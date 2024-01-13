استمرار احتجاز متهم بالتخطيط للهجوم على كاتدرائية كولونيا

أمرت محكمة ألمانية بعدم الإفراج عن شخص يشتبه في تخطيطه لشن هجوم إرهابي على كاتدرائية كولونيا إلى حين تسليمه. وأبقت المحكمة على الشاب الطاجيكي رهن ما يعرف بـ "الاحتجاز طويل الأمد".

أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة دورتموند بغرب ألمانيا، أمس الجمعة أمر احتجاز بحق الشاب المشتبه به في التخطيط لشن هجوم إرهابي على كاتدرائية كولونيا إلى حين تسليمه، وذلك حسبما أعلنت شرطة كولونيا اليوم السبت (13 كانون الثاني/ يناير 2023).

وبهذا، لن يتمكن الشاب الطاجيكي (25 عاماً) من الخروج من الحجز في الوقت الحالي. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل أخرى بخصوص مضمون أمر الاحتجاز.

يذكر أن الطاجيكي كان واحداً من مجموعة من أربعة رجال كانت الشرطة ألقت القبض عليهم في أماكن مختلفة في ولاية شمال الراين- ويستفاليا ليلة رأس السنة.

وبينما أطلقت السلطات سراح الأشخاص الثلاثة المشتبه بهم الآخرين، فإنها أبقت على الشاب الطاجيكي رهن ما يعرف باسم "الاحتجاز طويل الأمد" وذلك بناء على أمر قضائي.

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كانت الشرطة الألمانية تلقت قبيل عيد الميلاد معلومات حول خطة هجوم إسلاموي محتمل على كاتدرائية كولونيا. وأشارت الشرطة إلى وجود "شبكة من الأشخاص من آسيا الوسطى". وكان من المفترض استخدام سيارة في الهجوم. لذلك، تم تشديد الإجراءات الأمنية بشكل كبير في كاتدرائية كولونيا خلال العطلات ومع مطلع العام. ومع ذلك، ظلت الأوضاع هادئة.

وإلى جانب تلقي معلومات عن خطة هجوم محتملة على كاتدرائية كولونيا، تلقت أجهزة الأمن أيضاً قبل عيد الميلاد معلومات عن احتمال شن .

وكان متحدث باسم الادعاء العام في مدينة كولونيا أعلن يوم الاثنين الماضي أن الادعاء يعتزم تقديم طلب لإيداع الشاب الطاجيكي في الحجز لحين تسليمه. وأوضح المتحدث أن الطلب سيتم تقديمه إلى المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا غربي ألمانيا، مشيراً إلى أن هذه تعتبر الخطوة الأولى من إجراء متعدد المراحل يمكن أن ينتهي بتسليم الرجل إلى النمسا.

ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)