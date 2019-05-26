 استقالة نالس تضع حكومة ميركل في مهب الريح من جديد | أخبار | DW | 02.06.2019

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أخبار

استقالة نالس تضع حكومة ميركل في مهب الريح من جديد

زلزال سياسي في ألمانيا: رئيسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي تستقيل من منصبيها. كيف كانت ردة فعل ميركل و"الاتحاد المسيحي" شريك الاشتراكيين بالائتلاف الحاكم؟ وماذا عن أحزاب المعارضة، خاصة حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي؟

Deutschland | Koalitionsgipfel im Kanzleramt | Andrea Nahles und Angela Merkel (picture-alliance/dpa/Bildfunkk/B. v. Jutrczenka)

تعهدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الأحد (الثاني من حزيران / يونيو 2019) أن تواصل حكومتها العمل رغم الأزمة التي يعانيها الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الشريك في الائتلاف الحاكم. وفي وقت سابق الأحد أعلنت أندريا نالس رئيسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي بشكل مفاجئ استقالتها، ما أثار احتمال انهيار حكومة ميركل.

ووسط أزمة الحزب الشريك، سعت ميركل إلى تبديد التكهنات بشأن استمرار ائتلافها الذي يضم الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (يمين وسط). وصرحت ميركل في بيان "ما أريد أن أقوله هو أننا سنستمر في عملنا بكل جدية وبمسؤولية عظيمة".

وأقدمت نالس على الاستقالة بعد تعرضها إلى ضغوط كثيفة بعدما مني حزبها (يسار وسط) بأسوأ نتيجة في الانتخابات الأوروبية قبل أسبوع. وكان الحزب، الذي يضع ثلاثة انتخابات مهمة ستجري في شرق ألمانيا في أيلول / سبتمبر نصب عينيه، خطط منذ البداية لإعادة النظر في شراكته مع ائتلاف ميركل. لكن قبيل تصويت كان مرتقبًا في البرلمان الثلاثاء على رئاستها للحزب، قالت نالس (48 عاماً) إنها ستتخلى عن منصبيها كرئيسة للحزب وكتلته البرلمانية.

وعلق نائب رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة للحزب الاشتراكي الديموقراطي، هارالد كريست، اليوم على استقالة أندريا نالس قائلاً إن القرار يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الائتلاف. وتابع لصحيفة "بيلد"  "لكل من فرحوا اليوم: ما حصل هو خسارة كبيرة للسياسة الألمانية. ناليس مثّلت استمرارية الائتلاف الكبير (الحاكم) الذي باتت هناك الآن شكوك بشأن استقراره".

ومع تخلخل صفوف الاشتراكي الديموقراطي، حضّت كبار الشخصيات في الاتحاد المسيحي الديموقراطي شريكهم على عدم تعريض الائتلاف إلى الخطر. وقال نائب رئيس كتلة الاتحاد المسيحي الديموقراطي في البرلمان، هانز بيتر فريدريش، لصحيفة "بيلد" إن "تفويض الناخبين ساري المفعول لمدة أربع سنوات وعلى الأحزاب السياسية ضمان الاستقرار في الأوقات الصعبة. لن يستفيد من أي نهاية مبكرة للائتلاف الكبير سوى أولئك الذين على هامش السياسة".

وأوردت وكالة رويترز عن دوائر مطلعة في الحزب المسيحي الديمقراطي أنه يريد مواصلة الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مشدداً أنه يتوجب على الاشتراكي تأكيد مسؤوليته تجاه الائتلاف الحاكم.

ودعا رئيس كتلة الحزب المسيحي الاجتماعي (البافاري) في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، ألكسندر دوبرنت، الحزب الاشتراكي إلى تقديم إشارة واضحة عن نيته المضي قدماً في الائتلاف الحاكم. هذا بعد أن عبر عن احترامه وأسفه في الوقت نفسه للاستقالة.

ماذا عن المعارضة؟

وقابلت أحزاب معارضة، الخضر، واليسار، والليبرالي، قرار نالس بتقدير واحترام. وعبرت رئاسة حزب الخضر عن "أملها في أن يحل بسرعة مسألة القيادة ليستطيع التركيز، بطاقة جديدة، على المهام التي تنتظره".

أما رئيس الحزب الليبرالي، ألكسندر ليندنر، فقد غرد على تويتر: "إنها سياسة كفؤة وصادقة. (...) استقالتها لا تقدم لنا سوى حكومة غير مستقرة".

