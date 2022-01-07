استقرار الأوضاع في كازاخستان وبدء انسحاب القوات الأجنبية

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قوات حفظ السلام بقيادة روسيا تبدأ انسحابها في أعهقاب استقرار الأوضاع الأمنية في كازاخستان. وكانت الاضطرابات قد أسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الآلاف أثناء الاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز.
أكد رئيس كازاخستان أن أعمال الشغب الدامية التي شهدتها بلاده كانت "محاولة انقلاب" يقف وراءها "إرهابيون" أجانب، متعهّدا أن القوة العسكرية التي نشرتها روسيا وحلفاؤها بناء لطلب السلطات ستنسحب "قريبا".
أعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان إلقاء القبض على أكثر من خمسة آلاف شخص في أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية، فيما بدأت قوات روسية في حماية المنشآت الحيوية وسط غموض شامل بسبب الاحتجاجات الواسعة في البلاد.
أبدت واشنطن استعدادها للحوار مع موسكو بشأن أوكرانيا وإمكانية قيام كل جانب بتقييد التدريبات العسكرية ونشر الصواريخ في المنطقة. لكن مصدراً أمريكياً أشار في الوقت نفسه إلى مجموعة عقوبات صارمة يمكن فرضها على روسيا مستقبلاً.
في تطور سريع للأحداث، أصدر رئيس كازاخستان أمراً لقوات الأمن وللجيش بفتح النار بشكل مباشر، دون تحذير على المتظاهرين، والسماح بقتلهم، واصفا إياهم بالمجرمين والقتلة، ومغلقاً الباب أي دعوات دولية للحوار.
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