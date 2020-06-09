استقالة رئيسة شرطة أتلانتا واحتجاجات بسبب مقتل رجل أسود

تحقق سلطات تطبيق القانون في ولاية جورجيا الأمريكية فيإطلاق النار على رجل أسود في مدينة أتلانتا توفي لاحقاً متأثراً بجروحه.

وأفاد مكتب التحقيقات بجورجيا ليل السبت/الأحد (13- 14 يونيو/ حزيران) أنه تم استدعاء الشرطة إلى مطعم للوجبات السريعة بعد شكوى مفادها أن رجلاً استغرق في النوم داخل سيارته في الممر المخصص لتلقي الوجبات من المركبات.

وفشل الرجل في اجتياز اختبار الثمالة وحاولت الشرطة احتجازه. وتبع ذلك صراع بين المشتبه به ورجال الشرطة على صاعق كهربي للشرطة.

رئيسة شرطة أتلانتا إريكا شيلدز قدمت استقالتها

كيف قتل الرجل؟

وقال مكتب التحقيقات بجورجيا في بادئ الأمر بأنه تم إطلاق الرصاص على الرجل (27 عاماً) أثناء الصراع. وذكر مكتب التحقيقات في وقت لاحق إن مراجعة لقطات الدائرة التلفزيونية المغلقة أظهرت أن الرجل، الذي يدعى رايشار بروكس "حصل على الصاعق الكهربائي الخاص بأحد رجال الشرطة وشرع في الفرار من مسرح الحادث".

وتابع مكتب التحقيقات: "لاحق رجال الشرطة بروكس سيراً على الأقدام واستدار بروكس أثناء المطاردة ووجه الصاعق إلى رجل الشرطة، فأطلق الأخير الرصاص من سلاحه ليصيب بروكس".

وقال مكتب التحقيقات بجورجيا إنه يتحقق أيضاً من تسجيل فيديو التقطه شهود. وأظهر الفيديو - الذي لم يتم التحقق من موثوقيته - والذي تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق الرصاص على بروكس بعد فراره من مكان الصراع.

وأضاف المكتب أن بروكس نُقل إلى مستشفى محلي حيث توفي بعد خضوعه لجراحة. وخضع ضابط للعلاج بسبب إصابة تعرض لها أثناء الحادث.

وقالت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز "لا أعتقد أن هذا كان استخداماً مبرراً للقوة المميتة". وذكرت شبكة سي إن إن الاخبارية إنها دعت إلى "الفصل الفوري" للضابط.

وقالت بوتومز إنها قبلت الاستقالة التي تقدمت بها رئيسة شرطة أتلانتا إريكا شيلدز من منصبها.

احتجاجات وحرق مطعم

وعقب مقتل بروكس برصاص الشرطة اندلعت احتجاجات عنيفة في مدينة أتلانتا في وقت متأخر من مساء السبت، وأضرمت النيران في مطعم للوجبات السريعة.

احتجاجات وحرق مطعم في أتلانتا إثر مقتل شاب أسود

وكتبت ادارة الإطفاء في اتلانتا عبر صفحتها على تويتر أن النيران اشتعلت في مطعم "مجاور لمحطة وقود. ولا توجد تقارير بشأن وجود أي شخص داخل الموقع". وقالت إن رجال الإطفاء كانوا يقفون بجانب الموقع ولكنهم لم يتمكنوا من دخول المبنى بأمان.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناتي "فوكس نيوز" و "سي إن إن" المبنى وهو تشتعل به نيران كبيرة، كما ذكرت تقارير أن المتظاهرين كانوا يغلقون طريقًا سريعًا.

ويأتي حادث أتلانتا بعد أسابيع من مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي أبيض وأثار موجة احتجاجات ضد العنصرية والتمييز في أنحاء البلاد.

م.س/ع.غ (د ب أ، رويترز)