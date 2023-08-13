 استقالة مانشيني تنهي "فصلاً مهماً" في تاريخ إيطاليا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.08.2023

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رياضة

استقالة مانشيني تنهي "فصلاً مهماً" في تاريخ إيطاليا

صدم روبرتو مانشيني الجميع حين تقدم باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم الذي توج تحت إشرافه بلقب كأس أوروبا عام 2021 وفشل في التأهل لمونديال قطر. وترددت أنباء ربطت الاستقالة بقرب توليه تدريب السعودية.

صورة من الارشيف لروبرتو مانشيني

صورة من الارشيف لروبرتو مانشيني

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد (13 آب/أغسطس 2023) استقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا لينهي حقبة استمرت خمس سنوات توج فيها ببطولة أوروبا لكنه غاب عن نهائيات كأس العالم.

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أجمع المعلقون الألمان على استثنائية مونديال قطر على مستوى المنافسة والتنظيم وأيضا على مستوى الاحتكاك بين قيم الشرق والغرب، فيما اشتعل الجدل حول ما إذا كانت التظاهرات الرياضية أفضل الساحات للدفاع عن قيم حقوق الانسان.

وتولى مانشيني مسؤولية الفريق الفائز بكأس العالم أربع مرات في 2018 بعد الفشل في بلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ 1958.

وقال المدرب إن الاستقالة كانت "اختياراً شخصياً". وأضاف مانشيني عبر حسابه في إنستغرام: "أشكر كل اللاعبين والجماهير على هذه الأعوام الخمسة. التتويج الاستثنائي ببطولة أوروبا 2020 سيبقى دائماً في قلبي. كان شرفاً لي".

وبعد اعتزال لاعبين مخضرمين أمثال أندريا بارزالي ودانييلي دي روسي والقائد جيانلويجي بوفون، قاد مانشيني الفريق في خضم مرحلة انتقالية للفوز ببطولة أوروبا 2021.

ولم يخسر الفريق في 37 مباراة بين تشرين الأول/أكتوبر 2018 وتشرن الأول/أكتوبر 2021 وهو رقم قياسي في كرة القدم الدولية.

وقدمت إيطاليا أداء قوياً في دوري الأمم بقيادة مانشيني وحصلت على المركز الثالث في موسمي 2020-2021 و2022-2023.

وربطت وسائل إعلام عربية المدرب (58 عاماً) بتولي مسؤولية المنتخب السعودي.

من هو الخليفة؟

وقال الاتحاد في بيان "تطوى صفحة مهمة في تاريخ المنتخب الإيطالي، والتي بدأت في أيار/مايو 2018 وانتهت بنهائيات دوري الأمم 2023". وأضاف "فيما بينهما، الفوز في يورو 2020 وهو انتصار حققته مجموعة تمكن كل أفرادها من أن يصبحوا فريقاً".

ولم يتمكن مانشيني من قيادة الفريق للتأهل إلى كأس العالم التي أقيمت في قطر العام الماضي بعد الخسارة 1-صفر على أرضه في الملحق أمام مقدونيا الشمالية. وبعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم، طالبت الصحافة الإيطالية باستقالته لكنه تلقى دعم رئيس الاتحاد ليستمر في منصبه.

وأضاف مانشيني: "أشكر رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا على ثقته في إلى جانب جميع أعضاء الاتحاد".

هل يعود أنطونيو كونتي (الصورة) لتدريب المنتخب الإيطالي؟

هل يعود أنطونيو كونتي (الصورة) لتدريب المنتخب الإيطالي؟

وتأتي استقالة المهاجم الدولي السابق بعد أيام من توليه مسؤولية منتخبي إيطاليا تحت 21 عاماً وتحت 20 عاماً على أمل اعتماد نفس أسلوب اللعب في مختلف الفئات العمرية.

وتستعد إيطاليا لمواجهة مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في أيلول/سبتمبر في تصفيات بطولة أوروبا 2024. وأضاف الاتحاد في بيان "آخذاً في الاعتبار الالتزامات المهمة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 القريبة... سيعلن الاتحاد المدرب الجديد للمنتخب في الأيام القليلة المقبلة".

 وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن أنطونيو كونتي ولوتشيانو سباليتي، الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي قبل رحيله عن الفريق في الصيف الحالي، من المرشحين لتولي تدريب المنتخب.

وسبق لكونتي تدريب إيطاليا ما بين 2014 و2016، وقاد المنتخب إلى دور الثمانية ببطولة أوروبا 2016 قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام ألمانيا.

خ.س/ أ.ح (رويترز)

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    رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"

    النجاح!

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    رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"

    موجة احتجاج

    معارضوه يعملون ضده بنفس حماس مؤيديه. احتجاج بصدور عارية قامت به نساء منظمة "فيمن" النسائية أثناء الانتخابات البرلمانية عام 2013. وشهد عام 2010 مظاهرات احتجاجية حاشدة دعت إليها منظمات نسائية وأحزاب يسارية ضد رئيس الوزراء آنذاك برلسكوني. وفي عام 2009 قام رجل مختل عقلياً بضرب برلسكوني بتمثال فجرحه في وجهه.

