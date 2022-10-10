 استقالة لامبريشت.. المعارضة تضغط وشولتس يعد بخليفة لها "قريبا جدا" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

استقالة لامبريشت.. المعارضة تضغط وشولتس يعد بخليفة لها "قريبا جدا"

رغم أنّ استقالة وزيرة الدفاع كريستينه لامبريشت لم تكن مفاجئة، يتردد المستشار شولتس في تعيين خليفة لها. المعارضة تضغط والمستشار يقول إن لديه "فكرة واضحة" وسيصدر إعلانا بذلك "قريبا جدا". متى يكون الإعلان ومن يخلف لامبريشت؟

(المستشار الألماني شولتس ووزيرة الدفاع المستقيلة لامبريشت، صورة من الأرشيف)

في بيان استقالتها، ألقت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت باللوم على وسائل الإعلام لقرارها بالتنحي. (المستشار الألماني شولتس ووزيرة الدفاع المستقيلة لامبريشت، صورة من الأرشيف)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن لديه بالفعل "فكرة واضحة" عن كيفية تعيين خليفة لوزيرة الدفاع المستقيلةكريستينه لامبريشت، وقال خلال زيارة لمصنع للأسلحة في جنوب ألمانيا اليوم الاثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2023)، إنه سيصدر إعلانا عاما بذلك "قريبا جدا".

مختارات

ورغم أنّ شولتس لم يعلن الموعد الذي سيكشف فيه عن اسم من سيخلف لامبريشت، رجحت وسائل إعلام ألمانية أن يكون يوم غد الثلاثاء لأنّ المستشار سيشارك في منتدى دافوس يوم الأربعاء. بيد أن مراسلا للقناة الثانية (ZDF) قال إن لديه معلومات أنّ شولتس أخذ موعدا من الرئيس الألماني يوم الخميس.

يشار إلى أنّ الرئيس الألماني يصادق عادة على تنحية الوزراء وتعيين آخرين جدد.

وأعلنت لامبريشت استقالتها من منصبها اليوم الاثنين، وقالت في بيان خطي إنها طلبت من المستشار شولتس أن يعفيها من مهام منصبها.

وتعرضت لامبريشت (57 عاما) لانتقادات منذ شهور، وطالب التحالف المسيحي المعارض مرارا بإقالتها. كما اتهمها منتقدوها بالأداء البطيء في عمليات شراء أسلحة وعتاد للجيش الألماني والافتقار إلى الخبرة.

ليس هذا فحسب، بل تعرضت لامبريشت أيضا لموجة انتقادات بعد نشر صورة لنجلها وهو على متن مروحية تابعة للجيش خلال رحلة عمل للوزيرة.

وأثارت الوزيرة مؤخرا المزيد من الاستياء بسبب رسالة فيديو نشرتها على "إنستغرام" بمناسبة بداية العام الجديد، والتي تحدثت فيها عن الحرب الروسية أوكرانيا، بينما كانت الألعاب النارية تُطلق في الخلفية بمناسبة ليلة رأس السنة.

 

وفي بيان استقالتها، لم تقدم لامبريشت أي اعتذار، لكنها ألقت باللوم على وسائل الإعلام لقرارها بالتنحي. وكتبت تقول إن "تركيز وسائل الإعلام على مدى أشهر عليّ شخصيا" لم يترك مجالا كبيرا لإجراء نقاش عام حيوي والتعريف بدور القوات المسلحة والسياسة الأمنية الألمانية.

شولتس يشيد بالوزيرة المستقيلة

وشكر شولتس لامبريشت على خدمتها، وعلى هامش زيارة إلى مدينة أولم (جنوب غرب) عبّر عن "احترامه الكبير" للقرار الذي اتخذته و"شكرها بحرارة" على العمل الذي أنجزته في سياق حرب دائرة في أوروبا.

وانتقد زعماء التحالف المسيحي المعارض الذي يطالب منذ أشهر بإقالة لامبريشت، شولتس مرة أخرى لعدم تحركه بشكل أسرع لإقالتها ودعوا إلى استبدالها بسرعة.

وفيما طالب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس بتعيين خليفة لها في أسرع وقت، قال الأمين العام للحزب ماريو تشايا: "نحن الآن بحاجة إلى الوضوح والكفاءة بسرعة للجيش الألماني"، حيث يحتاج الجنود الألمان إلى معرفة من يقودهم.

وأضاف أن هناك حاجة إلى خليفة سريع للتعامل مع مشاريع التسلح القادمة والقرارات التي تلوح في الأفق بشأن تسليم الدبابات إلى أوكرانيا.

