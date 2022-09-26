استكشاف أوزبكستان - رحلة بالقطار على طريق الحرير

على مدى آلاف السنين كانت توجد هنا في طريق الحرير وسيلة نقل واحدة: الجِمال. وبعد ضمّ روسيا أراضي أوزبكستان الحالية، بُنيَ خط سكة حديد. وحتى اليوم لا يزال خط قطار طريق الحرير السريع وسيلة النقل الأساسية بين الشرق الأخضر لأوزبكستان، والمناطق الصحراوية الجافة في الغرب. حصلت أوزبكستان على استقلالها في عام 1991. في الأعوام الأخيرة بُذِلَت جهود كبيرة في العاصمة سمرقند لتنشيط القطاع السياحي. ومنذ بعض الوقت يوجد هناك أيضا ما يُعرَف بالشرطة السياحية. أشهر شرطيات المدينة هما التوأم فاطمة وزهراء، اللتان كانتا معلمتين للغة الإنجليزية، قبل انضمامهما لسلك الشرطة. منطقة عملهما هي ساحة ريغستان الشهيرة. عملهما كشرطيتين ليس سهلا إطلاقا، لأن السياح يرغبون دائما في التقاط صور مع التوأم وهما بالزي الرسمي. سلسلة جبال حصار تقع أقصى غرب سفوح جبالا الهملايا. تشكّلت هنا على مدى ملايين السنين أعمق الكهوف في العالم. باحثان في الكهوف يريدان الكشف عن سرّ كبير. إذ يُقال إن الفاتح التركي المغولي تيمورلينك كان قد أخفى في القرن الخامس عشر جيشه فيما يُسمى حاليا بكهف تيمور، قبل أن يُخضِع آسيا الوسطى بأكملها. يريد الباحثان معرفة مدى صحة هذه الأسطورة. يتألف الجزء الأكبر من أوزبكستان من صحاري تمتد من تركمانستان مرورا بأوزبكستان وتصل إلى كازاخستان. يمرّ عبر هذا البلدان نهر جيحون، والذي ظل يغذي بمياهه بحر آرال على مدى ملايين السنين. لكن زراعة القطن هنا تستهلك كميات هائلة من المياه. والنتيجة: جفاف بحر آرال. المنطقة التي كان فيها البحر تسمى اليوم صحراء آرال. وحاليا تعتبر التعرية الرملية المشكلة الأساسية في المنطقة. قبل بضعة أعوام بدأ مشروع كبير يهدف إلى زراعة الصحراء.