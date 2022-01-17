 استمرار الاحتجاجات في السودان والجيش يصر على السلطة | DW الأخبار | DW | 28.01.2022

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استمرار الاحتجاجات في السودان والجيش يصر على السلطة

تتواصل الاحتجاجات في السودان ضد انفراد الجيش بالسلطة والعدول عن الديمقراطية. وتواجه قوات الأمن المتظاهرين بعنف بالغ أسفر عن مقتل العشرات وغصابة الآلاف.

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