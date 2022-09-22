 استفتاء في دونيتسك للموافقة على الانضمام لروسيا | DW الأخبار | DW | 23.09.2022

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DW الأخبار

استفتاء في دونيتسك للموافقة على الانضمام لروسيا

تجري السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك تصويتا على الانضمام لروسيا. ويستمر الاستفتاء خمسة ايام ويجري بسبب ظروف الحرب من المنازل بحيث يتوجه المنظمون للبيوت للحصول على رأي الناخبين.

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