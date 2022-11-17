استمرار الجائحة: كورونا وعواقبها

اُكتُشف في الصين.. ماذا نعرف عن فيروس "لانجيا هنيبا" الجديد؟

فيروس لانجيا هو مرض حيواني المنشأ جديد يصيب أحد أنواع القوارض في الصين وأصاب بالفعل 35 شخصًا. فهل يستحق كل هذا الفزع؟ يؤكد العلماء أنه إذا بدأ الفيروس بالانتشار بين الناس فعلينا أن نقلق بالفعل.