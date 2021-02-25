 استمرار أعمال القتال مع مقاتلي داعش في سوزريا والعراق | DW الأخبار | DW | 22.01.2022

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DW الأخبار

استمرار أعمال القتال مع مقاتلي داعش في سوزريا والعراق

استمرار أعمال القتال بين تنظيم الدولة الإسلامية من جهة والقوات الكردية في سوريا والجبش العراق من جهة أخرى

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الأكراد يحذرون من عودة تنظيم داعش إلى شمال شرق سوريا

مخاوف الأكراد من عودة نشاط تنظيم داعش في شمال شرق سوريا 25.02.2021

إعادة تأهيل لزوجات مقاتلين في تنظيم داعش في مخيم روج التابع للأكراد في شمال سوريا، بانتظار إعادة ترحيلهن إلى بلادهن.

إعادة تأهيل لزوجات مقاتلين في تنظيم داعش محتجزات في مخيم تابع للأكراد في شمال سوريا بانتظار إعادة ترحيلهن إلى بلادهن الأصلية في أوروبا 05.05.2021

A woman holds hands with a child while walking through al-Hol camp, Syria, January 8, 2020. REUTERS/Goran Tomasevic SEARCH ISLAMIC STATE PRISONERS FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

العراق اليوم: "أسر داعش" من مخيم الهول إلى العراق .. "قنبلة موقوتة"! 27.05.2021

بأسلوب هوليوودي..داعش يخطط لهروب جماعي كبير من هذا السجن...

"بأسلوب هوليوودي"..داعش يخطط "لهروب جماعي كبير" من هذا السجن... 26.05.2020

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حركة طالبان تضيق الخناق على حقوق المرأة في أفغانستان

حركة طالبان تضيق الخناق على حقوق المرأة في أفغانستان 22.01.2022

نفى التحالف الذي تقوده السعوديّة في اليمن السبت ما وصفه بانه ادعاءات عارية عن الصحة بشأن ضربة جوية خلفت قتلى وجرحى.

التحالف بقيادة السعودية ينفي استهداف سجن في صعدة في اليمن 22.01.2022

متحور أميكرون قد يضاف قريبا إلى سلة معاناة سكان قطاع غزة، فهو قد يضرب القطاع بنفس قوة التي ضرب بها أماكن أخرى حول العالم

متحور أوميكرون قد يضاف قريبا إلى سلة معاناة سكان قطاع غزة 22.01.2022

توجيه اتهام إلى البابا السابق بمعرفة معلومات عن اعتداءات جنسية ارتكبها قساوسة عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ

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A fighter of the Syrian Democratic Forces (SDF) stands guard on a rooftop in Raqa on October 20, 2017, after retaking the city from Islamic State (IS) group fighters. SDF fighters flushed jihadist holdouts from Raqa's main hospital and municipal stadium, wrapping up a more than four-month offensive against what used to be the inner sanctum of IS's self-proclaimed caliphate, which for three years saw some of the group's worst abuses and grew into a centre for both its potent propaganda machine and its unprecedented experiment in jihadist statehood. / AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

فوضى في الحسكة.. وعشرات القتلى في عمليتين لداعش في سوريا والعراق 21.01.2022

تسبب هجوم لتنظيم داعش في مقتل العشرات، جلهم من القوات العسكرية ومقاتلي التنظيم، وذلك في عمليتين في الحسكة السورية وديالى العراقية. كما تمكن عدد من الجهاديين المعتقلين من الفرار.

Das Standbild eines undatierten Propaganda-Videos, welches von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am 19.05.2017 ins Internet gestellt wurde und über die Associated Press am 10.06.2017 zur Verfügung gestellt wurde, zeigt IS Kämpfer in Deir ez-Zor (Syrien). (ACHTUNG: Bestmöglich verfügbare technische Qualität) Foto: Uncredited/Militant Photo/AP/dpa Foto: Uncredited/Militant Photo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

"داعش" يهاجم سجنًا في سوريا وفرار عدد من الجهاديين 20.01.2022

هجمت "خلايا نائمة" لتنظيم "داعش" على سجن بمحافظة الحسكة السورية، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، ما نتج عن فرار عدد من المساجين، بحسب قوات سوريا الديمقراطية والمرصد السوري لحقوق الإنسان. بيد أنه غير معروف تماما عدد الفارين.

Followers of Shiite cleric Muqtada al-Sadr celebrate holding his posters, after the announcement of the results of the parliamentary elections in Tahrir Square, Baghdad, Iraq, Monday, Oct. 11, 2021. Iraq's Independent High Electoral Commission (IHEC) announced the parliamentary results of the November 10 vote which suggested that al-Sadr is the current front-runner with initial results coming from several Iraqi provinces. (AP Photo/Khalid Mohammed)

هل ينسف "العنف السياسي" فرص تحقيق ديمقراطية في العراق؟ 21.01.2022

تلجأ كتل سياسية خسرت الانتخابات الأخيرة في العراق إلى العنف للحصول على نفوذ في الحكومة المقبلة. في المقابل تقوى شوكة الرافضين لذلك بشكل قد يمهد لتشكيل معارضة حقيقية في البرلمان، فهل يسود العنف أم تنتصر الديمقراطية؟

German soldiers with G27 rifles secure the visit of the Federal Minister of Defense to the logistics warehouse M4-Ausbildungs- und Lehrwerkstatt. The minister is in Iraq for political talks and visits to the Bundeswehr. Photo: Kay Nietfeld/dpa

الحكومة الألمانية تقرر تمديد مهمة جيشها بالعراق وتستبعد سوريا 12.01.2022

قررت الحكومة الألمانية تجديد مهمة الجيش في العراق لمدة تسعة أشهر مع إجراء مراجعة شاملة لمهمته هناك. فيما استبعدت الحكومة سوريا بشكل رسمي كمنطقة عمليات للجيش في هذه المهمة.