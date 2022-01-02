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استفتاء العالم بعد الجائحة

قبل الجائحة نادراً ما كانت الحاجة كبيرة إلى التمييز بين الحقيقة والأخبار الكاذبة، بين الواقع والخيال. في مهرجان مسرحي في بوخوم، يبحث الفنانون عن إجابات للصدمات العالمية الناجمة عن جائحة كورونا ويبينون كيف يمكن للارتباك أن يكون مضحكاً أيضا.