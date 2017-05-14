 استقدام العمالة المتخصصة إلى ألمانيا.. أي فرص للعرب؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

استقدام العمالة المتخصصة إلى ألمانيا.. أي فرص للعرب؟

بعد نقاش شائك وانتظار لعقود يبدو أن "قانون الهجرة" سيرى النور؛ إذ أقرته الحكومة اليوم. فما هي الحظوظ التي يتيحها القانون للعرب لدخول سوق العمل الألماني؟ وما الذي يتعين عليهم فعله لاقتناص الفرصة والاستفادة القصوى منها؟

Deutschland Arbeitsmarkt Gleisarbeiten (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

 

"يوم تاريخي"، بهذه العبارة وصف وزير الاقتصادي الألماني بيتر ألتماير إقرار الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (19 كانون الأول/ديسمبر 2018) مشروع "قانون الهجرة"، مضيفاً أن ذلك تحقق بعد نقاش استمر لمدة ثلاثين سنة ويشكل دليلاً على قدرة الحكومة الائتلافية على الفعل. وأكد الوزير الألماني أن القانون يصب في مصلحة ألمانيا على المستويات "الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والفردية".

الشيطان في التفاصيل

لم ترشح الكثير من المعلومات والتفاصيل عن مشروع القانون. ولكن حسب تقارير صحفية فإن مشروع القانون الجديد يلغي قيوداً مفروضة على أكثر من 60 وظيفة، لا يحق للأجنبي العمل فيها حالياً في حال وجود منافس ألماني يمكن أن يشغلها. ويفتح القانون الجديد الباب للعمال من خارج بلدان الاتحاد الأوربي الفرصة للقدوم إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر بهدف البحث عن عمل، شريطة أن يتحملوا نفقات فترة البحث بأنفسهم. وفي حال إيجاده خلال هذه الفترة، يتم منح صاحب عقد العمل الإقامة اللازمة.

الخبيرة في الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية سلام سعيد ترى في حديث مع DW عربية في القانون "محاولة لتهدئة الكثير من السياسيين الألمان المطالبين بعدم فتح الأبواب للهجرة غير الشرعية وإعطاء الأولوية لذوي الخبرات والكفاءات لسد التغرة في سوق العمل الألماني".

مشاهدة الفيديو 02:44
بث مباشر الآن
02:44 دقيقة

مغاربة ألمانيا من عمال ضيوف إلى مواطنين

وحتى الآن بقيت سياسة الهجرة الألمانية مركزة على حملة الشهادات الجامعية، حيث تم استقدام بضعة آلاف منهم خلال العقد المنصرم. غير أن الاقتصاد الألماني اليوم بأمس الحاجة إلى مهارات حرفية، لاسيما في المهن التقنية وقطاع الصحة اللذين فيهما نقص ملحوظ.

فيدو غايس من معهد الاقتصاد الألماني مقتنع بأن هذا النقص في المهارات الحرفية ستكون له قريباً انعكاسات سلبية على النمو والرفاهية في ألمانيا. الأمر نفسه أكده وزير الداخلية هورست زيهوفر؛ إذ قال بعد إقرار مشروع القانون إن ألمانيا بحاجة للعمال المهرة لضمان "ازدهارها"، إلا أنه أكد أن الهجرة يجب أن تكون إلى سوق العمل، لا إلى "مركز الرعاية الاجتماعية". والمركز المشار إليه هو من يقدم إعانات البطالة والسكن لغير العاملين في ألمانيا

منافسة بـ"انتظار" العرب

لم يبق أمام مشروع القانون إلا إقراره من البرلمان الألماني (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) ليصبح قانوناً يعمل به. ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير من عام 2020 ويستمر مبدئياً حتى 30 حزيران/يونيو 2022، إذا أقرته المؤسستان.

من النظرة الأولى "تجد" الباحثة السورية في "عولمة أسواق العمل"، سلام سعيد، أن القانون يقدم فرصا للأكاديميين وأصحاب الحرف في مجالات الصحة والميكانيك والبرمجة والكمبيوتر، غير أنها تضيف مستدركة: "عند التمعن في الشروط يتبين أن الكثير من العقبات والصعوبات تعترض الطريق إلى ألمانيا". وأشارت الباحثة إلى أن العمالة العربية "ستشهد" منافسة شديدة من نظيراتها من بعض الدول الآسيوية كالصين والهند ودول أمريكا اللاتينية ذات المستوى المتطور في الكثير من المجالات المطلوبة في ألمانيا.

