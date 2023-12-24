استلام أوراق أول سفير سوري في الرياض بعد غياب دام 13 عاما

بعد قطيعة دامت حوالي 13 عاماً واستكمالاً لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، وصل معاون وزير الخارجية السوري السابق سفيراً إلى الرياض.

تسلم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السعودية عبدالمجيد السماري، نيابة عن وزير الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد أول سفير سوري في الرياض بعد 13 عاماً.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها على موقع "إكس" اليوم الأحد (24 كانون الأول/ديسمبر 2023) "إن وكيل الوزارة لشؤون المراسم يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير سوريا المعيّن لدى المملكة، الدكتور محمد أيمن سوسان".

وأصدرت دمشق قراراً بتعيين معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان سفيراً لسورية في المملكة العربية السعودية، بعد استكمال البلدين إجراءات عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، إثر قطيعة بين البلدين عقب الأحداث التي شهدتها سوريا في العام 2011.

وأدى اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، الدكتور أيمن سوسان سفيراً لسورية لدى المملكة العربية السعودية.

وبعد اتخاذ إجراءات قمعية لمواجهة الاحتجاجات في 2011 ومقتل كثير من المدنيين، تم تعليق عضوية النظام السوري في جامعة الدول العربية. وبدأت عدة دول خليجية، من بينها السعودية، في دعم جماعات معارضة تقاتل لإطاحة الأسد. غير أن الأمارات تحركت لإعادة الأسد إلى المشهد السياسي العربي وهو ما نتج عنه حضور القمة العربية في جدة ومن ثم القمة العربية-الإسلامية الخاصة بغزة.

خ.س/ص.ش (د ب أ)