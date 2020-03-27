استفتاء: ريال مدريد يتفوّق على برشلونة في ألقاب الأفضل بالدوري

تفوق الفرنسي كريم بنزيمة هداف فريق ريال مدريد على الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة الإسباني، ونال لقب أفضل لاعب في الموسم الحالي بالدوري الإسباني حسب الاستفتاء السنوي الذي تجريه صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وحصل بنزيمة على 36 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء والذين بلغ عددهم حوالي 120 آلف شخص. وحل ميسي ثانيا بحصوله على 32 بالمئة من الأصوات. وحاز بنزيمة كذلك على جائزة أفضل مهاجم متفوقا على ميسي.

وجاء سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد، في المركز الثالث لأفضل لاعب بـ14 بالمئة من الأصوات. وفاز راموس كذلك بجائزة أفضل لاعب إسباني بحصوله على 56 بالمئة من الأصوات متفوقا على سانتي كازورلا لاعب فياريال الذي حل ثانيا، كما نال جائزة أفضل مدافع بـ65 بالمئة من الأصوات.

وحصل تيبو كورتوا حارس ريال مدريد على جائزة أفضل حارس، وفاز البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب وسط.

ونال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لقب أفضل مدرب بعد أن قاد الفريق للقب الدوري المحلي (الليغا الإسبانية). وحصل زيدان على 46 بالمئة من الأصوات ليتفوق على دييغو مارتينيز الذي حقق مفاجأة كبيرة مع فريقه غرناطة وقاده للمركز السابع بجدول الترتيب.

واختار قراء "ماركا" لوكاس اوكامبوس مهاجم إشبيلية كأفضل صفقة في الموسم بحصوله على 38 بالمئة من الأصوات، بينما وحل فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد ثانيا بـ18 بالمئة من الأصوات فيما جاء ماركوس يورينتي لاعب اتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ13 بالمئة من الأصوات.

غير أن ريال مدريد لم يتفوق على برشلونة فقط في الناجحين، بل كذلك في السيئين، إذ حاز الفريق على لقب أسوأ صفقة في الموسم، وكانت مننصيب لوكا يوفيتش مهاجم الفريق بـ29 بالمئة من الأصوات يليه زميله البلجيكي إدين هازارد ثم الفرنسي انطوان غريزمان مهاجم برشلونة ثالثا.

ونال مارتين أوديغارد لاعب ريال سوسيداد لقب أفضل لاعب تحت 21 عاما بحصوله على 38 بالمئة من الأصوات متفوقا على إنسو فاتي لاعب برشلونة الذي حصل على 24 بالمئة وفيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد الذي نال 21 بالمئة من الأصوات.

وذهب لقب أكثر فريق مخيب للآمال، إلى فريق اسبانيول بحصوله على 26 بالمئة من الأصوات في ظل تذيله جدول الترتيب فيما حصل بلنسية على 23 بالمئة من الأصوات ليحل ثانيا فيما جاء برشلونة وصيف البطولة ثالثا بـ19 بالمئة من الأصوات.

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