استقرار الأوضاع في كازاخستان وبدء انسحاب القوات الأجنبية

محادثات مرتقبة بين واشنطن وموسكو حول أوكرانيا خلال ساعات

أبدت واشنطن استعدادها للحوار مع موسكو بشأن أوكرانيا وإمكانية قيام كل جانب بتقييد التدريبات العسكرية ونشر الصواريخ في المنطقة. لكن مصدراً أمريكياً أشار في الوقت نفسه إلى مجموعة عقوبات صارمة يمكن فرضها على روسيا مستقبلاً.