  • Italien Ministerpräsident Berlusconi beglückt seine Landsleute mit Liebesliedern

    رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"

    الأفضل تقديم أغنية

    بثقة عالية بالنفس يسعد برلسكوني مشاهديه على شاشات التلفاز، وأحيانا يرحب بنفس الطريقة بضيوف الدولة، حيث يكتب أحيانا شعرا غنائيا بنفسه. وكأن لسان حاله يقول: أستطيع فعل كل شيء. ألبومه الغنائي الذي حمل عنوان "من الأفضل أغنية"(2003)، لقي إقبالاً كبيراً عليه من قبل مؤيديه.

  • Italien Flash-Galerie Silvio Berlusconi im Fernsehen Porta a Porta 2009

    رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"

    سيد الشاشات

    إمبراطوريته الإعلامية دعمته في ترسيخ سلطته السياسية من خلال الظهور المتواصل على الشاشات. كما جعل الكثير من أنصاره يحتلون مناصب مهمة في محطة التلفاز التابعة للدولة، مما فسح المجال لبرلسكوني للظهور على شاشة المحطات الرسمية لشرح وجهة نظره في الأجندات المختلفة. كما دافع عن نمط حياته الشخصية عبر تلك المحطات.

  • Italien Zeitung «Il Giornale» Quarto Reich

    رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"

    أدنى مستوى

    شبهت صحيفة ايطالية تصدرها مؤسسة برلسكوني الإعلامية، ألمانيا في مقال لها بعنوان بـ "الرايخ الرابع" (2012) وقالت فيه إن ألمانيا تنوي تدمير إيطاليا من خلال فرض سياسة التقشف عليها. وقبل ذلك بستة أشهر كانت المستشارة الألمانية، انغلا ميركل، وبدعم من الاتحاد الأوروبي قد عملت على استقالة برلسكوني من منصبه كرئيس للوزراء بسبب فشله في خفض ديون الدولة وتفعيل الاقتصاد.

  • Deutschland Italien Silvio Berlusconi im Karneval 2010 Düsseldorf

    رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"

    السخرية والاستهزاء

    أصبح برلسكوني شخصية مضحكة في كرنفال ألمانيا في عام 2010، كما يبدو هنا في موكب مهرجان مدينة ديسلدورف. وانتقم الجمهور الألماني من انتقادات الصحيفة الإيطالية، التي تصدرها مؤسسة برلسكوني الإعلامية، بالتهكم والسخرية منه واتهامه بالتعاون مع المافيا.

  • Italien Berlusconis Skandale Veronica Lario

    رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"

    حرب الزهور

    تحول طلاق برلسكوني من زوجته إلى فضيحة من النوع الخاص استمرت فصوله طيلة عام 2009. واتهمته زوجته السابقة، فيرونيكا لاريو، بإقامة علاقات جنسية له مع قاصرات ووصفته بـ "المريض". حصلت لاريو على نفقات طلاق تعادل ما يقارب 36 مليون يورو سنويا. برلسكوني بدأ بعد طلاقه علاقة غرامية مع بائعة في متجر تصغره بخمسين عاما.

  • Italien Silvio Berlusconi Clown

    رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"

    رجل عصامي

    بعد فوزه للمرة الثانية في الانتخابات البرلمانية عام 2001، أطلق برلسكوني على نفسه تسمية "الفارس". وأصبح محبا للنكتة. لقد حقق كل شيء من مقاول بناء إلى مالك إمبراطورية إعلامية عملاقة وميلياردير وانتهاء بمنصب رئيس الوزراء. وتقود ابنته مارينا اليوم شركاته العديدة، لكن الأب يحتفظ بغالبية أسهم المؤسسة إلى جانب امتلاكه لنادي ميلانو.

  • Italien Demonstration gegen Berlusconi in Rom

    رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"

    جنون المطاردة

    يشعر برلسكوني طيلة حياته بأنه مطارد من قبل المدعين العامين "اليساريين". وحوكم عدة مرات بتهمة التحايل الضريبي والفساد ودفع رشاوى. لكنه كان وبحكم منصبه ينجح دوما في تسويف التهم الموجهة إليه والمماطلة في التحقيقات والاستفادة من تقادم القضايا. فقط في قضية واحدة تم إصدار الحكم عليه وأصبح الحكم نافذاً.

  • Galerie Berlusconis laufende Prozesse 1994

    رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"

    خلود الشباب

    عام 1994 انتخب برلسكوني لأول مرة في الانتخابات التشريعية وتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا مع الحزب الذي كان معروفا باسم شعر عشاق كرة القدم "فورزا ايطاليا". في ذلك الوقت كان الشعر في رأسه قليلاً مع كثرة التجاعيد في وجهه. في الأثناء زرع برلسكوني الشعر في رأسه وعالج تجاعيد وجهه.

    الكاتب: بيرند ريغيرت/حسن ع. حسين/خالد سلامة


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