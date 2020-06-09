استقالة رئيسة شرطة أتلانتا واحتجاجات بسبب مقتل رجل أسود

تحقق سلطات تطبيق القانون في ولاية جورجيا الأمريكية فيإطلاق النار على رجل أسود في مدينة أتلانتا توفي لاحقاً متأثراً بجروحه.
وأفاد مكتب التحقيقات بجورجيا ليل السبت/الأحد (13- 14 يونيو/ حزيران) أنه تم استدعاء الشرطة إلى مطعم للوجبات السريعة بعد شكوى مفادها أن رجلاً استغرق في النوم داخل سيارته في الممر المخصص لتلقي الوجبات من المركبات.
وفشل الرجل في اجتياز اختبار الثمالة وحاولت الشرطة احتجازه. وتبع ذلك صراع بين المشتبه به ورجال الشرطة على صاعق كهربي للشرطة.
رئيسة شرطة أتلانتا إريكا شيلدز قدمت استقالتها
كيف قتل الرجل؟
وقال مكتب التحقيقات بجورجيا في بادئ الأمر بأنه تم إطلاق الرصاص على الرجل (27 عاماً) أثناء الصراع. وذكر مكتب التحقيقات في وقت لاحق إن مراجعة لقطات الدائرة التلفزيونية المغلقة أظهرت أن الرجل، الذي يدعى رايشار بروكس "حصل على الصاعق الكهربائي الخاص بأحد رجال الشرطة وشرع في الفرار من مسرح الحادث".
وتابع مكتب التحقيقات: "لاحق رجال الشرطة بروكس سيراً على الأقدام واستدار بروكس أثناء المطاردة ووجه الصاعق إلى رجل الشرطة، فأطلق الأخير الرصاص من سلاحه ليصيب بروكس".
وقال مكتب التحقيقات بجورجيا إنه يتحقق أيضاً من تسجيل فيديو التقطه شهود. وأظهر الفيديو - الذي لم يتم التحقق من موثوقيته - والذي تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق الرصاص على بروكس بعد فراره من مكان الصراع.
وأضاف المكتب أن بروكس نُقل إلى مستشفى محلي حيث توفي بعد خضوعه لجراحة. وخضع ضابط للعلاج بسبب إصابة تعرض لها أثناء الحادث.
وقالت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز "لا أعتقد أن هذا كان استخداماً مبرراً للقوة المميتة". وذكرت شبكة سي إن إن الاخبارية إنها دعت إلى "الفصل الفوري" للضابط.
وقالت بوتومز إنها قبلت الاستقالة التي تقدمت بها رئيسة شرطة أتلانتا إريكا شيلدز من منصبها.
احتجاجات وحرق مطعم
وعقب مقتل بروكس برصاص الشرطة اندلعت احتجاجات عنيفة في مدينة أتلانتا في وقت متأخر من مساء السبت، وأضرمت النيران في مطعم للوجبات السريعة.
احتجاجات وحرق مطعم في أتلانتا إثر مقتل شاب أسود
وكتبت ادارة الإطفاء في اتلانتا عبر صفحتها على تويتر أن النيران اشتعلت في مطعم "مجاور لمحطة وقود. ولا توجد تقارير بشأن وجود أي شخص داخل الموقع". وقالت إن رجال الإطفاء كانوا يقفون بجانب الموقع ولكنهم لم يتمكنوا من دخول المبنى بأمان.
وأظهر مقطع فيديو بثته قناتي "فوكس نيوز" و "سي إن إن" المبنى وهو تشتعل به نيران كبيرة، كما ذكرت تقارير أن المتظاهرين كانوا يغلقون طريقًا سريعًا.
ويأتي حادث أتلانتا بعد أسابيع من مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي أبيض وأثار موجة احتجاجات ضد العنصرية والتمييز في أنحاء البلاد.
م.س/ع.غ (د ب أ، رويترز)
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بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم
باريس: احتجاج في متنزه لو شامب دي مارس
قبل بضعة أيام، قامت الشرطة الفرنسية بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع. وكان في البداية قد تم حظر المظاهرات التي أعلن عن تنظيمها عند برج إيفل وخارج السفارة الأمريكية. لكن مع ذلك، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع ضد العنصرية، حتى خارج باريس. عنف الشرطة ضد السود منتشر بشكل خاص في الضواحي.
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بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم
لييج: مظاهرة رغم الحظر
بلجيكا، مثل معظم البلدان الأوروبية، لديها نصيب من الاستغلال الاستعماري وإخضاع مناطق أخرى من العالم: فقد كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية مملوكة ملكية خاصة للملك ليوبولد الثاني، الذي تم إنشاء نظام الظلم العنصري نيابة عنه. وقد جرى التظاهر ضد العنصرية في بروكسل وأنتفيرب ولييج؛ على الرغم من الحظر المتعلق بفيروس كورونا.
