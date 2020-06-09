 استقالة رئيسة شرطة أتلانتا واحتجاجات بسبب مقتل رجل أسود | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

استقالة رئيسة شرطة أتلانتا واحتجاجات بسبب مقتل رجل أسود

أعلن في ولاية أتلاتنا الأمريكية عن استقالة رئيسة الشرطة وإجراء تحقيقات بشأن مقتل شاب أسود برصاص الشرطة في ظل اندلاع موجة احتجاجات وأعمال شغب جديدة في المدينة أسابيع قليلة بعد حادث جلوج فلويد.

USA I Polizeigewalt in Atlanta (Reuters/E. Nouvelage)

احتجاجات في أتلانتا ضد العنصرية إثر مقتل شاب أسود

تحقق سلطات تطبيق القانون في ولاية جورجيا الأمريكية فيإطلاق النار على رجل أسود في مدينة أتلانتا توفي لاحقاً متأثراً بجروحه.

وأفاد مكتب التحقيقات بجورجيا ليل السبت/الأحد (13- 14 يونيو/ حزيران) أنه تم استدعاء الشرطة إلى مطعم للوجبات السريعة بعد شكوى مفادها أن رجلاً استغرق في النوم داخل سيارته في الممر المخصص لتلقي الوجبات من المركبات.

وفشل الرجل في اجتياز اختبار الثمالة وحاولت الشرطة احتجازه. وتبع ذلك صراع بين المشتبه به ورجال الشرطة على صاعق كهربي للشرطة.

Atlantas Polizeichefin tritt nach Schuss auf Schwarzen zurück (picture-alliance/dpa/D. Goldman)

رئيسة شرطة أتلانتا إريكا شيلدز قدمت استقالتها

كيف قتل الرجل؟

 وقال مكتب التحقيقات بجورجيا في بادئ الأمر بأنه تم إطلاق الرصاص على الرجل (27 عاماً) أثناء الصراع. وذكر مكتب التحقيقات في وقت لاحق إن مراجعة لقطات الدائرة التلفزيونية المغلقة أظهرت أن الرجل، الذي يدعى رايشار بروكس "حصل على الصاعق الكهربائي الخاص بأحد رجال الشرطة وشرع في الفرار من مسرح الحادث".

 

مختارات

أعرب رئيس أركان القوات الأمريكية الجنرال مارك ميلي عن أسفه للظهور بالزي العسكري في صورة مع الرئيس ترامب بعدما فرقت الشرطة بعنف تظاهرة سلمية قرب البيت الأبيض في الأول من حزيران/ يونيو احتجاجاً على مقتل جورج فلويد. (11.06.2020)

ليس عنف الشرطة الاختلال الوحيد الذي تعاني منه الولايات المتحدة، بل هناك مشاكل أخرى تتفاقم في هذا البلد الغني. هل تمثل أمريكا نموذجا للرفاه الاجتماعي أم أن البلد الذي يرسل عشرات المليارات من المساعدات للخارج يعاني بدوره؟ (13.06.2020)

وتابع مكتب التحقيقات: "لاحق رجال الشرطة بروكس سيراً على الأقدام واستدار بروكس أثناء المطاردة ووجه الصاعق إلى رجل الشرطة، فأطلق الأخير الرصاص من سلاحه ليصيب بروكس". 

وقال مكتب التحقيقات بجورجيا إنه يتحقق أيضاً من تسجيل فيديو التقطه شهود. وأظهر الفيديو - الذي لم يتم التحقق من موثوقيته - والذي تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق الرصاص على بروكس بعد فراره من مكان الصراع. 

وأضاف المكتب أن بروكس نُقل إلى مستشفى محلي حيث توفي بعد خضوعه لجراحة. وخضع ضابط للعلاج بسبب إصابة تعرض لها أثناء الحادث.

وقالت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز "لا أعتقد أن هذا كان استخداماً مبرراً للقوة المميتة". وذكرت شبكة سي إن إن الاخبارية إنها دعت إلى "الفصل الفوري" للضابط.

وقالت بوتومز إنها قبلت الاستقالة التي تقدمت بها رئيسة شرطة أتلانتا إريكا شيلدز من منصبها.

احتجاجات وحرق مطعم

وعقب مقتل بروكس برصاص الشرطة اندلعت احتجاجات عنيفة في مدينة أتلانتا في وقت متأخر من مساء السبت، وأضرمت النيران في مطعم للوجبات السريعة.

