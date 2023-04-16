استمرار المعارك في السودان.. هل فات أوان التفاوض؟

خبراء: البرهان و"حميدتي" في مأزق عسكري وسياسي

بينما يحاول المجتمع الدولي انتزاع وقف لإطلاق النار من قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نزاعهما على السلطة، إلا أن المعارك تتواصل. خبراء يرون أن البرهان و"حميدتي" باتا في مأزق عسكري وسط افتقار كل منهما للدعم.