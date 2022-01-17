استمرار الاحتجاجات في السودان والجيش يصر على السلطة

أمريكا لن تستأنف مساعداتها للسودان إلا بعودة الحكومة المدنية

تدرس واشنطن محاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في السودان، بحسب بيان للسفارة الامريكية، نشر خلال زيارة مبعوثين أمريكيين بارزين للخرطوم. فيما أصدر مجلس السيادة السواني بيانا أيضا، فماذا قال في البيان؟