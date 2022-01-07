 استقرار الأوضاع في كازاخستان وبدء انسحاب القوات الأجنبية | DW الأخبار | DW | 11.01.2022

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DW الأخبار

استقرار الأوضاع في كازاخستان وبدء انسحاب القوات الأجنبية

قوات حفظ السلام بقيادة روسيا تبدأ انسحابها في أعهقاب استقرار الأوضاع الأمنية في كازاخستان. وكانت الاضطرابات قد أسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الآلاف أثناء الاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز.

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