 استمرار الاحتجاجات ضد نظام التقاعد في فرنسا | DW الأخبار | DW | 25.03.2023

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استمرار الاحتجاجات ضد نظام التقاعد في فرنسا

تستمر الاحتجاجات في فرنسا ضد نظام التقاعد الجديد . وأعرب الرئيس ماكرون عن استنكاره عنف الاحتجاجات.كما تم ارجاء زيارة ملك بريطانيا تشارلز لباريس.

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A puppet depicting French President Emmanuel Macron is seen during a demonstration as part of the ninth day of nationwide strikes and protests against French government's pension reform, in Nice, France, March 23, 2023. REUTERS/Eric Gaillard

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French Police officers clash with a protester (C) during a demonstration, a week after the government pushed a pensions reform through parliament without a vote, using the article 49.3 of the constitution, in Paris on March 23, 2023. - French unions on March 23, 2023, staged a new day of disruption against President Emmanuel Macron's pension reform after he defiantly vowed to implement the change, with refineries at a standstill and mass transport cancellations. (Photo by Thomas SAMSON / AFP) (Photo by THOMAS SAMSON/AFP via Getty Images)

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17.3.2023*** Protesters gather for a demonstration on Place de la Concorde after the French government pushed a pensions reform through parliament without a vote, using the article 49,3 of the constitution, in Paris on March 16, 2023. - The French president on March 16 rammed a controversial pension reform through parliament without a vote, deploying a rarely used constitutional power that risks inflaming protests. The move was an admission that his government lacked a majority in the National Assembly to pass the legislation to raise the retirement age from 62 to 64. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

فرنسا: اشتباكات وطرح لحجب الثقة على خلفية إصلاح نظام التقاعد 17.03.2023

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطر تحد لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات السترات الصفراء وذلك بعد اضطرابات عنيفة في باريس بسبب قراره المضي قدما دون تصويت برلماني في إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التقاعد.

Protesters run amid clashes as they attend a demonstration on the day the National Assembly debates and votes on two motions of no-confidence against the French government, tabled by centrist group Liot and far-right Rassemblement National party, for its use of article 49.3, a special clause in the French Constitution, to push the pensions reform bill through the National Assembly without a vote by lawmakers, in Bordeaux, France, March 20, 2023. REUTERS/Stephane Mahe

فرنسا اعتقال العشرات من المحتجين غداة تصويت حجب الثقة 21.03.2023

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Members of parliament of the left hold placards and sing the Marseillaise, French national anthem, as French Prime Minister Elisabeth Borne arrives to attend a deliver a speech on pensions reform bill at the National Assembly in Paris, France, March 16, 2023. REUTERS/Pascal Rossignol

الحكومة الفرنسية أمام مذكرتين بحجب الثقة وماكرون يسعى للتهدئة 20.03.2023

تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت، فيما دعا الرئيس ماكرون إلى التهدئة مع اشتداد التوتر الاجتماعي في البلد.