لكن بالنسبة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي فإن الحكومة بدأت تتفكك. وقالت زعيمة كتلة الحزب النيابية، أليس فيدل، "لا يُحّل الحزب الاشتراكي الديموقراطي فحسب، بل يبدو الائتلاف الكبير كذلك كالحي الميت على الساحة السياسية". فيما طالب يورغ مويتن، زعيم "حزب البديل"، باستقالة ميركل وحكومتها، وقال إن "من يجب عليه الاستقالة في هذا البلد من أجل إفساح الطريق لبداية جديدة فعلية، هو أنغيلا ميركل ومعها الحكومة برمتها".

شعبية حزب عريق في تدهور 

تدهورت شعبية الحزب بدأت منذ سنوات، إلا أن جراح الحزب تعمقت في السنوات القليلة الماضية، ثم جاءت الانتخابات الأوروبية لترش الملح على تلك الجروح. الأحد الماضي، تعرّض الحزب لضربة موجعة في تلك الانتخابات بينما حلّ الخضر في المرتبة الثانية. وتعرّض كذلك لإهانة عبر خسارته المركز الأول في اليوم ذاته في انتخابات ولاية بريمن التي لطالما كانت معقله منذ عشرات السنين.

مختارات

ومن خلال حملته المعادية للهجرة، جذب "البديل لألمانيا" عام 2017 الناخبين المستائين من قرار ميركل السماح بدخول أكثر من مليون طالب لجوء إلى ألمانيا. ويتوقع أن يحقق مكاسب كبيرة كذلك في الانتخابات المقبلة بعد عدة أشهر في ثلاث ولايات: ساكسونيا وبراندبورغ وتورينغن.

لكن من منظور وطني، بات الخضر الآن مصدر القلق الأبرز بالنسبة للاشتراكي الديموقراطي. وبينما يتشاركون مع الاشتراكي الديموقراطي انتماءه لليسار الوسط في الطيف السياسي، إلا أن الخضر أثبتوا بأنهم أكثر قدرة على جذب الناخبين الشباب نظراً لاهتمامهم بملف البيئة.

وفي استطلاع عام للراي صدرت نتائجه السبت، حلّ الخضر في الطليعة للمرة الأولى ليحصلوا على دعم أكبر من ذاك الذي حصل عليه تحالف "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي". وتقدموا كذلك على الاشتراكي الديموقراطي بنحو 15 نقطة مئوية.

زيغمار: على الحزب إزالة السموم

ومن طرفه، قال وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل، لصحيفة "هانوفرشه ألغماينه تسايتونغ" اليوم الأحد: "طالما أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا ينشغل سوى بنفسه فقط، وطالما أن الأمر يتركز فقط على مواقع السلطة الداخلية بالحزب، سيستمر المواطنون في الابتعاد عنا... الحزب الاشتراكي الديمقراطي بحاجة لإزالة السموم". واستدرك غابرييل، الذي شغل أيضاً منصب نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أثناء رئاسته للحزب في الماضي، أنه يمكن في المستقبل أن يكون هناك أوجه خلاف داخل الحزب، وقال: "كان ذلك موجود دائماً، وذلك يعد ضرورياً في أي حزب أيضاً". ولكنه أكد أنه من الضروري أن يكون هناك اهتمام صادق بالمواطنين وتعامل ودود ومتضامن "من الداخل ومن الخارج".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Deutschland Geschichte Vereinigungskongress der deutschen Sozialdemokratie in Gotha (ullstein bild)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المرحلة الجنينية والولادة

    تعود جذور "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" إلى عهد الثورة الديمقراطية الشعبية عام 1848. وكانت الفترة بين 1863 و1869 المرحلة الجينية لتأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي عام 1875 جاء تأسيس الحزب عن طريق اندماج "الجمعية العامة لعمال ألمانيا" ADAV التي أسسها فرديناند لاسال، و"حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي" SPDA والذي أسسه كل من أوغست بيبيل وفيلهلم ليبكنشت.

  • Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 1909 (picture-alliance/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الانشقاق

    انشق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1920 جناح، بزعامة كل من روزا لكسمبورغ وكارل ليبكنشت. واحتج المنشقون على تأييد الحزب لمشاركة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.

  • Ermächtigungsgesetz 1933 (dpa/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الحظر

    بعد أن كان الحزب قد أعلن تبنيه الفكر الماركسي بشكل صريح عام 1891، تم حظره رسمياً عام 1933 بعد صعود النازيين للسلطة. وتعرض نشطاؤه وأعضاؤه للسجن والتعذيب. وفي عام 1945 تمت إعادة تأسيس الحزب من جديد.

  • Mauerchronik 2_10 (1950-59) (picture-alliance/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    بعد الحرب - عقدان في المعارضة

    بعد الحرب العالمية الثانية تخلى الحزب نهائياً عن الفكر الماركسي، وظل منذ عام 1949 في صفوف المعارضة البرلمانية وذلك حتى عام 1966.

