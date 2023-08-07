استمرار ارتفاع أسعار القمح بعد الهجمات الأوكرانية في البحر الأسود

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أغلب صادرات القمح الروسي تمر عبر موانئ البحر الأسود، في الوقت الذي تشهد فيه روسيا ذروة موسم الحصاد الثاني، وهو ما يعني أن الوقت حرج للغاية لضمان وصول المحصول إلى الأسواق وتوافر إمدادات كافية في السوق العالمية في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بعد الهجوم الذي شنته أوكرانيا على ناقلة نفط وسفينة حربية روسيتين باستخدام زوارق مسيرة.

وقال أولي هوي الرئيس التنفيذي لشركة أيكون كوميديتس للوساطة والاستشارات إن "الخطر في البحر الأسود يتزايد يوميا، وأي تهديد للصادرات الروسية سيكون أكبر تأثيرا من أي تهديد للصادرات الأوكرانية". وفي تعاملات بورصة شيكاغو للسلع ارتفع سعر القمح في بداية اليوم بنسبة 3.4 في المئة إلى 6.545 دولار للبوشل (حوالي 27.2 كيلوغرام)، قبل أن يجري تداوله بسعر6.4725 دولار للبوشل بحلول الساعة الواحدة و55 دقيقة ظهرا بتوقيت سيدني.

وأنهى القمح تعاملات الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي بزيادة نسبتها 1 في المئة بعد أن فقد أغلب ارتفاعه في تعاملات ذلك اليوم والذي بلغ 4.3 في المئة عقب الإعلان عن هجمات أوكرانيا. يذكر أن البحر الأسود هو الطريق لمرور ما بين 15 و20 في المئة من إجمالي صادرات النفط الروسي. كما أنه ممر رئيسي لصادرات النفط الكازاخستاني.

في الوقت نفسه مازالت أسعار القمح الآن أقل بنسبة 20 المئة تقريبا عن مستواها في بداية العام بفضل توقعات المحصول الجيد في الدول الرئيسية المصدرة للقمح مع ارتفاع المخزونات العالمية. وارتفع سعر القمح في تعاملات ظهيرة اليوم بنسبة 2.3 في المئة إلى 6.4725 دولار للبوشل تسليم أيلول/ سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر الذرة بنسبة 0.3 في المئة إلى 4.96 دولار للبوشل تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل. وتراجع سعر فول الصويا بنسبة 1.7 في المئة إلى 13.1025 دولار للبوشل تسليم تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

إسقاط مسيّرة على بعد أقل من 200 كيلومتر من موسكو

أكدت روسيا الاثنين انها أسقطت مسيّرة أوكرانية في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو مع تكاثر الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية. وكتب حاكم المنطقة فلاديسلاف تشابشا عبر تلغرام "أسقطت الدفاعات الجوية مسيّرة فوق منطقة فيرزكوفسكي" خلال الليل. وأضاف أن الحادث لم يلحق أضرارا بشرية أو مادية.

وفي الثالث من آب/ أغسطس، قالت السلطات الروسية إنها أسقطت سبع مسيّرات أوكرانية في هذه المنطقة الواقعة على بعد حوالي 180 كيلومترا من موسكو. وتزايدت في الأسابيع الأخيرة الهجمات الأوكرانية بواسطة مسيّرات داخل الأراضي الروسية وغالبا ما تستهدف موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من كييف العام 2014.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الأحد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة الروسية. وأوضحت السلطات أن موسكو تعرضت الأسبوع الماضي لهجمات عدة بمسيّرات ألحقت إحداها أضرارا ببرج تجاري في حي الأعمال الرئيسي، استهدف مرتين في غضون أيام قليلة.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب)