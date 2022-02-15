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استمرار التصعيد في الأزمة الأوكرانية والناتو يقول إن علان روسيا سجب قوتها من الحدود الأوكرلاانية مجرد ادعاءات زائفة
تتواصل الأحداث في الملف الأوكراني، وسط تأكيد الكرملين على عودة قوات روسية من الحدود الأوكرانية إلى ثكناتها "بعد إنهاء مهمات تدريب"، وحلف الناتو يخطط لنشر وحدات قتالية ردّاً على نشر روسيا لقواتها سواء اندلعت الحرب أم لا.
يبعث تصاعد التوتر في الأزمة الأوكرانية على المخاوف في أوروبا والعالم بأسره، من نشوب حرب مدمرة تنتج عنها كارثة إنسانية. ماذا يعني ذلك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإلى أي حد هي معنية بتطورات الصراع بين الغرب وروسيا؟
رغم المخاوف من تخطيط موسكو لتصعيد كبير مع أوكرانيا، انطلقت مناورات عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا وصفت بأنها "استعداد لوقف وصد هجوم خارجي"، فكيف رد الكرملين على المخاوف الغربية وإلى أين وصلت الجهود الدبلوماسية؟
ترى روسيا "مؤشرات إيجابية" تلوح في الأفق لحل الأزمة الأوكرانية إثر زيارة الرئيس الفرنسي لكييف، التي رأت هي الأخرى وجود فرصة للدبلوماسية مع تشدديها على سعيها لفرض عقوبات على موسكو.
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