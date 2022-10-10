استقالة لامبريشت.. المعارضة تضغط وشولتس يعد بخليفة لها "قريبا جدا"

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن لديه بالفعل "فكرة واضحة" عن كيفية تعيين خليفة لوزيرة الدفاع المستقيلةكريستينه لامبريشت، وقال خلال زيارة لمصنع للأسلحة في جنوب ألمانيا اليوم الاثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2023)، إنه سيصدر إعلانا عاما بذلك "قريبا جدا".

ورغم أنّ شولتس لم يعلن الموعد الذي سيكشف فيه عن اسم من سيخلف لامبريشت، رجحت وسائل إعلام ألمانية أن يكون يوم غد الثلاثاء لأنّ المستشار سيشارك في منتدى دافوس يوم الأربعاء. بيد أن مراسلا للقناة الثانية (ZDF) قال إن لديه معلومات أنّ شولتس أخذ موعدا من الرئيس الألماني يوم الخميس.

يشار إلى أنّ الرئيس الألماني يصادق عادة على تنحية الوزراء وتعيين آخرين جدد.

وأعلنت لامبريشت استقالتها من منصبها اليوم الاثنين، وقالت في بيان خطي إنها طلبت من المستشار شولتس أن يعفيها من مهام منصبها.

وتعرضت لامبريشت (57 عاما) لانتقادات منذ شهور، وطالب التحالف المسيحي المعارض مرارا بإقالتها. كما اتهمها منتقدوها بالأداء البطيء في عمليات شراء أسلحة وعتاد للجيش الألماني والافتقار إلى الخبرة.

ليس هذا فحسب، بل تعرضت لامبريشت أيضا لموجة انتقادات بعد نشر صورة لنجلها وهو على متن مروحية تابعة للجيش خلال رحلة عمل للوزيرة.

وأثارت الوزيرة مؤخرا المزيد من الاستياء بسبب رسالة فيديو نشرتها على "إنستغرام" بمناسبة بداية العام الجديد، والتي تحدثت فيها عن الحرب الروسية أوكرانيا، بينما كانت الألعاب النارية تُطلق في الخلفية بمناسبة ليلة رأس السنة.

وفي بيان استقالتها، لم تقدم لامبريشت أي اعتذار، لكنها ألقت باللوم على وسائل الإعلام لقرارها بالتنحي. وكتبت تقول إن "تركيز وسائل الإعلام على مدى أشهر عليّ شخصيا" لم يترك مجالا كبيرا لإجراء نقاش عام حيوي والتعريف بدور القوات المسلحة والسياسة الأمنية الألمانية.

شولتس يشيد بالوزيرة المستقيلة

وشكر شولتس لامبريشت على خدمتها، وعلى هامش زيارة إلى مدينة أولم (جنوب غرب) عبّر عن "احترامه الكبير" للقرار الذي اتخذته و"شكرها بحرارة" على العمل الذي أنجزته في سياق حرب دائرة في أوروبا.

وانتقد زعماء التحالف المسيحي المعارض الذي يطالب منذ أشهر بإقالة لامبريشت، شولتس مرة أخرى لعدم تحركه بشكل أسرع لإقالتها ودعوا إلى استبدالها بسرعة.

وفيما طالب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس بتعيين خليفة لها في أسرع وقت، قال الأمين العام للحزب ماريو تشايا: "نحن الآن بحاجة إلى الوضوح والكفاءة بسرعة للجيش الألماني"، حيث يحتاج الجنود الألمان إلى معرفة من يقودهم.

وأضاف أن هناك حاجة إلى خليفة سريع للتعامل مع مشاريع التسلح القادمة والقرارات التي تلوح في الأفق بشأن تسليم الدبابات إلى أوكرانيا.

من يخلف لامبريشت؟

ويتمّ تداول أسماء عدة في الصحافة لخلافة لامبريشت، بينها إيفا هوغل مفوضة الدفاع في البوندستاغ (البرلمان الألماني) والمكلّفة إعداد تقرير سنوي حول وضع الجيش، ولارس كلينغبايل الرئيس المشارك لحزب لامبريشت، الاشتراكي الديموقراطي.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن شولتس قد يكون مستعدًّا لكسر المناصفة في فريقه الحكومي غير المسبوقة في ألمانيا، أي إمكانية تعيين رجل خليفة للامبريشت.

إيفا هوغل مفوضة الدفاع في البوندستاغ (البرلمان الألماني) مرشحة بارزة لخلافة لامبرشت.

وجاءت الاستقالة في وقت تخضع فيه ألمانيا مجددًا لضغوط لتسليم أوكرانيا دبابات وقبل اجتماع للحلفاء الغربيين مع الولايات المتحدة، مقرر عقده الجمعة، في قاعدة رامشتاين الأمريكية بجنوب غرب ألمانيا. ويتوقع في هذه المناسبة إعلان مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وتولت لامبريشت وزارة الدفاع مع بدء حكومة شولتس نهاية عام 2021. وفي السابق كانت تشغل منصب وزيرة العدل الاتحادية في الحكومة الأخيرة للمستشارة السابقة أنغيلا ميركل، كما أوكل إليها القيام بأعمال وزارة شؤون الأسرة بعد استقالة فرانتسيسكا غيفي.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)