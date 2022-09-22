 استمرار الاحتجاجات في إيران.. هل من حل غير الحل الأمني؟ | مسائية DW | DW | 28.09.2022

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مسائية DW

استمرار الاحتجاجات في إيران.. هل من حل غير الحل الأمني؟

استمرار الاحتجاجات في إيران التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني.. الشرطة الإيرانية تقول إنها ستواجه المتظاهرين بكل قوة وأصوات دولية تدعوها إلى ضبط النفس.. ماذا يحدث في مناطق الاحتجاجات؟

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [VOLGOGRAD, RUSSIA - SEPTEMBER 23, 2022: Mobile ballot boxes for home voting in a referendum on joining Russia held by the Lugansk People's Republic, are pictured at a polling station at a temporary accommodation facility. The Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic, Kherson and Zaporizhzhya Regions hold referendums on joining Russia on September 23-27. Dmitry Rogulin/TASS]

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ARCHIV - 31.10.2016, Israel, Jerusalem: Yair Lapid, Parteivorsitzender Jesch Atid Partei, gibt ein Interview. Zwei Gegner des israelischen Regierungschefs Netanjahu wollen bei der Parlamentswahl im April gemeinsam antreten. Ex-Militärchef Ganz und Jair Lapid von der Zukunftspartei teilten am Donnerstag mit, sie wollten eine gemeinsame Liste bilden. Foto: Sebastian Scheiner/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

رئيس وزراء إسرائيل يعلن تأييده لـ"حل الدولتين".. ماذا بعد؟ 24.09.2022

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قضية مهسا أميني.. عقوبات أمريكية على "شرطة الأخلاق" بإيران 23.09.2022

وسط استمرار احتجاجات المنددة بوفاة مهسا أميني في إيران، فرضت واشنطن عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بانتهاك حقوق المتظاهرين، بينما اتهم الرئيس الإيراني رئيسي الغرب بـ"الكيل بمكيالين"، وأكد إجراء تحقيق بالحادثة.

ARCHIV 21.09.2022 *** FILE PHOTO: People light a fire during a protest over the death of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's morality police, in Tehran, Iran September 21, 2022. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. BEST QUALITY AVAILABLE DUE TO LIGHTING CONDITIONS/File Photo

منظمة حقوقية: مقتل أكثر من 75 شخصاً منذ وفاة مهسا أميني 27.09.2022

قُتل أكثر من 75 شخصا في الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين إثر وفاة مهسا أميني، وفقاً لمنظمة حقوقية، فيما تكثف دول غربية الضغط على طهران لوقف العنف.

An Iranian family walk past mannequins that are decorated with traditional covering while visiting of the 11th Fajr International Fashion and Clothing Festival at Tehran's Milad tower Cultural and Recreational complex on July 11, 2022. In Iran's official calendar, July 12 is named Hijab and Chastity Day by the Iranian Government. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto)

"شرطة الأخلاق" في إيران - ماهي؟ ولماذا تتمسك بها الحكومة؟ 24.09.2022

احتجزت عناصر ما تُعرف بـ "شرطة الأخلاق" في إيران الشابة الكردية مهسا أميني بسبب ارتدائها "لباسا غير محتشم" لتلقى حتفها خلال اعتقالها. وقد أثارت واقعة مقتلها موجة احتجاجات كبيرة في إيران، فما هي "شرطة الأخلاق" في إيران؟

A newspaper with a cover picture of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's morality police is seen in Tehran, Iran September 18, 2022. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

حزب إيراني يطالب بإنهاء إلزامية الحجاب وإلغاء "شرطة الأخلاق" 24.09.2022

دعا حزب "اتحاد شعب إيران الإسلامي" المقرب من الرئيس السابق محمد خاتمي إلى إلغاء إلزامية ارتداء الحجاب السارية منذ قرابة أربعة عقود، وكذلك إنهاء عمل "شرطة الأخلاق" وإلى تشكيل لجنة تحقيق "محايدة" في مصرع مهسا أميني.