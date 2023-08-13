استقالة مانشيني تنهي "فصلاً مهماً" في تاريخ إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد (13 آب/أغسطس 2023) استقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا لينهي حقبة استمرت خمس سنوات توج فيها ببطولة أوروبا لكنه غاب عن نهائيات كأس العالم.
وتولى مانشيني مسؤولية الفريق الفائز بكأس العالم أربع مرات في 2018 بعد الفشل في بلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ 1958.
وقال المدرب إن الاستقالة كانت "اختياراً شخصياً". وأضاف مانشيني عبر حسابه في إنستغرام: "أشكر كل اللاعبين والجماهير على هذه الأعوام الخمسة. التتويج الاستثنائي ببطولة أوروبا 2020 سيبقى دائماً في قلبي. كان شرفاً لي".
وبعد اعتزال لاعبين مخضرمين أمثال أندريا بارزالي ودانييلي دي روسي والقائد جيانلويجي بوفون، قاد مانشيني الفريق في خضم مرحلة انتقالية للفوز ببطولة أوروبا 2021.
ولم يخسر الفريق في 37 مباراة بين تشرين الأول/أكتوبر 2018 وتشرن الأول/أكتوبر 2021 وهو رقم قياسي في كرة القدم الدولية.
وقدمت إيطاليا أداء قوياً في دوري الأمم بقيادة مانشيني وحصلت على المركز الثالث في موسمي 2020-2021 و2022-2023.
وربطت وسائل إعلام عربية المدرب (58 عاماً) بتولي مسؤولية المنتخب السعودي.
من هو الخليفة؟
وقال الاتحاد في بيان "تطوى صفحة مهمة في تاريخ المنتخب الإيطالي، والتي بدأت في أيار/مايو 2018 وانتهت بنهائيات دوري الأمم 2023". وأضاف "فيما بينهما، الفوز في يورو 2020 وهو انتصار حققته مجموعة تمكن كل أفرادها من أن يصبحوا فريقاً".
ولم يتمكن مانشيني من قيادة الفريق للتأهل إلى كأس العالم التي أقيمت في قطر العام الماضي بعد الخسارة 1-صفر على أرضه في الملحق أمام مقدونيا الشمالية. وبعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم، طالبت الصحافة الإيطالية باستقالته لكنه تلقى دعم رئيس الاتحاد ليستمر في منصبه.
وأضاف مانشيني: "أشكر رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا على ثقته في إلى جانب جميع أعضاء الاتحاد".
هل يعود أنطونيو كونتي (الصورة) لتدريب المنتخب الإيطالي؟
وتأتي استقالة المهاجم الدولي السابق بعد أيام من توليه مسؤولية منتخبي إيطاليا تحت 21 عاماً وتحت 20 عاماً على أمل اعتماد نفس أسلوب اللعب في مختلف الفئات العمرية.
وتستعد إيطاليا لمواجهة مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في أيلول/سبتمبر في تصفيات بطولة أوروبا 2024. وأضاف الاتحاد في بيان "آخذاً في الاعتبار الالتزامات المهمة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 القريبة... سيعلن الاتحاد المدرب الجديد للمنتخب في الأيام القليلة المقبلة".
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن أنطونيو كونتي ولوتشيانو سباليتي، الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي قبل رحيله عن الفريق في الصيف الحالي، من المرشحين لتولي تدريب المنتخب.
وسبق لكونتي تدريب إيطاليا ما بين 2014 و2016، وقاد المنتخب إلى دور الثمانية ببطولة أوروبا 2016 قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام ألمانيا.
خ.س/ أ.ح (رويترز)
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
تدهور صحي
الاثنين (12 حزيران/يونيو 2023) وعن 86 عاماً رحل سيلفيو برلسكوني بعد معاناة من اللوكيميا (سرطان الدم) والتهاب رئوي. وكان برلسكوني في حالة صحية سيئة لسنوات. في نهاية عام 2020، على سبيل المثال، أصيب بفيروس كورونا والالتهاب الرئوي، وفي السنوات السابقة كان لا بد من نقله إلى المستشفى بسبب التهاب في المسالك البولية. وفي عام 2016، خضع لعملية جراحية في القلب.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
مع ميلوني!
