استمرار الاحتجاجات في إيران.. هل من حل غير الحل الأمني؟

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استمرار الاحتجاجات في إيران التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني.. الشرطة الإيرانية تقول إنها ستواجه المتظاهرين بكل قوة وأصوات دولية تدعوها إلى ضبط النفس.. ماذا يحدث في مناطق الاحتجاجات؟
وسط استمرار احتجاجات المنددة بوفاة مهسا أميني في إيران، فرضت واشنطن عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بانتهاك حقوق المتظاهرين، بينما اتهم الرئيس الإيراني رئيسي الغرب بـ"الكيل بمكيالين"، وأكد إجراء تحقيق بالحادثة.
قُتل أكثر من 75 شخصا في الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين إثر وفاة مهسا أميني، وفقاً لمنظمة حقوقية، فيما تكثف دول غربية الضغط على طهران لوقف العنف.
احتجزت عناصر ما تُعرف بـ "شرطة الأخلاق" في إيران الشابة الكردية مهسا أميني بسبب ارتدائها "لباسا غير محتشم" لتلقى حتفها خلال اعتقالها. وقد أثارت واقعة مقتلها موجة احتجاجات كبيرة في إيران، فما هي "شرطة الأخلاق" في إيران؟
دعا حزب "اتحاد شعب إيران الإسلامي" المقرب من الرئيس السابق محمد خاتمي إلى إلغاء إلزامية ارتداء الحجاب السارية منذ قرابة أربعة عقود، وكذلك إنهاء عمل "شرطة الأخلاق" وإلى تشكيل لجنة تحقيق "محايدة" في مصرع مهسا أميني.
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