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بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم
ميونيخ: بافاريا ذات التعددية
في مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا، نظمت واحدة من أكبر المظاهرات في ألمانيا تجمع فيها 30 ألف شخص. كما خرجت مظاهرات في مدن ألمانية أخرى كبيرة منها كولونيا وفرانكفورت وهامبورغ. أما في برلين، فتحتم على الشرطة منع وصول المتظاهرين لبعض الوقت إلى ميدان ألكسندر بسبب توافد الكثير من الناس للمشاركة في المظاهرة.
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بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم
فيينا: 50 ألف متظاهر ضد العنصرية
في العاصمة النمساوية فيينا ذكرت الشرطة يوم الجمعة أن 50 ألف شخص تجمعوا، في واحدة من أكبر المظاهرات في السنوات الأخيرة، في البلد الذي شهد العام الماضي "فضيحة إيبيزا" والسقوط المدوي للائتلاف الحكومي اليميني في 2019. وبحسب صحفيين، كُتبت عبارة "حياة السود مهمة" على سيارة للشرطة.
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بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم
صوفيا: لفت الانظار للعنصرية في بلغاريا أيضا
كما هو الحال في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، تحظر بلغاريا حاليا التجمعات التي تضم أكثر من عشرة مشاركين. ومع ذلك اجتمع المئات في العاصمة صوفيا. المتظاهرون صرخوا بكلمات جورج فلويد الأخيرة "لا أستطيع التنفس"، لكنهم لفتوا الانتباه أيضا إلى العنصرية في المجتمع البلغاري.
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بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم
تورين: احتجاج في زمن كورونا
بسرعة، قامت هذه المرأة في تورين بتدوين مخاوفها السياسية على الكمامة التي لا تزال ضرورية بسبب كورونا: "حياة السود مهمة أيضًا في إيطاليا". المظاهرات ضد العنصرية بما في ذلك تلك التي أقيمت في روما وميلانو، ربما تكون أكبر التجمعات التي شهدتها إيطاليا منذ بدء إجراءات كورونا. وإيطاليا هي واحدة من الدول المستقبلة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة في الاتحاد الأوروبي.
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بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم
لشبونة: تحرك الآن!
"تحرك الآن" هي العبارة المكتوبة على هذه اللافتة التي رفعها هذان المتظاهران في العاصمة البرتغالية لشبونة. لم تتم الموافقة على المظاهرة، لكن الشرطة سمحت للمشاركين بالمسيرة. في البرتغال أيضا، هناك دائما عنف من قبل الشرطة ضد السود. وعندما تظاهر المئات بشكل عفوي بعد حادث مشابه في يناير/ كانون الثاني 2019، ردت الشرطة فأطلقت عليهم الرصاص المطاطي.
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بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم
مكسيكو سيتي: ليس فلويد فقط وإنما لوبيز أيضا
في المكسيك، لم يثر مقتل جورج فلويد الغضب في البلاد فحسب، بل لفت الأنظار لمصير عامل البناء جيوفاني لوبيز أيضا، الذي تم القبض عليه في مايو/ أيار في ولاية خاليسكو الغربية لعدم ارتدائه كمامة واقية. ويبدو أنه مات من عنف الشرطة. ويتزايد غضب المتظاهرين المكسيكيين منذ ظهور شريط فيديو قبل أيام قليلة عن عملية قبض الشرطة على لوبيز.
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بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم
سيدني: لا للعنصرية ضد السكان الأصليين
بدأت المسيرة في سيدني بمراسم دخان تقليدية. ولم يكن التضامن الصريح لما لا يقل عن 20 ألف مشارك مع جورج فلويد فقط، ولكن أيضا مع الأستراليين من السكان الأصليين (أبورجيون)، الذين كانوا أيضا ضحايا لعنف الشرطة العنصري. وطالب المتظاهرون بعدم السماح مرة أخرى بمقتل أي شخص منهم في حجز الشرطة.
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بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم
بريتوريا: بقبضة مرفوعة مثل مانديلا
القبضة المرفوعة في الهواء هي رمز لحركة # BlackLivesMatter (حياة السود مهمة) لكن الرمز أقدم بكثير؛ فعندما أطلق نظام الفصل العنصري سراح المقاتل من أجل الحرية، نيلسون مانديلا، من السجن في فبراير/ شباط 1990، رفع قبضته في طريقه إلى الحرية، مثلما فعلت هذه المحتجة في بريتوريا الآن. لا يزال البيض يتمتعون بامتيازات في جنوب أفريقيا. إعداد: دافيد إيل/ ص.ش