ورغم مشاكله الصحية والمعارك القضائية التي خاضها بلا هوادة، رفض برلسكوني التخلي عن السيطرة على حزب (إيطاليا.. إلى الأمام) وعاد إلى صدارة المشهد السياسي، وفاز بمقعد في البرلمان الأوروبي في عام 2019 وبمقعد في مجلس الشيوخ الإيطالي العام 2022. وحزبه جزء من الائتلاف اليميني الحاكم برئاسة جورجيا ميلوني وعلى الرغم أنه لم يكن له دور بشخصه في الحكومة فمن المرجح أن تسبب وفاته هزة في المشهد السياسي الإيطالي.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
ثروة هائلة
برلسكوني أحد الرجال الأكثر ثراء في شبه الجزيرة الإيطالية مع امتلاكه ثروة تقدرها مجلة فوربس بنحو 6,4 مليارات يورو. وتواجه إمبراطورتيه التجارية مستقبلاً غامضاً. ولم يذكر برلسكوني علناً من سيتولى المسؤولية الكاملة عن شركته ميديا فور يوروب (إم.إي.إف) بعد وفاته لكن من المتوقع أن تلعب ابنته الكبرى مارينا دوراً بارزاً في إدارتها.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
برلسكوني والقذافي
كشفت بطلة حفلات "بونغا بونغا" سيئة السمعة، كريمة المحروق، المعروفة في إيطاليا بروبي روباكووري (روبي محطمة القلوب)، أنها أدت رقصات شرقية ببدلات رقص باهظة الثمن قدمها لبرلسكوني الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ربطت برلسكوني علاقة قوية بالقذافي وصلت لحد تقبيل يد الأخير. واعتذر برلسكوني عن سنوات الاستعمار وتعهد باتفاق عام 2008 بدفع تعويضات قدرها خمسة مليارات دولار عن أضرار المترتبة على الاستعمار.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
سنوات طويلة
سنوات طويلة قضاها محامو برلسكوني في محاكم البلاد للدفاع عنه. ورغم ذلك، يدخل حكم ضد رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني حيز التنفيذ لأول مرة، بعد أن ثبتت محكمة التمييز الحكم بسجنه، لكنه لن يمضي العقوبة في السجن بسبب عمره. وقررت المحكمة ( شباط/فبراير 2013) إعادة النظر في محكمة الاستئناف بقرار منعه من ممارسة أي منصب رسمي طيلة خمسة أعوام.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
بونغا بونغا!
لم تكن تهم التهرب الضريبي هي التي أحرجت برلسكوني أمام الرأي العام الإيطالي، بل حفلات المجون التي دعا إليها مومسات. وآخرها تلك الحفلة التي مارس فيها الجنس مع الفتاة القاصرة روبي ( التي تظهر في الصورة). تصرفاته أزعجت مؤيديه من الناخبين. حكم عليه (2011) بالسجن لسبع سنوات بسبب ممارسة الجنس مع روبي. هذا الحكم لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
النجاح!
