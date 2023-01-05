استقالة بارنبويم من منصب المدير الموسيقي العام لأوبرا برلين

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أعلن قائد الأوركسترا وعازف البيانو الشهير دانييل بارنبويم المصاب بمرض عصبي استقالته الجمعة من الإدارة الموسيقية لدار أوبرا برلين العريقة
قوبل مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال عملية إسرائيلية في الضفة الغربية بإدانات دولية، ودعوات لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الواقعة، فيما تبادل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني الاتهامات في مقتلها.
أعلنت إسرائيل كما دول عربية تشديد إجراءات دخول الأجانب إليها لمواجهة انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون". وذهبت دول في المنطقة كالعراق والسعودية والسلطة الفلسطينية في نفس اتجاه تشديد الإجراءات الصحية.
يعاني حزب العمل الإسرائيلي منذ سنوات من تراجع كبير في شعبيته، بل هناك من توقع "نهايته" داخل المشهد الحزبي الإسرائيلي. ميراف ميخائيلي الزعيمة الجديدة للحزب غيّرت الوضع وباتت وجها لصحوة مرتقبة.
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