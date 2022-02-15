 استمرار التصعيد في الأزمة الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 17.02.2022

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استمرار التصعيد في الأزمة الأوكرانية

استمرار التصعيد في الأزمة الأوكرانية والناتو يقول إن علان روسيا سجب قوتها من الحدود الأوكرلاانية مجرد ادعاءات زائفة

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