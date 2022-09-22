استفتاء في دونيتسك للموافقة على الانضمام لروسيا

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تجري السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك تصويتا على الانضمام لروسيا. ويستمر الاستفتاء خمسة ايام ويجري بسبب ظروف الحرب من المنازل بحيث يتوجه المنظمون للبيوت للحصول على رأي الناخبين.
تعتزم "الجمهوريتان الشعبيتان" لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا - المعترف بهما من قبل روسيا فقط – ومنطقة خيرسون إجراء استفتاءات على الانضمام إلى الاتحاد الروسي، ما سيشكل تصعيدا كبيرا في النزاع.
في حين بدأت "استفتاءات" في أربع مناطق في أوكرانيا خاضعة كليا أو جزئيا لسيطرة روسيا من أجل الانضمام إلى روسيا، أدان الناتو والاتحاد الأوروبي هذه الاستفتاءات التي اعتبراها "صورية وغير شرعية وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة".
تتالت التنديدات بـ "الاستفتاءات الصورية" التي تجريها روسيا في أراضي أوكرانية تميهداً لضمها، آخرها من حلف الناتو ومجموعة السبع. في حين قرت كييف خفض مستوى علاقاتها مع طهران بسبب تزويد الأخيرة موسكو بطائرات مسيرة.
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاسبة المسؤولين عن الحرب الوحشية في أوكرانيا، معتبرا أن الاستفتاءات التي تنوي روسيا إجراءها مخالفة للقانون الدولي. ووزير الخارجية الروسي يرفض الاتهامات الغربية لبلاده.
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