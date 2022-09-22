استمرار الاحتجاجات في إيران.. هل من حل غير الحل الأمني؟

منظمة حقوقية: مقتل أكثر من 75 شخصاً منذ وفاة مهسا أميني

قُتل أكثر من 75 شخصا في الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين إثر وفاة مهسا أميني، وفقاً لمنظمة حقوقية، فيما تكثف دول غربية الضغط على طهران لوقف العنف.