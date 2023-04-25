استمرار الاشتباكات في السودان وأوضاع مأساوية للمدنيين

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوافقان على تمديد الهدنة

أعلن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على تجديد الهدنة في البلاد. وهذه الهدنة هي الخامسة على التوالي، والتي ساهمت في تخفيف حدة المعارك، ولكنها لم توقفها نهائيا.