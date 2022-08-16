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استمرار البحوث في فيروس كورونا

فيما تشهد بعض دول العالم التخفيف من الإجراءات الوقائية، يرتفع عدد المصابين في أماكن عدة من العالم. في وقت ازدادت فيه أهمية البحث في اللقاحات والعلاجات بما فيها الأدوية التي تعتمد على البروتين واللقاحات البديلة.