"أخطبوط" البيروقراطية

يشاركنا مهندس الاتصالات المصري أشرف غنيم المعيقات والصعوبات التي واجهته حتى وصل إلى ألمانيا: "حالما وضعت قدمي في السفارة الألمانية في القاهرة لمست البيروقراطية والتعامل الجلف". ويتابع المهندس، البالغ من العمر 36 عاماً، في حديث مع DW عربية سرد سلسلة العقبات بعد وصوله ألمانيا: "اللغة وعدم رغبة بعض الموظفين في التحدث بالإنكليزية"، واصفاً طريقة التعامل بأنها تتراوح بين "البيروقراطية والحدة غير اللازمة". كما يشير المهندس المصري، الذي يعمل في ألمانيا منذ ست سنوات، إلى ضرورة أن يرتفع مستوى القبول المجتمعي للمهاجرين في ألمانيا، دون أن ينسى التنويه إلى  عقبة نفسية متمثلة بـ"الهوة الشاسعة بين توقعات المهاجر والواقع على الأرض".

مختارات

كشفت دراسة حديثة أن الفرص الوظيفية لأبناء المهاجرين في ألمانيا أسوأ مقارنة بأقرانهم الألمان غير المنحدرين من أصول أجنبية. وأوصت الدراسة ببذل مزيد من الجهود لدمج أطفال المهاجرين في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. (19.12.2018)

وسط الانشغال بوضع قانون للهجرة، يستمرّ الجدل في ألمانيا حول اقتراحٍ للاستفادة من طالبي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم والمتعذَّر ترحيلُهم، في سدّ النقص في الأيدي العاملة، مقابل السماح لهم بالبقاء في البلاد. (21.08.2018)

الخبير الاقتصادي إبراهيم محمد كتب مقالاً تحليلياً تحت عنوان "قانون الهجرة وحده لا يجذب العمال المهرة إلى ألمانيا"، وجاء في المقال المنشور على موقع DW عربية: "تعتبر الهجرة إلى ألمانيا هدفاً مغرياً للكفاءات من إفريقيا والعالم العربي. غير أن قدومها، لرفد الاقتصاد الألماني بما يحتاجه من الخبرات، مرتبط بتفكيك أخطبوط البيروقراطية الحالي وتسهيله".

وكانت الاتحادات الممثلة للشركات وأرباب العمل قد حذرت مؤخراً في بيان مشترك وزراء الداخلية والعمل ورئيس ديوان المستشارية من تشديد ضوابط استقدام هذه العمالة، وذلك بسبب ما رأوه من الحاجة الملحة للاقتصاد الألماني لمثل هذه العمالة المؤهلة، وخاصة حاجة الشركات المتوسطة.

ما العمل؟

الخبيرة سلام سعيد تؤكد أنه ولكي تحصل العمالة العربية على حصة من سوق العمل في ألمانيا وفق القانون الجديد يتوجب توفر "المؤهلات المطلوبة والمعرفة اللغوية والقدرة على الاندماج في سوق العمل وفي المجتمع والتسامح مع المعايير المجتمعية المختلفة كثيراً عما هو الحال في البلدان العربية".

الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين، هو القوة المحركة لإقرار هذا القانون. غير أن أعضاء بتحالف ميركل المسيحي لا يزالون يأملون في تنقيح بعض النقاط التي يتضمنها مشروع القانون أثناء عرضه على البرلمان وبعد إقراره من قبل مجلس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بفرص بقاء أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة والذين نجحوا في الحصول على وظيفة أثناء تواجدهم كطالبي لجوء. ولمنع الخلط بين الهجرة من أجل العمل واللجوء، على الأقل شكلياً، فقد تم ضبط الموضوعين، كل على حدة في قانونين منفصلين يتم إقرارهما في وقت واحد، وهما قانون جلب العمالة المتخصصة وقانون الإقامة المؤقتة من أجل العمل للاجئين المرفوضين.

سلام سعيد تشير إلى "خطورة" الهجرة بشكل عام على الدول المصدرة للمهاجرين: "قد تُفرغ الهجرة تلك الدول من رأسمالها البشري". ويتفق معها بالرأي الخبير الاقتصادي إبراهيم محمد الذي يذهب إلى أن القانون قد يؤدي إلى نزيف جديد للكفاءات العربية: "لا تشكل هذه الهجرة نزيفاً للموارد البشرية فحسب، بل أيضاً لموارد مالية ضخمة صُرفت على تأهيل هذه الكفاءات. وعلى سبيل المثال فإن تكلفة تعليم كل طبيب أو كل مهندس وتأهيله في العالم العربي لا تقل عن مليون دولار"، على حد تعبيره.

