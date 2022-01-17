استمرار الاحتجاجات في السودان والجيش يصر على السلطة

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تتواصل الاحتجاجات في السودان ضد انفراد الجيش بالسلطة والعدول عن الديمقراطية. وتواجه قوات الأمن المتظاهرين بعنف بالغ أسفر عن مقتل العشرات وغصابة الآلاف.
مرة أخرى يخرج الآلاف من السودانيين إلى شوارع العاصمة وأحيائها منددين بالانقلاب العسكري ومطالبين بحكومة مدنية. ومرة أخرى يعلن نشطاء مقتل متظاهرين بـ "الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات".
تدرس واشنطن محاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في السودان، بحسب بيان للسفارة الامريكية، نشر خلال زيارة مبعوثين أمريكيين بارزين للخرطوم. فيما أصدر مجلس السيادة السواني بيانا أيضا، فماذا قال في البيان؟
أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المشاركين في "مليونية الشهداء" للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الذي شهدته احتجاجات الأسبوع الماضي. لجنة الأطباء أفادت بمقتل متظاهرين اثنين بأم درمان.
فيما تواصلت المظاهرات المناهضة للانقلاب في السودان، أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لمسعى المبعوث الأممي إلى السودان لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين المكوّنين المدني والعسكري في محاولة لحل الأزمة.
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