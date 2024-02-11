  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسغزو أوكرانياالتغيرات المناخية
منوعات

استقالة قاضية أمريكية بسبب رسائل ساخرة أثناء محاكمة قتل طفل

١١ فبراير ٢٠٢٤

وافقت قاضية في ولاية أوكلاهوما على التنحي بعد ضبطها وهي ترسل مئات الرسائل النصية أثناء الإشراف على محاكمة قتل طفل يبلغ من العمر عامين، بما فيها رسائل تسخر من الادعاء العام.

https://p.dw.com/p/4cGAt
قدمت القاضية استقالتها كجزء من تسوية مع الولاية بعد أن اتهمتها بسلوك غير لائق - صورة من الأرشيف
قدمت القاضية استقالتها كجزء من تسوية مع الولاية بعد أن اتهمتها بسلوك غير لائقصورة من: picture alliance/imageBROKER

أهملت جلسة المحاكمة رغم أن الأمر يتعلّق بقضية جريمة قتل، واكتشفت السلطات أنها تبادلت أكثر من 500 رسالة نصية مع مأمور المحكمة، سخرت فيها من المشاركين في المحاكمة وتحدثت بشكل عدواني عن المدعين العامين أثناء ترأسها محاكمة جريمة قتل في يونيو/ حزيران الماضي.

هذا ما وقع لقاضية من أوكلاهوما الأمريكية، هي قاضية مقاطعة لينكولن  تريسي سودرستروم، التي قدمت استقالتها كجزء من تسوية مع الولاية بعد أن اتهمتها بسلوك غير لائق، وفق ما ذكره  موقع سي أن أن، وكشفت صور ومقاطع فيديو القاضية وهي منشغلة بهاتفها النقال خلال المحاكمة.

وحسب السلطات ، فقد سخرت القاضية من المحامين والمحلفين والشهود، بينما أظهرت محاباة للمدعى عليه ولمحاميته. ومما اتهمتها السلطات به هناك "الإهمال الجسيم للواجب، والتحيز الجسيم"، وكانت القاضية تشرف على محاكمة تتعلق بجريمة قتل طفل يبلغ من العمر عامين.

ونفت سودرستروم التحيز، وقالت في بيان الاستقالة إنها وعدت بضمان تطبيق القانون والإجراءات بالتساوي على المدعي والمدعى عليه على حد سواء. وبموجب التسوية، وافقت سودرستروم على عدم السعي للحصول على منصب قضائي آخر في أوكلاهوما.

ومما جاء في وثائق السلطات قول القاضية عن المدعي عليه "لماذا لديه يدا طفلة؟"، بينما قالت عن محامية الدفاع "إنها رائعة.. هل يمكنني التصفيق لها؟"، بينما ضحكت بسبب سخرية مأمور المحكمة من العضو التناسلي لمدعٍ عام.

وحسب الأسوشتيد برس، فقد أوصى رئيس المحكمة العليا في أوكلاهوما  بإقالة سودرستروم بعد إجراء تحقيق. ووفق المصدر ذاته، فقد أظهر مقطع فيديو القاضية وهي تتبادل رسائل نصية أو رسائل لمدة دقائق في كل مرة أثناء اختيار هيئة المحلفين، وكذلك خلال البيانات الافتتاحية والشهادة.

ع.ا

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

صورة مجمعة للرئيس الأمريكي بايدن والمصري السيسي

بعد تهم رشوة لسلفه.. سيناتور أمريكي بارز يعطّل مساعدة عسكرية لمصر

بعد تهم رشوة لسلفه.. سيناتور أمريكي بارز يعطّل مساعدة عسكرية لمصر

عطل سناتور أمريكي بارز مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار بسبب سجلّ القاهرة في مجال حقوق الإنسان. خطوة تأتي بعد توجيه القضاء لسلفه بوب منينديز تهم فساد بقضية مرتبطة بمصر. السيناتور طالب القاهرة بحزمة إصلاحات.
سياسة٤ أكتوبر ٢٠٢٣
دونالد ترامب

إمبراطورية ترامب في خطر مع بدء محاكمته بتهمة الاحتيال

إمبراطورية ترامب في خطر مع بدء محاكمته بتهمة الاحتيال

تنطلق المحاكمة المدنية لدونالد ترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي، في وقت يسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
سياسة٢ أكتوبر ٢٠٢٣
دونالد ترامب - 6 نوفمبر 2023

المحكمة العليا في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترشح ترامب للرئاسة

المحكمة العليا في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترشح ترامب للرئاسة

قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية بعدم أهلية الرئيس السابق ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية، بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في 2021.
سياسة٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