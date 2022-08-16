 استمرار البحوث في فيروس كورونا | DW الأخبار | DW | 18.08.2022

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DW الأخبار

استمرار البحوث في فيروس كورونا

فيما تشهد بعض دول العالم التخفيف من الإجراءات الوقائية، يرتفع عدد المصابين في أماكن عدة من العالم. في وقت ازدادت فيه أهمية البحث في اللقاحات والعلاجات بما فيها الأدوية التي تعتمد على البروتين واللقاحات البديلة.

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30.06.2022 Auf der Intensivtherapie-Station (ITS) im Klinikum St. Georg steht eine Mitarbeiterin am Bett einer Patientin. Im Klinikum werden im Vergleich zur Vor-Coronazeit derzeit etwa ein Viertel weniger Betten betrieben. Grund sei Personalmangel und die Einführung der Pflegepersonaluntergrenzen, sagte eine Sprecherin. Hinzu kämen immer wieder Ausfälle durch an Covid erkranktem Personal. Besonders in den Intensivbereichen und bei Operationen wirke sich der Mangel auf die Handlungsfähigkeit aus. (zu dpa «Situation in sächsischen Kliniken ist angespannt») +++ dpa-Bildfunk +++

اجتماع لوزراء صحة الولايات الألمانية لمناقشة قانون الحماية من كورونا 09.08.2022

بعدما أدرت الحكومة الاتحادية تدابير فيروس كورونا الجديدة التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في حزيران/ أكتوبر القادم، ينتقش وزراء صحة الولايات الألمانية مسودة تدابير خاصة بالولايات والتي تدخل في إطار صلاحياتها.

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ألمانيا - جدل حول إجراءات كورونا مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية 07.08.2022

مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية، تعود المخاوف من انتشار الفيروس بين عناصر الجهاز التعليمي في المدارس الألمانية، مع غياب قوانين جامعة بالنسبة للولايات لـ16. ووزير الصحة يطالب لجنة التطعيم بتوصيات واضحة.

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انتحار طبيبة نمساوية بعد تهديدات بالقتل من معارضي لقاحات كورونا 29.07.2022

أعلن المدعي العام النمساوي انتحار طبيبة بعدما أُجبرت على غلق عيادتها، بعد تهديدات بالقتل من جانب معارضين لإجراءات احتواء جائحة كورونا.

29.03.21 *** People register upond their arrival at the Palais des Sports venue in Lyon, hosting a Covid-19 vaccination centre, on March 29, 2021 as France faces a new wave of infections to the novel coronavirus. (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP) (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP via Getty Images)

كورونا: الاتحاد الأوروبي يوصي بجرعة رابعة لمن تجاوز الستين 11.07.2022

على خلفية ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا بسبب النسخة الفرعية BA.5 من المتحورة أوميكرون، أوصت سلطات الصحة بالاتحاد الأوروبي بإعطاء جرعة تعزيزية ثانية أي رابعة من اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.