USA I Polizeigewalt in Atlanta (picture-alliance/AP/B. Gray)

احتجاجات وحرق مطعم في أتلانتا إثر مقتل شاب أسود

وكتبت ادارة الإطفاء في اتلانتا عبر صفحتها على تويتر أن النيران اشتعلت في مطعم "مجاور لمحطة وقود. ولا توجد تقارير بشأن وجود أي شخص داخل الموقع". وقالت إن رجال الإطفاء كانوا يقفون بجانب الموقع ولكنهم لم يتمكنوا من دخول المبنى بأمان.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناتي "فوكس نيوز" و "سي إن إن" المبنى وهو تشتعل به نيران كبيرة، كما ذكرت تقارير أن المتظاهرين كانوا يغلقون طريقًا سريعًا.

ويأتي حادث أتلانتا بعد أسابيع من مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي أبيض وأثار موجة احتجاجات ضد العنصرية والتمييز في أنحاء البلاد. 

م.س/ع.غ (د ب أ، رويترز)

  • مظاهرة ضد العنصرية وعنف الشرطة في متنزه لو شامب دي مارس في العاصمة الفرنسية (6/6/2020)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    باريس: احتجاج في متنزه لو شامب دي مارس

    قبل بضعة أيام، قامت الشرطة الفرنسية بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع. وكان في البداية قد تم حظر المظاهرات التي أعلن عن تنظيمها عند برج إيفل وخارج السفارة الأمريكية. لكن مع ذلك، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع ضد العنصرية، حتى خارج باريس. عنف الشرطة ضد السود منتشر بشكل خاص في الضواحي.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Liége (picture-alliance/abaca/B. Arnaud)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    لييج: مظاهرة رغم الحظر

    بلجيكا، مثل معظم البلدان الأوروبية، لديها نصيب من الاستغلال الاستعماري وإخضاع مناطق أخرى من العالم: فقد كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية مملوكة ملكية خاصة للملك ليوبولد الثاني، الذي تم إنشاء نظام الظلم العنصري نيابة عنه. وقد جرى التظاهر ضد العنصرية في بروكسل وأنتفيرب ولييج؛ على الرغم من الحظر المتعلق بفيروس كورونا.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in München (picture-alliance/Zumapress/S. Babbar)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    ميونيخ: بافاريا ذات التعددية

    في مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا، نظمت واحدة من أكبر المظاهرات في ألمانيا تجمع فيها 30 ألف شخص. كما خرجت مظاهرات في مدن ألمانية أخرى كبيرة منها كولونيا وفرانكفورت وهامبورغ. أما في برلين، فتحتم على الشرطة منع وصول المتظاهرين لبعض الوقت إلى ميدان ألكسندر بسبب توافد الكثير من الناس للمشاركة في المظاهرة.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Wien (picture-alliance/H. Punz)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    فيينا: 50 ألف متظاهر ضد العنصرية

    في العاصمة النمساوية فيينا ذكرت الشرطة يوم الجمعة أن 50 ألف شخص تجمعوا، في واحدة من أكبر المظاهرات في السنوات الأخيرة، في البلد الذي شهد العام الماضي "فضيحة إيبيزا" والسقوط المدوي للائتلاف الحكومي اليميني في 2019. وبحسب صحفيين، كُتبت عبارة "حياة السود مهمة" على سيارة للشرطة.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Sofia (picture-alliance/AA)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    صوفيا: لفت الانظار للعنصرية في بلغاريا أيضا

    كما هو الحال في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، تحظر بلغاريا حاليا التجمعات التي تضم أكثر من عشرة مشاركين. ومع ذلك اجتمع المئات في العاصمة صوفيا. المتظاهرون صرخوا بكلمات جورج فلويد الأخيرة "لا أستطيع التنفس"، لكنهم لفتوا الانتباه أيضا إلى العنصرية في المجتمع البلغاري.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Turin (picture-alliance/NurPhoto/M. Ujetto)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    تورين: احتجاج في زمن كورونا

    بسرعة، قامت هذه المرأة في تورين بتدوين مخاوفها السياسية على الكمامة التي لا تزال ضرورية بسبب كورونا: "حياة السود مهمة أيضًا في إيطاليا". المظاهرات ضد العنصرية بما في ذلك تلك التي أقيمت في روما وميلانو، ربما تكون أكبر التجمعات التي شهدتها إيطاليا منذ بدء إجراءات كورونا. وإيطاليا هي واحدة من الدول المستقبلة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة في الاتحاد الأوروبي.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Lissabon (picture-alliance/NurPhoto/J. Mantilla)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    لشبونة: تحرك الآن!