خالد سلامة

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في سنة 2013 وحدها هاجر أكثر من 1.2 مليون شخص إلى ألمانيا. بدأت الهجرة إلى ألمانيا في خمسينات القرن الماضي حيث قصدها خاصة الباحثون عن العمل، أما أغلب المهاجرين الجدد حاليا فهم من دول الاتحاد الأوروبي.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    خلال خمسينات القرن الماضي بدأت "المعجزة الاقتصادية في ألمانيا الغربية" وساهم المهاجرون في سد النقص الحاصل في الأيدي العاملة. قدم أغلبهم بأمتعة قليلة ودون أسرهم.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في الفترة ما بين 1955 و1968 وقعت حكومة ألمانيا على تسع اتفاقيات تعاون مع إيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا والمغرب وجنوب كوريا والبرتغال وتونس ويوغسلافيا، لاستقدام عمال من هذه الدول.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    من ضمن شروط القبول للعمل في ألمانيا القيام بإجراء فحوصات طبية تثبت خلو الباحث عن العمل من الأمراض وقدرته على العمل. وتم إجراء الفحوصات الطبية في البلدان الأصلية.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    كان المهاجر البرتغالي أرماندو رودريغز دي سا المهاجر رقم مليون عندما وصل إلى محطة قطارات كولونيا – دويتس. فوجئ أرماندو باحتفال استقباله وبدراجة ناريه هدية له. أخذه شعور الخوف من ترحيله للبرتغال عندما سمع إسمه في مكبر الصوت .

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    بهذه السيارة "فورد ترانزيت" وصل المهاجر التركي صبري غولير إلى ألمانيا قادما من تركيا عن طريق البر. كان المهاجرون الأتراك يفضلون هذه السيارة التي أطلق عليها آنذاك إسم "عربة الأتراك".

  • Ausstellung Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في ألمانيا الشرقية بدأت هجرة العمال إليها خلال منتصف ستينيات القرن الماضي ووقعت حكومتها على اتفاقيات مع دول المعسكر الاشتراكي ومع فيتنام لاستقدام عمال لمصانع النسيج والألبسة.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    مكث "العمال الضيوف" في ألمانيا واستقدموا عائلاتهم لاحقا للعيش معهم في ألمانيا. انتشرت المطاعم والأطباق الأجنبية مع انتشار المهاجرين الأجانب في ألمانيا، فأصبحت أكلة الشاورما التركية "دونر" من أكثر الأكلات الشعبية مبيعا في البلد.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في سنة 1989 وقبل سقوط الجدار بلغ عدد العمال الأجانب في ألمانيا الشرقية نحو 190 ألف عامل، أما في ألمانيا الغربية فكان عددهم 5 ملايين شخص. وبدأت مخاوف البعض من زيادة أعداد المهاجرين تظهر للعيان وتتصدر عنوانين الصحف والمجلات.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    كانت هناك تخوفات أيضا لدى بعض الأجانب من الاندماج في المجتمع الجديد. المخرج التركي الأصل فاتح أكين سلط الضوء على هذه الظاهرة في فلمه "ضد الجدار"، والذي حاز على جائزة "البرليناله" عام 2004.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    عام 2011 تم اختيار مواطن من أصل أوغندي أميرا لاحتفالات الكرنفال التقليدية في إحدى الجمعيات، فأصبح بذلك رمزا للاندماج في مدينة آخن وإيقونة ضد أي مظهر عنصري.


مختارات

ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

احتلت ألمانيا هذا العام المرتبة الثانية من بين الدول المفضلة لدى المهاجرين. بدأت الهجرة إلى ألمانيا قبل 60 عاما، ويقدم متحف "بيت التاريخ الألماني" في بون معرضا عن تاريخ الهجرة. إليكم بعض أشواط مراحلها. (15.12.2014)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مغاربة ألمانيا من عمال ضيوف إلى مواطنين  

مواضيع ذات صلة

USA Syrische Flüchtlinge sind für ein Tag Touristen in New Yorker

اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا تحقق في جهود الاندماج؟ 14.05.2017

"سننجح في إنجاز المهمة"، بهذا الإعلان حثت المستشارة الألمانية قبل حوالي عام المواطنين على المساعدة في تجاوز أزمة اللاجئين. ما الذي تم إنجازه إلى حد الآن؟ حتى الآن لم تجد غالبية اللاجئين فرص عمل في سوق العمل الألمانية.

Deutschland Aufnahmestelle für Flüchtlinge Zirndorf

ما الذي شغل بال اللاجئين في ألمانيا وأثار قلقهم عام 2017؟ 31.12.2017

بقيت قضية اللاجئين الحدث الأكثر جدلاً في ألمانيا خلال عام 2017، حيث كانت مجال نقاش وتبادل للاتهامات بين المعارضة والحكومة، خاصة خلال الحملات الانتخابية للأحزاب. لكن ما هي أبرز القضايا التي شغلت بال اللاجئين؟

Deutschland Bundestagswahl CDU Merkel PK

الانتخابات بعيون اللاجئين.. فرحة بفوز ميركل وتخوّف من "البديل" 25.09.2017

في وقت تغزو فيه عبارة "مبروك ماما ميركل" وسائل التواصل الاجتماعي، مهنئة المستشارة الألمانية بفوزها في الانتخابات البرلمانية، يبدي اللاجئون تخوفهم من تأثير دخول حزب يميني شعبوي للبوندستاغ على سياسة اللجوء.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  