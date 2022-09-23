 استمرار الاحتجاجات في إيران على مقتل الشابة أميني على يد الشرطة | DW الأخبار | DW | 24.09.2022

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استمرار الاحتجاجات في إيران على مقتل الشابة أميني على يد الشرطة

تتواصل الاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بدعوى مخالفة ارتداء حجاب الرأس. وامتدت الاحتجاجات لتشمل العديد من دول العالم.

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Titel der Bilder: Iranerinnen und Iraner gehen nach dem Tod von Mahsa Amini aus Protest auf die Straße Stichworte: Iran, Mahsa Amini, Jina, Schina, Moralpolizei, Sittenpolizei, Frauen, Hidschab, Zwangshidjab, Hidschab-Zwang, Protest, Proteste Beschreibung: Nach dem Tod der Iranerin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam (sog. Moralpolizei), gehen Iranerinnen und Iraner aus Protest auf die Straße. Rechteeinräumung: Lizenz: frei Quelle der Bilder: UGC via Behnam Bavandpour

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