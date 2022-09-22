استفتاء في دونيتسك للموافقة على الانضمام لروسيا

وسط رفض وإدانات غربية- بدء "استفتاءات" على ضم أراض أوكرانية إلى روسيا

في حين بدأت "استفتاءات" في أربع مناطق في أوكرانيا خاضعة كليا أو جزئيا لسيطرة روسيا من أجل الانضمام إلى روسيا، أدان الناتو والاتحاد الأوروبي هذه الاستفتاءات التي اعتبراها "صورية وغير شرعية وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة".