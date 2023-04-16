استمرار المعارك في السودان.. هل فات أوان التفاوض؟

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استمرار المعارك في السودان وسط غموض بشأن مجريات المعارك ووضع المدنيين، وأنباء عن موافقة الجيش وقوات الدعم السريع على هدنة جديدة تبدأ اليوم وتمتد لثلاثة أيام.. فما فرص نجاح الهدنة هذه المرة؟
عقب نحو أسبوع من القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وافق الجيش السوداني على هدنة لتمكين السودانيين من الاحتفال بعيد الفطر. ويأتي هذا فيما تخطط دول أوروبية لبدء إجلاء رعاياها من السودان.
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان أنها وافقت على هدنة إنسانية خلال عيد الفطر، فيما لم يصدر الجيش السوداني أي تعليق حتى الآن. وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية ونقابة أطباء السودان عن حصيلة جديدة لعدد الضحايا والإصابات.
بينما يحاول المجتمع الدولي انتزاع وقف لإطلاق النار من قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نزاعهما على السلطة، إلا أن المعارك تتواصل. خبراء يرون أن البرهان و"حميدتي" باتا في مأزق عسكري وسط افتقار كل منهما للدعم.
أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة لمدة 24 ساعة، اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي. من جانبه وصف المستشار الألماني الوضع بالخطير، معلنا التزام بلاده بمساعدة الأجانب على الخروج من السودان.
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