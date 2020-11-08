استقالة صهر أردوغان من منصبه كوزير للمالية

قال صهر الرئيس التركي بيرات البيرق "بعد تولي حقائب وزارية على مدى خمس سنوات تقريبا، قررت التوقف عن ممارسة مهامي (كوزير للمالية) لأسباب صحية". وأضاف أنه يريد قضاء مزيد من الوقت مع عائلته التي "أهملها" بحسب منشور له على موقع إنستغرام.

والبيرق متزوج من إسراء، الابنة الكبرى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان وزيرا للمالية منذ عام 2018. وشغل سابقا منصب وزير الطاقة بين عامي 2015 و 2018. ولم يعرف بعد ما إذا سيتم قبول استقالته أم لا.

وحين قدم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو استقالته في وقت سابق هذه السنة، رفض أردوغان قبولها ولا يزال الوزير يتولى منصبه.

وتأتي استقالة البيرق غداة إقالة أردوغان حاكم المصرف المركزي بعدما خسرت الليرة التركية 30% من قيمتها إزاء الدولار منذ مطلع السنة.

والحاكم الجديد للمصرف المركزي هو وزير المالية السابق ناجي إقبال خلفا لمراد أويصال الذي شغل منصبه لمدة 16 شهرا فقط. وأقيل أويصال بموجب مرسوم رئاسي صدر أمس السبت.

وكان أويصال قد تولى منصبه في تموز/يوليو 2019 بعد إقالة سلفه مراد تشيتن كايا وسط خلافات بينه وبين أردوغان حول خفض معدلات الفائدة.

ولطالما عارض أردوغان الفوائد المرتفعة، والسبت الماضي قال إنه يحارب "مثلثا شيطانيا من معدلات فائدة وأسعار صرف وتضخم".

وفي الأشهر القليلة الماضية تراجعت الليرة إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار. وبرزت آمال الشهر الماضي أن يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الرئيسية بسبب ضعف الليرة، لكن الأسواق شعرت بالخيبة بعد إبقائها عند معدلاتها.

م.أ.م/ ع.ج ( أ ف ب)