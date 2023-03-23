استمرار الاحتجاجات ضد نظام التقاعد في فرنسا

الحكومة الفرنسية أمام مذكرتين بحجب الثقة وماكرون يسعى للتهدئة

تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت، فيما دعا الرئيس ماكرون إلى التهدئة مع اشتداد التوتر الاجتماعي في البلد.