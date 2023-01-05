استقالة بارنبويم من منصب المدير الموسيقي العام لأوبرا برلين

بحثاً عن بداية جديدة.. حزب العمل الإسرائيلي يعيد تنظيم صفوفه

يعاني حزب العمل الإسرائيلي منذ سنوات من تراجع كبير في شعبيته، بل هناك من توقع "نهايته" داخل المشهد الحزبي الإسرائيلي. ميراف ميخائيلي الزعيمة الجديدة للحزب غيّرت الوضع وباتت وجها لصحوة مرتقبة.