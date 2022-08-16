استمرار البحوث في فيروس كورونا

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فيما تشهد بعض دول العالم التخفيف من الإجراءات الوقائية، يرتفع عدد المصابين في أماكن عدة من العالم. في وقت ازدادت فيه أهمية البحث في اللقاحات والعلاجات بما فيها الأدوية التي تعتمد على البروتين واللقاحات البديلة.
بعدما أدرت الحكومة الاتحادية تدابير فيروس كورونا الجديدة التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في حزيران/ أكتوبر القادم، ينتقش وزراء صحة الولايات الألمانية مسودة تدابير خاصة بالولايات والتي تدخل في إطار صلاحياتها.
مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية، تعود المخاوف من انتشار الفيروس بين عناصر الجهاز التعليمي في المدارس الألمانية، مع غياب قوانين جامعة بالنسبة للولايات لـ16. ووزير الصحة يطالب لجنة التطعيم بتوصيات واضحة.
أعلن المدعي العام النمساوي انتحار طبيبة بعدما أُجبرت على غلق عيادتها، بعد تهديدات بالقتل من جانب معارضين لإجراءات احتواء جائحة كورونا.
على خلفية ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا بسبب النسخة الفرعية BA.5 من المتحورة أوميكرون، أوصت سلطات الصحة بالاتحاد الأوروبي بإعطاء جرعة تعزيزية ثانية أي رابعة من اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.
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