رغم كل الفضائح حقق برلسكوني نجاحا سياسيا مميزاً. وأصبح حزبه المحافظ "حزب شعب الحرية"(2013) الشريك الأهم في حكومة اليساري أينريكو ليتاه. وتقلد برلسكوني أربع مرات منصب رئيس الوزراء في ايطاليا، كما كان السياسي الذي يقضي أطول فترة في منصب رئيس الحكومة الايطالية.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
موجة احتجاج
معارضوه يعملون ضده بنفس حماس مؤيديه. احتجاج بصدور عارية قامت به نساء منظمة "فيمن" النسائية أثناء الانتخابات البرلمانية عام 2013. وشهد عام 2010 مظاهرات احتجاجية حاشدة دعت إليها منظمات نسائية وأحزاب يسارية ضد رئيس الوزراء آنذاك برلسكوني. وفي عام 2009 قام رجل مختل عقلياً بضرب برلسكوني بتمثال فجرحه في وجهه.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
الأفضل تقديم أغنية
بثقة عالية بالنفس يسعد برلسكوني مشاهديه على شاشات التلفاز، وأحيانا يرحب بنفس الطريقة بضيوف الدولة، حيث يكتب أحيانا شعرا غنائيا بنفسه. وكأن لسان حاله يقول: أستطيع فعل كل شيء. ألبومه الغنائي الذي حمل عنوان "من الأفضل أغنية"(2003)، لقي إقبالاً كبيراً عليه من قبل مؤيديه.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
سيد الشاشات
إمبراطوريته الإعلامية دعمته في ترسيخ سلطته السياسية من خلال الظهور المتواصل على الشاشات. كما جعل الكثير من أنصاره يحتلون مناصب مهمة في محطة التلفاز التابعة للدولة، مما فسح المجال لبرلسكوني للظهور على شاشة المحطات الرسمية لشرح وجهة نظره في الأجندات المختلفة. كما دافع عن نمط حياته الشخصية عبر تلك المحطات.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
أدنى مستوى
شبهت صحيفة ايطالية تصدرها مؤسسة برلسكوني الإعلامية، ألمانيا في مقال لها بعنوان بـ "الرايخ الرابع" (2012) وقالت فيه إن ألمانيا تنوي تدمير إيطاليا من خلال فرض سياسة التقشف عليها. وقبل ذلك بستة أشهر كانت المستشارة الألمانية، انغلا ميركل، وبدعم من الاتحاد الأوروبي قد عملت على استقالة برلسكوني من منصبه كرئيس للوزراء بسبب فشله في خفض ديون الدولة وتفعيل الاقتصاد.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
السخرية والاستهزاء
أصبح برلسكوني شخصية مضحكة في كرنفال ألمانيا في عام 2010، كما يبدو هنا في موكب مهرجان مدينة ديسلدورف. وانتقم الجمهور الألماني من انتقادات الصحيفة الإيطالية، التي تصدرها مؤسسة برلسكوني الإعلامية، بالتهكم والسخرية منه واتهامه بالتعاون مع المافيا.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
حرب الزهور
تحول طلاق برلسكوني من زوجته إلى فضيحة من النوع الخاص استمرت فصوله طيلة عام 2009. واتهمته زوجته السابقة، فيرونيكا لاريو، بإقامة علاقات جنسية له مع قاصرات ووصفته بـ "المريض". حصلت لاريو على نفقات طلاق تعادل ما يقارب 36 مليون يورو سنويا. برلسكوني بدأ بعد طلاقه علاقة غرامية مع بائعة في متجر تصغره بخمسين عاما.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
رجل عصامي
بعد فوزه للمرة الثانية في الانتخابات البرلمانية عام 2001، أطلق برلسكوني على نفسه تسمية "الفارس". وأصبح محبا للنكتة. لقد حقق كل شيء من مقاول بناء إلى مالك إمبراطورية إعلامية عملاقة وميلياردير وانتهاء بمنصب رئيس الوزراء. وتقود ابنته مارينا اليوم شركاته العديدة، لكن الأب يحتفظ بغالبية أسهم المؤسسة إلى جانب امتلاكه لنادي ميلانو.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
جنون المطاردة
يشعر برلسكوني طيلة حياته بأنه مطارد من قبل المدعين العامين "اليساريين". وحوكم عدة مرات بتهمة التحايل الضريبي والفساد ودفع رشاوى. لكنه كان وبحكم منصبه ينجح دوما في تسويف التهم الموجهة إليه والمماطلة في التحقيقات والاستفادة من تقادم القضايا. فقط في قضية واحدة تم إصدار الحكم عليه وأصبح الحكم نافذاً.
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رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
خلود الشباب
عام 1994 انتخب برلسكوني لأول مرة في الانتخابات التشريعية وتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا مع الحزب الذي كان معروفا باسم شعر عشاق كرة القدم "فورزا ايطاليا". في ذلك الوقت كان الشعر في رأسه قليلاً مع كثرة التجاعيد في وجهه. في الأثناء زرع برلسكوني الشعر في رأسه وعالج تجاعيد وجهه.
الكاتب: بيرند ريغيرت/حسن ع. حسين/خالد سلامة