    "تحرك الآن" هي العبارة المكتوبة على هذه اللافتة التي رفعها هذان المتظاهران في العاصمة البرتغالية لشبونة. لم تتم الموافقة على المظاهرة، لكن الشرطة سمحت للمشاركين بالمسيرة. في البرتغال أيضا، هناك دائما عنف من قبل الشرطة ضد السود. وعندما تظاهر المئات بشكل عفوي بعد حادث مشابه في يناير/ كانون الثاني 2019، ردت الشرطة فأطلقت عليهم الرصاص المطاطي.

  • Black-Live-Matter-Proteste in Mexiko-Stadt (picture-alliance/Zumapress)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    مكسيكو سيتي: ليس فلويد فقط وإنما لوبيز أيضا

    في المكسيك، لم يثر مقتل جورج فلويد الغضب في البلاد فحسب، بل لفت الأنظار لمصير عامل البناء جيوفاني لوبيز أيضا، الذي تم القبض عليه في مايو/ أيار في ولاية خاليسكو الغربية لعدم ارتدائه كمامة واقية. ويبدو أنه مات من عنف الشرطة. ويتزايد غضب المتظاهرين المكسيكيين منذ ظهور شريط فيديو قبل أيام قليلة عن عملية قبض الشرطة على لوبيز.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Sydney (picture-alliance/NurPhoto/I. Khan)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    سيدني: لا للعنصرية ضد السكان الأصليين

    بدأت المسيرة في سيدني بمراسم دخان تقليدية. ولم يكن التضامن الصريح لما لا يقل عن 20 ألف مشارك مع جورج فلويد فقط، ولكن أيضا مع الأستراليين من السكان الأصليين (أبورجيون)، الذين كانوا أيضا ضحايا لعنف الشرطة العنصري. وطالب المتظاهرون بعدم السماح مرة أخرى بمقتل أي شخص منهم في حجز الشرطة.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Pretotia (picture-alliance/AP Photo/T. Hadebe)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    بريتوريا: بقبضة مرفوعة مثل مانديلا

    القبضة المرفوعة في الهواء هي رمز لحركة # BlackLivesMatter (حياة السود مهمة) لكن الرمز أقدم بكثير؛ فعندما أطلق نظام الفصل العنصري سراح المقاتل من أجل الحرية، نيلسون مانديلا، من السجن في فبراير/ شباط 1990، رفع قبضته في طريقه إلى الحرية، مثلما فعلت هذه المحتجة في بريتوريا الآن. لا يزال البيض يتمتعون بامتيازات في جنوب أفريقيا. إعداد: دافيد إيل/ ص.ش


مواضيع ذات صلة

USA Houston | Hunderte nahmen Abschied von George Floyd

هيوستن تستعد لتشييع جورج فلويد وبايدن يعزي عائلته 09.06.2020

في ضوء الاستعدادات لتشييع جورج فلويد في مسقط رأسه بهيوستن، توجه الآلاف لإلقاء النظرة الأخيرة جثمانه، والمرشح الديمقراطي جو بايدن يزور العائلة ويقدم عزاءه، وسط تصاعد الضغوط المطالبة بإصلاحات في الشرطة الأمريكية.

استمرار الاحتجاجات في الولايات المتحدة 11.06.2020

تتصاعد الضغوط في الولايات المتحدة لإزالة التماثيل التاريخية المثيرة للجدل من الأماكن العامة مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. ويطالب المتظاهرون بإزالة الرموز العنصرية ضمن قائمة الإصلاحات التي يطالبون بها بعد موت جورج فلويد. وفي المقابل لا يبدو جميع الأمريكيين مستعدين لسماع مطالب التغيير، أياً تكن الأسباب التي دفعت إليها.

USA Minneapolis Polizei

مقتل جورج فلويد.. سلطات مينيابوليس تعلن "تفكيك" جهاز الشرطة 08.06.2020

على خلفية مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس، أعلنت سلطات المدينة "تفكيك وإعادة بناء" شرطة المدينة. يأتي ذلك وسط دعوات لإصلاح جهازي الشرطة والقضاء في الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة العنصرية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  