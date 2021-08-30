استمرار ارتفاع معدل حالات كورونا في ألمانيا والعالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب 216.4 مليون حتى صباح اليوم الاثنين (30 أغسطس/ آب 2021)، فيما تجاوز عدد الوفيات 4.5 مليون. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 216 مليونا و 370 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و500 ألف حالة. وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و203 ملايين جرعة. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وضع مقلق في ألمانيا

وفي ألمانيا أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 4.559 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 3.668 إصابة. وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل المعهد 10 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 4 حالات يوم الاثنين الماضي. وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3.500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي بواقع 1.244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الاثنين ارتفاعه، ليبلغ 75.8 إصابة صعودا من 74.1 إصابة أمس الأحد. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وكان معدل الإصابة حتى الآن هو الأساس الذي تعتمده السلطات لتحديد العديد من القيود لمواجهة الجائحة. وتتجه الحكومة الألمانية إلى إلغاء معدل الإصابة الأسبوعي، الذي يضع حدا أقصى من خمسين إصابة بكورونا بين كل مئة ألف نسمة، كمعيار لتحديد الخطورة الوبائية من قانون الحماية من العدوى، والأخذ بدلا من ذلك بالعبء في المستشفيات كمعيار جديد في تقييم الوضع، وتثبيت ذلك في قانون الحماية من العدوى.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و937 ألفا و106 حالات. يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 كانون الثاني/ يناير 2020. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 92 ألفا و149 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و731 ألفا و900 شخص.

لقاح فايزر- بايونتيك.. حالة وفاة في نيوزيلاندا

قالت وزارة الصحة في نيوزيلندا إنه تم تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح فايزر- بايونتيك المضاد لفيروس كورونا، بعد أن عانت امرأة من أثر جانبي نادر أدى إلى إصابتها بالتهاب في عضلة القلب. ووقعت الوفاة بينما تكافح نيوزيلندا تفشيا لسلالة دلتا بعد نحو ستة أشهر من خلوها من فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة ذلك بعد أن فحصت لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 ملابسات وفاة المرأة.

وقالت وزارة الصحة في بيان "هذه أول حالة في نيوزيلندا تحدث فيها الوفاة بعد أيام من التطعيم بلقاح فايزر لكوفيد-19". ولم تفصح الوزارة في بيانها عن عمر المرأة. وأضاف البيان أن اللجنة المستقلة أرجعت أسباب الوفاة إلى التهاب عضلة القلب، وهو أحد الآثار الجانبية النادرة المعروفة للقاح فايزر.

ويمكن أن يحد التهاب عضلة القلب من قدرته على ضخ الدم وقد يسبب اضطراب في ضربات القلب. وردا على ذلك، قالت فايزر إنها تدرك احتمال حدوث التهاب في عضلة القلب بعد التطعيمات، لكن مثل هذه الآثار الجانبية نادرة جدا. وأضافت "فايزر- بايونتيك تأخذ الوقائع السلبية التي يحتمل أن تكون مرتبطة بلقاحنا على محمل الجد". وقالت: "نحن نراقب عن كثب جميع هذه الوقائع ونجمع المعلومات ذات الصلة ونتبادلها مع السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم". وأضافت: "فوائد التطعيم بلقاح فايزر تفوق بشدة مخاطر كل من الإصابة بكوفيد-19 وآثار اللقاح الجانبية، ومنها التهاب عضلة القلب".

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / رويترز)