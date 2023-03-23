استمرار الاحتجاجات ضد نظام التقاعد في فرنسا

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تستمر الاحتجاجات في فرنسا ضد نظام التقاعد الجديد . وأعرب الرئيس ماكرون عن استنكاره عنف الاحتجاجات.كما تم ارجاء زيارة ملك بريطانيا تشارلز لباريس.
أعلن قصرباكينغهام أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا يأملان بزيارة فرنسا "فور إيجاد موعد" جديد لها بعد الإعلان عن إرجاء زيارتهما بسبب التظاهرات. وتتواصل الاحتجاجات في فرنسا فيما تم اعتقال أكثر من 450 متظاهرا.
يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطر تحد لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات السترات الصفراء وذلك بعد اضطرابات عنيفة في باريس بسبب قراره المضي قدما دون تصويت برلماني في إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التقاعد.
ألقت السلطات الفرنسية القبض على عشرات الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد بعد احتجاجات اندلعت عقب فوز الحكومة بهامش ضئيل باقتراع لحجب الثقة أجراه البرلمان، فيما بدأ الرئيس ماكرون مشاورات واسعة في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.
تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت، فيما دعا الرئيس ماكرون إلى التهدئة مع اشتداد التوتر الاجتماعي في البلد.
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