من يخلف لامبريشت؟

ويتمّ تداول أسماء عدة في الصحافة لخلافة لامبريشت، بينها إيفا هوغل مفوضة الدفاع في البوندستاغ (البرلمان الألماني) والمكلّفة إعداد تقرير سنوي حول وضع الجيش، ولارس كلينغبايل الرئيس المشارك لحزب لامبريشت، الاشتراكي الديموقراطي.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن شولتس قد يكون مستعدًّا لكسر المناصفة في فريقه الحكومي غير المسبوقة في ألمانيا، أي إمكانية تعيين رجل خليفة للامبريشت.

إيفا هوغل مفوضة الدفاع في البوندستاغ (البرلمان الألماني) مرشحة بارزة لخلافة لامبرشت.

إيفا هوغل مفوضة الدفاع في البوندستاغ (البرلمان الألماني) مرشحة بارزة لخلافة لامبرشت.

وجاءت الاستقالة في وقت تخضع فيه ألمانيا مجددًا لضغوط لتسليم أوكرانيا دبابات وقبل اجتماع للحلفاء الغربيين مع الولايات المتحدة، مقرر عقده الجمعة، في قاعدة رامشتاين الأمريكية بجنوب غرب ألمانيا. ويتوقع في هذه المناسبة إعلان مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وتولت لامبريشت وزارة الدفاع مع بدء حكومة شولتس نهاية عام 2021. وفي السابق كانت تشغل منصب وزيرة العدل الاتحادية في الحكومة الأخيرة للمستشارة السابقة أنغيلا ميركل، كما أوكل إليها القيام بأعمال وزارة شؤون الأسرة بعد استقالة فرانتسيسكا غيفي.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

أسلحة ألمانية ثقيلة تسلمها برلين إلى كييف بعد انتقادات

 

مواضيع ذات صلة

10.10.2022, Dnipro*** Firefighters and police officers work on a site where an explosion created a crater on the street after a Russian attack in Dnipro, Ukraine, Monday, Oct. 10, 2022. (AP Photo/Leo Correa)

تضرر مبنى يضم مكتب التأشيرات الألمانية في كييف جراء القصف الروسي 10.10.2022

قالت الخارجية الألمانية إن مبنى مكتبياً شاهقاً توجد به قنصلية ألمانية في كييف أصيب خلال ضربات صاروخية روسية، فيما أكدت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستقوم بإمداد كييف بأنظمة دفاع جوي "قريبا جداً".

23/06/2022 Das IRIS-T SLM ist auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA auf dem Rollfeld Schönefeld zu sehen. IRIS-T SLM (englisch IRIS-T Surface Launched Medium Range) ist ein vom deutschen Unternehmen Diehl Defence entwickeltes Luftverteidigungssystem. Laut Beschreibung des Herstellers eignet sich der verwendete Flugkörper IRIS-T SL zur 360°-Rundumverteidigung gegen Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen, Marschflugkörper und ballistische Kurzstreckenraketen.

"Iris-T-SLM"- ما هي مميزات نظام الدفاع الجوي الذي سلمته ألمانيا لأوكرانيا؟ 12.10.2022

الآن بدأت "حقبة جديدة من الدفاع الجوي"، يقول وزير الدفاع الأوكراني مبتهجا بوصول أول منظومة دفاع ألمانية من طراز "Iris-T-SLM" قبل موعدها. منظومة، يمكن استخدامها للدفاع عن مدن بأكملها، لكن ما هي قدرات منظومة الدفاع هذه؟

ARCHIV - 24.07.2020, Ungarn, Tata: Einer der neuen Panzer wird zur Demonstration bei der feierlichen �bergabe der ersten vier Panzer von Typ Leopard 2 A4 an die ungarische Armee gefahren. F�r die �bergabe von Panzern an die Ukraine soll der Nato-Partner Tschechien z�gig mit Leopard-2-Panzern aus Deutschland ausgestattet werden. �Die Auslieferung soll noch dieses Jahr beginnen und auch einen 30-Tage-Vorrat an 120 mm Munition umfassen�, teilte das deutsche Verteidigungsministerium den zust�ndigen Obleuten im Bundestag mit. (zu dpa: �Tschechien soll erste Leopard-Panzer noch in diesem Jahr erhalten�) Foto: Csaba Krizsan/MTI/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا ستزود أوكرانيا بدفعة أسلحة ليس بينها دبابات قتالية 15.09.2022

في ظل السجال الدائر حول تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة بعد النجاحات التي تحققت في هجومها المضاد، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنّ بلادها ستمد كييف بآليات مدرّعة، لكنّها لن تزوّدها بدبابات قتالية في المرحلة الراهنة.