  • Grosse Koalition: Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt (picture-alliance/dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المشاركة في أول ائتلاف حكومي

    في عام 1966 شارك الحزب الاشتراكي الديموقراطي في أول ائتلاف حكومي كبير مع التحالف المسيحي ("الحزب المسيحي الديمقراطي" وشقيقه "الحزب المسيحي الاجتماعي" البافاري). شغل قائد الحزب الاشتراكي آنذاك فيلي برانت منصب وزير الخارجية في تلك الحكومة.

  • 50 Jahre Farbfernsehen - Willy Brandt (picture-alliance /dpa/W. Gutberlet)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الفوز الكبير..وتشكيل حكومة

    بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات عام 1969، وصل مرشحه فيلي برانت لمنصب مستشار ألمانيا، في الحكومة، التي تشكلت بالائتلاف مع "الحزب الديمقراطي الحر" (الليبرالي). استمرت الحكومة إلى عام 1982، لكن بعد فضيحة تورط مساعد بارز لبرانت في التجسسس لصالح ألمانيا الشرقية، استقال برانت من منصبه عام 1974.

  • Bonn 1976 Bundeskanzler Helmut Schmidt im Arbeitszimmer (picture-alliance/dpa/F. Fischer)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    حكومة هيلموت شميت

    بدأ هيلموت شميت مشواره السياسي بالتحاقه بالحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1946. ثم تمكن بعد ذلك من الوصول إلى البرلمان الاتحادي الألماني عام 1953 ممثلاً للحزب الاشتراكي. في عام 1974 انتخب هيلموت شميت مستشاراً لألمانيا خلفاً للمستشارالسابق فيلي برانت.

  • Flash-Galerie Altkanzler Kohl

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    سحب الثقة

    بعد سحب الثقة من هيلموت شميت عام 1982 عاد الحزب مجدداً إلى صفوف المعارضة وامتدت هذه الفترة حتى عام 1998.

  • Deutschland Gerhard Schröder mit Zigarre 1998 (picture alliance/dpa/W. Baum)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    حكومة غيرهارد شرويدر

    حصد الاشتراكيون الديمقراطيون عام 1998 حوالي 40.9 في المائة من الأصوات في الانتخابات. وتمكنوا بذلك من دخول البرلمان بقوة أكبرهذه المرة. وشكل الحزب بقيادة زعيمه غيرهارد شرودر ائتلافاً حكومياً مع حزب الخضر امتد لثماني سنوات.

  • Flash-Galerie Woche 38_09 (dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المشاركة في حكومة ميركل

    حل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في المرتبة الثانية في الانتخابات العامة عام 2005. وشارك الحزب، الذي كان يتزعمه فرانك فالتر شتاينماير، في حكومة الائتلاف الكبير مع التحالف المسيحي بقيادة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.

  • TV-Duell Angela Merkel & Frank-Walter Steinmeier 2009 (picture-alliance/dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    إلى المعارضة درّ!

    تكبد الحزب الاشتراكي الديموقراطي هزيمة كبيرة في انتخابات عام 2009، ما جعله يعود أدراجه من جديد للجلوس على مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.

  • Bundestag Rede Angela Merkel Peer Steinbrück 27.6.2013 (Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    انتخابات 2013 ومع ميركل من جديد

    في شهر مايو/ أيار عام 2013 احتفل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمرور 150 عاماً على تأسيسه، وفي السنة نفسها شارك الحزب بعد انتخابات التشريعية العامة في تشكيل حكومة ائتلاف كبير مع انغيلا ميركل.

  • Deutschland Martin Schulz (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    هزيمة كبرى في 2017

    مني الحزب الاشتراكي الديموقراطي للمرة الرابعة بالهزيمة في انتخابات 2017 أمام المستشارة ميركل. ولم ينجح المرشح مارتن شولتس، زعيم الحزب من تحقيق الفوز لحزبه وعاد به إلى مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.

  • Berlin Martin Schulz, SPD-Parteivorsitzender (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

    أبدى رئيس الحزب مارتن شولتس استعداد حزبه للحوار من أجل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة في ألمانيا. وقال شولتس عقب لقائه مع فرانك-فالتر شتاينماير إنه إذا آلت المحادثات المرتقبة إلى مشاركة الحزب بأي صورة في تشكيل حكومة، فإن الحزب سيحيل قرار المشاركة لأعضائه. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

محطات تاريخية كثيرة شهدها "الحزب الاشتراكي الديموقراطي" SPD منذ تأسيسه: صعود وهبوط، حظر وانشقاق، انتقال من صفوف المعارضة إلى كرسي الحكم. محطات الحزب السياسي الأقدم في ألمانيا في ألبوم الصور التالي. (27.11.2017)  

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