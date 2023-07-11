 استمرار اتساع الهوة بين الشمال والجنوب.. هل من حلول؟ | مسائية DW | DW | 18.07.2023

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مسائية DW

استمرار اتساع الهوة بين الشمال والجنوب.. هل من حلول؟

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يحذر من أن تزايد الهوة بين الدول الغنية والفقيرة يهدّد بتعميق الفقر في العالم النامي ويدعو إلى التحرك.. فماذا وراء هذا التحذير؟ وهل يلقى أذانا صاغية في الدول الغنية؟

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