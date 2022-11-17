استمرار الجائحة: كورونا وعواقبها

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فريق في مشفى ماربورغ الجامعي يبحث عن أسباب متلازمة ما بعد لقاح كورونا، وتأثر المكفوفين من قيود جائحة كورونا، وفي فنزويلا مشروع سينمائي يعزز الروابط الاجتماعية خلال فترة الجائحة.
قد تحمي القهوة من عدوى كورونا؛ هذا ما تقدمه النتائج الأولى لتجربة معملية في جامعة ياكوبس في مدينة بريمن. وربط العلماء بين شرب قهوة الفلترة العادية الموجودة في كل بيت وبين احتمالية الإصابة بالعدوى ووجدوا نتائج مثيرة.
النتائج المتناقضة لدراسة أجرتها جامعة لايبزيغ حول مدى انتشار نظرية المؤامرة والتطرف اليميني والعداء للأجانب في ألمانيا، تعكس حالة عدم اليقين في المجتمع الألماني في زمن كورونا وحرب أوكرانيا. التفاصيل في هذا التقرير.
وجدت دراسة دنماركية حديثة أن خطر الإصابة بمرض الزهايمر يزيد في السنة التي تلي الإصابة بفيروس كورونا. بيد أن خبراء ألمان يرون أن دور كوفيد-19 هنا هو إظهار أعراض مرض موجود قبل الإصابة بالفيروس.
فيروس لانجيا هو مرض حيواني المنشأ جديد يصيب أحد أنواع القوارض في الصين وأصاب بالفعل 35 شخصًا. فهل يستحق كل هذا الفزع؟ يؤكد العلماء أنه إذا بدأ الفيروس بالانتشار بين الناس فعلينا أن نقلق بالفعل.
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