استمرار الاشتباكات في السودان وأوضاع مأساوية للمدنيين

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تتواصل الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع على الرغم من الهدنة المعلنة . وتعاني قطاعات الخدمات من عجز هائل وخاصة القطاع الصحي في ظل خروج عشرات المستشفيات من الخدمة بعد تعرضها للقصف.
في الوقت الذي يشارك فيه ممثلون عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محادثات بالسعودية تواصلت المواجهات المسلحة بين الجانبين في الخرطوم، فيما تستمر عمليات نزوح المدنيين داخل السودان وخارجها.
أعلن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على تجديد الهدنة في البلاد. وهذه الهدنة هي الخامسة على التوالي، والتي ساهمت في تخفيف حدة المعارك، ولكنها لم توقفها نهائيا.
تقترب هدنة الأيام الثلاثة المتفق عليها بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من الانتهاء فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة في العاصمة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية، فيما أعلن الصليب الأحمر عن وصول أول شحنة مساعدات إنسانية.
من جديد أعلن طرفا النزاع بالسودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في بيانين منفصلين تمديد الهدنة لـ72 ساعة. واستمر القتال بينهما في معركة للسيطرة على الخرطوم. فيما حصل موظفو الحكومة بالخرطوم على إجازة لإشعار آخر.
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