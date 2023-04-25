 استمرار الاشتباكات في السودان وأوضاع مأساوية للمدنيين | DW الأخبار | DW | 07.05.2023

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DW الأخبار

استمرار الاشتباكات في السودان وأوضاع مأساوية للمدنيين

تتواصل الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع على الرغم من الهدنة المعلنة . وتعاني قطاعات الخدمات من عجز هائل وخاصة القطاع الصحي في ظل خروج عشرات المستشفيات من الخدمة بعد تعرضها للقصف.

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Berlin, 06.05.2023, Fussball, Bundesliga, 31. Spieltag, Hertha BSC - VfB Stuttgart, Olympiastadion. Berlins Florian Niederlechner (M) trifft zum 2:1. DFL regulations and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video, Foto: Andreas Gora

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