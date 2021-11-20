استقالة مدرب بريمن في ظل تحقيقات حول "شهادة تطعيم مزيفة"

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم اليوم السبت (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) أن مدرب الفريق ماركوس أنفانغ استقال في ظل التحقيقات الجنائية بشأن مزاعم استخدامه شهادة مزيفة خاصة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.



وأوضح فيردر بريمن، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني، في بيان أن أنفانغ والمدرب المساعد فلوريان يونغ، رحلا عن منصبيهما بسبب تلك التحقيقات. وقال أنفانغ في بيان :"نظراً للوضع الضاغط بالنسبة للنادي وللفريق ولعائلتي ولنفسي، قررت أن أرحل عن منصبي كمدير فني لفيردر بريمن، بشكل فوري"، وأضاف :"بالتالي طلبت من الأشخاص المسؤولين فسخ عقدي على الفور، وقد وافقوا على الطلب".

وكان مكتب الادعاء في بريمن قد أعلن أمس الجمعة بدء تحقيقات ضد أنفانغ، بعد أن قدم مكتب الصحة في المدينة الواقعة شمال ألمانيا، شكوى جنائية.

وذكر نادي فيردر بريمن مساء الخميس أن أنفانغ أبلغ الإدارة بأنه تلقى جرعة التطعيم كاملة، ولم يستخدم شهادة مزيفة. وقال المدير الإداري لفيردر بريمن فرانك بومان مساء أمس الجمعة إن "ماركوس أكد لنا أن كل شيء على ما يرام وأنه تلقى اللقاح. وبالتالي لم يكن لدينا أي سبب للشك في الأمر".

ولم يكشف بيان النادي الصادر اليوم السبت مزيداً من التفاصيل، وجاء فيه :"تحقيقات هيئة الادعاء، والاضطراب المصاحب لذلك في النادي" كانا سبب الاستقالتين. وقال بومان: "باتخاذهما هذه الخطوة، يتحمل ماركوس وفلوريان المسؤولية ويساعدان في إنهاء حالة الاضطراب التي تصاعدت في النادي والفريق خلال الأيام القليلة الماضية. نحن نحترم هذا القرار وسنبدأ الآن في البحث عن مدرب جديد".

وأشار فيردر بريمن إلى أن المدرب المساعد الآخر دانييل زينكوفيتش سيتحمل مسؤولية الفريق في المباراة المقررة أمام شالكه اليوم السبت.

وكان أنفانغ قد تولى تدريب فيردر بريمن في الصيف الماضي عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، وسبق له تولي تدريب فريق الدرجة الثانية الآخر دارمشتات.

وشهدت الكرة الألمانية وعلى مدى أشهر كثيراً من الجدل فيما يتصل بتطعيم اللاعبين والطواقم الطبية في البلاد. ولا يزال يوشوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا يرفض تلقي اللقاح قائلاً إنه يخشى من تأثيرات سلبية طويلة الأمد.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، رويترز)