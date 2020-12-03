 استغاثت عبر فيسبوك.. إنقاذ امرأة كمبودية من الاستغلال الجنسي | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 03.12.2020

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منوعات

استغاثت عبر فيسبوك.. إنقاذ امرأة كمبودية من الاستغلال الجنسي

بعد عامين من تهريبها إلى الصين، تمكنت فتاة كمبودية من الوصول إلى الفيسبوك ونشر رسالة تطلب فيها المساعدة لإعادتها إلى وطنها بعد أن تم الإساءة لها وأذيتها. ما قصة هذه الفتاة؟

Symbolbild Menschenhandel Zwangsprostitution

صورة رمزية

أنقذت فتاة كمبودية كان قد تم تهريبها إلى الصين قبل عامين تقريباً وذلك بعد أن طلبت المساعدة عبر فيسبوك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكمبودية، كوي كونغ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس (3 كانون الأول/ ديسمبر)، إن السلطات الصينية عثرت على الفتاة، البالغ عمرها 20 عاماً، وفقا لصحيفة "بنوم بنه بوست"، وسوف تعود قريباً إلى الوطن من إقليم هينان.

مختارات

في خطوة على طريق تحرير الكثير من الفتيات من العمل في الدعارة بشكل قسري، وافق مجلس الوزراء في برلين على مشروع قانون يفرض عقوبة السجن على زبائن الدعارة القسرية، فيما لا يمنع القانون الدعارة كمهنة أساسا.

أفاد تقرير الأمم المتحدة بأن 60 بالمئة من ضحايا الإتجار بالبشر يتم استغلالهم جنسيا، هذا وتتصدر أمريكا قائمة الدول التي يقوم فيها تجار البشر باستغلال الضحايا جنسيا. والنساء هن الأكثر عرضة للاستغلال.


وقال كونغ: "هي الآن في مركز شرطة صيني، وعندما تكتمل الأوراق القانونية، ستتم إعادتها إلى كمبوديا".
وحظيت محنة الفتاة التي استمرت لأكثر من عامين باهتمام الرأي العام قبل أيام، عندما تمكنت من الوصول إلى فيسبوك ونشر رسالة، حيث قالت إنها حصلت على وعد بـ"وظيفة جيدة" في الصين، لكنها أجبرت بدلاً من ذلك على الزواج من رجال صينيين، وفقاً لمحطة "صوت الديمقراطية" الإذاعية الكمبودية.
وكتبت في منشورها على فيسبوك: "قالوا إنني إذا لم أتعامل معهم كأزواج، فسوف يبيعونني إلى بيت دعارة"، ثم طالبت رئيس وزراء كمبوديا هون سين بالتدخل.
فيما قالت والدة الفتاة لـ"صوت الديمقراطية"، إن ابنتها نُقلت إلى الصين في عام 2018 مع 5 فتيات أخريات تتراوح أعمارهن بين 17 و20 عاماً.  وإنها قد اتصلت بالشرطة العام الماضي بعد أن علمت أن ابنتها تعرضت للاعتداء الجنسي.
وفي تصريحات للمحطة، قال مسؤول من إقليم كراتاي، حيث تقيم الأسرة، إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فوري لأن السلطات لم تتمكن من تحديد مكان الفتيات قبل منشور الفتاة.
وتعهدت كمبوديا والصين بمعالجة مشكلة تهريب النساء إلى الصين للزواج. ويقول النشطاء إن الجهود تتطلب تمويلاً أكبر.

ر.ض

  • China Harbin Eisskulpturen (picture-alliance/dpa/T. Weitao)

    في الصين .. مدينة ملونة من جليد

    في دورة هذا العام تمكن الزائرون من الاستمتاع بأكثر من 2000 تمثال جليدي في المدينة الصينية. من أبرزها تمثال بوذا (في الصورة) والجسور التي شيدت فقط من الجليد.

  • China Harbin Eisskulpturen (picture-alliance/dpa/T. Weitao)

    في الصين .. مدينة ملونة من جليد

    قلاع وقصور ومعابد من جليد تضاء ليلاً فتظهر كمدينة من الخيال. نسخ الفنانون خلال عدة أسابيع عدداً من المباني والتماثيل الشهيرة حول العالم.

  • China Harbin Eisskulpturen (picture-alliance/dpa/T. Weitao)

    في الصين .. مدينة ملونة من جليد

    من بين التماثيل التي أبدعها النحاتون في مهرجان الجليد هو معبد السماء في بكين. وكان قياصرة الصين من السلالتين الأخيرتين يتعبدون فيه أملاً في موسم حصاد جيد.

  • China Harbin Eisskulpturen (picture-alliance/Photoshot/W. Jianwei)

    في الصين .. مدينة ملونة من جليد

    تقع هاربين تقريباً على نفس خط العرض لمدينة البندقية. لكن الهواء الجاف البارد القادم من سيبيريا المجاورة يثلج المدينة في فصل الشتاء. متوسط درجة الحرارة العليا في يناير/ كانون الثاني هو 12 درجة مئوية تحت الصفر.

  • China Harbin Eisskulpturen (Reuters/A. Song)

    في الصين .. مدينة ملونة من جليد

    المواد الخام المستخدمة لتشييد التماثيل الجليدية متوفرة بكثرة، لأن نهر "سونغهوا" يصب في المدينة. وفي الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين ثان وأبريل/ نيسان تتجمد مياه النهر بعمق يصل إلى متر واحد. تُظهر الصورة عملية نقل الجليد إلى مكان المعرض.

  • China Harbin Eisskulpturen (Reuters)

    في الصين .. مدينة ملونة من جليد

    عمل حوالي 10 آلاف فنان على مساحة تقارب 150 ملعب كرة قدم لإنجاز المدينة. ويمكن للأعمال الفنية المنحوتة الصمود في الهواء الطلق إلى حوالي 90 يوماً حسب الطقس.

  • China Harbin Eisskulpturen (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    في الصين .. مدينة ملونة من جليد

    إلى جانب المنحوتات والتماثيل الرئيسة العملاقة، تجذب الحانات والمطاعم المشيدة من الجليد الكثير من الزوار. ويتوقع منظمو المهرجان أن يصل عدد الزائرين في دورة هذا العام التي انطلقت الأسبوع الماضي إلى حوالي مليون زائر. ع.ع/ (DW)


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