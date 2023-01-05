 استقالة بارنبويم من منصب المدير الموسيقي العام لأوبرا برلين | DW الأخبار | DW | 06.01.2023

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استقالة بارنبويم من منصب المدير الموسيقي العام لأوبرا برلين

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