استمرار أعمال القتال مع مقاتلي داعش في سوزريا والعراق

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
استمرار أعمال القتال بين تنظيم الدولة الإسلامية من جهة والقوات الكردية في سوريا والجبش العراق من جهة أخرى
تسبب هجوم لتنظيم داعش في مقتل العشرات، جلهم من القوات العسكرية ومقاتلي التنظيم، وذلك في عمليتين في الحسكة السورية وديالى العراقية. كما تمكن عدد من الجهاديين المعتقلين من الفرار.
هجمت "خلايا نائمة" لتنظيم "داعش" على سجن بمحافظة الحسكة السورية، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، ما نتج عن فرار عدد من المساجين، بحسب قوات سوريا الديمقراطية والمرصد السوري لحقوق الإنسان. بيد أنه غير معروف تماما عدد الفارين.
تلجأ كتل سياسية خسرت الانتخابات الأخيرة في العراق إلى العنف للحصول على نفوذ في الحكومة المقبلة. في المقابل تقوى شوكة الرافضين لذلك بشكل قد يمهد لتشكيل معارضة حقيقية في البرلمان، فهل يسود العنف أم تنتصر الديمقراطية؟
قررت الحكومة الألمانية تجديد مهمة الجيش في العراق لمدة تسعة أشهر مع إجراء مراجعة شاملة لمهمته هناك. فيما استبعدت الحكومة سوريا بشكل رسمي كمنطقة عمليات للجيش في هذه المهمة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول