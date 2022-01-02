استفتاء العالم بعد الجائحة

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قبل الجائحة نادراً ما كانت الحاجة كبيرة إلى التمييز بين الحقيقة والأخبار الكاذبة، بين الواقع والخيال. في مهرجان مسرحي في بوخوم، يبحث الفنانون عن إجابات للصدمات العالمية الناجمة عن جائحة كورونا ويبينون كيف يمكن للارتباك أن يكون مضحكاً أيضا.
تفشى فيروس كورونا بين أعضاء وفد رافق المستشار الألماني في رحلة إلى أفريقيا شملت السنغال والنيجر وجنوب أفريقيا.
تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا الجمعة لبحث التفشي الجديد لمرض جدري القرود، وهو عدوى فيروسية معروفة في غرب ووسط أفريقيا، وذلك بعد تأكيد أو الاشتباه بأكثر من 100 إصابة في دول بالقارة الأوروبية من بينها ألمانيا.
يرى معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن العالم مهدد بمخاطر أمنية معقدة وغير متوقعة. لكن وفقًا لتقريره الأخير، فإن السياسيين لا يستعدون بشكل كافٍ لتلك "الحقبة الجديدة".
دراسة حديثة تكشف عن العلاقة بين كوفيد 19 وبقع حمراء تظهر في الأصابع لدى المصابين بوباء كورونا.. فماهي الأدلة التي استند عليها الباحثون؟
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