 استمرار المعارك في السودان.. هل فات أوان التفاوض؟ | مسائية DW | DW | 21.04.2023

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مسائية DW

استمرار المعارك في السودان.. هل فات أوان التفاوض؟

استمرار المعارك في السودان وسط غموض بشأن مجريات المعارك ووضع المدنيين، وأنباء عن موافقة الجيش وقوات الدعم السريع على هدنة جديدة تبدأ اليوم وتمتد لثلاثة أيام.. فما فرص نجاح الهدنة هذه المرة؟

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عقب نحو أسبوع من القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وافق الجيش السوداني على هدنة لتمكين السودانيين من الاحتفال بعيد الفطر. ويأتي هذا فيما تخطط دول أوروبية لبدء إجلاء رعاياها من السودان.

16/04/2023 Sudanese greet army soldiers, loyal to army chief Abdel Fattah al-Burhan, in the Red Sea city of Port Sudan on April 16, 2023. - Battling fighters in Sudan said they had agreed to an hours-long humanitarian pause, including to evacuate wounded, on the second day of raging urban battles that killed more than 50 civilians including three UN staff and sparking international outcry. (Photo by AFP)

السودان.. قصف واشتباكات رغم الدعوات لهدنة عيد الفطر! 21.04.2023

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان أنها وافقت على هدنة إنسانية خلال عيد الفطر، فيما لم يصدر الجيش السوداني أي تعليق حتى الآن. وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية ونقابة أطباء السودان عن حصيلة جديدة لعدد الضحايا والإصابات.

MECCA, SAUDI ARABIA - MAY 31: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - BANDAR ALGALOUD / SAUDI KINGDOM COUNCIL / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Crown Prince of Saudi Arabia Mohammad Bin Salman Al Saud (R) meets Head of the Sudanese Transitional Military Council (TMC), Abdul Fattah al-Burhan (L) during an emergency Arab League Summit at Al Safa Palace in Mecca, Saudi Arabia on May 31, 2019. Bandar Algaloud / Saudi Kingdom Council / Handout / Anadolu Agency KHARTOUM, SUDAN - APRIL 15: Mohamed Hamdan Dagalo, Sudan's Deputy Head of Sovereign Council, is seen during a press conference in Khartoum, Sudan on April 15, 2022. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

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بينما يحاول المجتمع الدولي انتزاع وقف لإطلاق النار من قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نزاعهما على السلطة، إلا أن المعارك تتواصل. خبراء يرون أن البرهان و"حميدتي" باتا في مأزق عسكري وسط افتقار كل منهما للدعم.

This satellite image provided by Maxar Technologies shows burning buildings and military patrol northeast of Khartoum International Airport, Sudan, Monday April 17, 2023. The Sudanese military and a powerful paramilitary group are battling for control of the chaos-stricken nation for a third day. (Satellite image ©2023 Maxar Technologies via AP)

السودان: الموافقة على هدنة جديدة وشولتس يصف الوضع بالخطير 19.04.2023

أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة لمدة 24 ساعة، اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي. من جانبه وصف المستشار الألماني الوضع بالخطير، معلنا التزام بلاده بمساعدة الأجانب على الخروج من السودان.