استقالة المبعوث الأمريكي الخاص لمحاربة "داعش"

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت (22 كانون أول/ديسمبر 2018) إن بريت ماكغورك، المبعوث الخاص للتحالف العالمي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش"، قدم استقالته يوم الجمعة وستسري يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال شخص مطلع على الأمر إن ماكغورك استقال بسبب اعتراضه على قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا وهو القرار الذي أعقبه أيضا استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

وكانت محطة تلفزيون (سي.بي.إس) أعلنت في وقت سابق اليوم استقالة ماكغورك قبل رحيله المقرر في فبراير/ شباط. وقالت المحطة إن استقالة ماكغورك جاءت نتيجة "خلاف قوي" مع قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، كما جاءت بعد يوم من استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على خلفية نفس القرار.

ح.ع.ح/أ.ح (رويترز)