بست مرات، مشيراً إلى نصف الناس الذين يعيشون في إدلب، البالغ عددهم 2,3 مليون شخص، نازحون و"ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه".

  • Syrien / Russischer Luftangriff (Reuters)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    تمهيد للهجوم؟

    وبعد أن اتهمت روسيا فصائل المعارضة بالتحضير لعمل "استفزازي" يتمثل بهجوم كيميائي في إدلب بهدف تحميل دمشق المسؤولية عنه واستخدامه كمبرر للقوى الغربية لضرب أهداف حكومية في سوريا، أبدت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قلقاً متزايداً على مصير ملايين المدنيين في إدلب، خصوصاً بعد أن عززت روسيا من وجودها العسكري قبالة السواحل السورية، فهل سيتكرر سيناريو الغوطة في إدلب؟ محيي الدين حسين


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