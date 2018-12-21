استمرار الاحتجاجات في السودان والمعارضة تدخل على الخط

تواصلت اليوم السبت (22 كانون اأول/ديسمبر 2018) الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان لليوم الرابع على التوالي، بحسب تقارير إعلامية سودانية. وبسبب الاحتجاجات تقرر تعليق الدراسة اعتبارا من غد الأحد في ولايتي شمال دارفور، والولاية الشمالية بالسودان بسبب الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وبذلك يرتفع عدد الولايات التي يشملها قرار تعليق الدراسة إلى خمس ولايات، حيث كان قد تم اتخاذ نفس الإجراء في العاصمة السودانية الخرطوم، وولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد، وشمال كردفان بسبب المظاهرات. في غضون ذلك، أفاد تقرير لصحيفة "الراكوبة" السودانية اليوم السبت، بسقوط 20 قتيلا على الأقل جراء تصاعد الأحداث والاحتجاجات في كل أنحاء السودان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وطالب المحتجون بـ "إسقاط النظام".

من جهة أخرى، أعلن رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض الصادق المهدي اليوم السبت عن سقوط 22 قتيلا واعتقال العشرات جراء الاحتجاجات التي تجتاح عدة مدن سودانية منذ عدة أيام. ولم يصدر بيان رسمي بشأن عدد القتلى أو المصابين في أحداث السودان.

من جانبها، كانت الحكومة السودانية قد قالت إن المظاهرات السلمية خرجت عن مسارها بفعل من وصفوا بـ "المندسين". وأضافت الحكومة السودانية، في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن "المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها، وتحولت بفعل المندسين إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير وحرق بعض مقار الشرطة".

لكن الصادق المهدي قال إن "هذا التحرك مشروع قانونا" ومرتبط "بتردي الأوضاع"، مؤكدا أن "هذه التحركات سوف تستمر والناس يحركها تردي الخدمات".

يذكر أن المهدي الذي يقود أحد أقدم الأحزاب السياسية في السودان، كان آخر رئيس للحكومة منتخب ديموقراطيا. وقد طرد من السلطة بانقلاب حمل الرئيس الحالي عمر البشير إلى السلطة في 1989. وقد اضطر لمغادرة البلاد مرات عدة وعاد هذا الأسبوع.

وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز بدأت الأربعاء في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبرة شمالها وامتدت الخميس إلى مدن أخرى بينها الخرطوم. وتجددت التظاهرات الجمعة خصوصا عقب خروج المصلين من المساجد.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب)