استمرار الاحتجاجات في إيران على مقتل الشابة أميني على يد الشرطة

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تتواصل الاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بدعوى مخالفة ارتداء حجاب الرأس. وامتدت الاحتجاجات لتشمل العديد من دول العالم.
"نقف إلى جانب شعب إيران الشجاع والإيرانيات الشجاعات الذين يتظاهرون دفاعا عن أبسط حقوقهم" بهذه الكلمات عبر الرئيس الأمريكي بايدن من نيويورك عن تضامنه مع الإيرانيات بعد وفاة مهسا أميني خلال احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق".
في اليوم الثالث للاحتجاج على موت مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب، امتدت المظاهرات إلى مدن كبرى في إيران، منها طهران ومشهد. وتشير تقارير غير رسمية إلى مقتل متظاهرين، بينما دعت واشنطن للتحقيق في وفاة أميني.
احتجزت عناصر ما تُعرف بـ "شرطة الأخلاق" في إيران الشابة الكردية مهسا أميني بسبب ارتدائها "لباسا غير محتشم" لتلقى حتفها خلال اعتقالها. وقد أثارت واقعة مقتلها موجة احتجاجات كبيرة في إيران، فما هي "شرطة الأخلاق" في إيران؟
أعلنت وسائل إعلام رسمية أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل الشابة مهسا أميني ارتفع إلى 35، وهو رقم أقل بكثير مما جاء في إحصائيات أخرى غير رسمية. ووزير الداخلية ينفي تعرض أميني للضرب ومسؤولية الشرطة عن وفاتها.
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