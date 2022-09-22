استعراض القوة .. العراق ومعضلة الأمن والسلاح

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تحديات أمنية داخلية وخارجية لقوات الجيش والأمن العراقي ، سواء على المستوى الداخلي بسبب السلاح المنفلت أو في مهمة الحفاظ على الحدود ومحاربة تنظيم داعش. فما العمل؟
ضيف الحوار:
الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو
تحديات أمنية داخلية وخارجية لقوات الجيش والأمن العراقي ، سواء على المستوى الداخلي بسبب السلاح المنفلت أو في مهمة الحفاظ على الحدود ومحاربة تنظيم داعش. فما العمل؟
بعد هجوم دام لتنظيم "داعش" في قضاء مخمور وتفجير دراجة نارية مفخخة في البصرة أسفر عن قتلى وجرحى، أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنه لا بد من حصر السلاح بيد الدولة "والعمل الجاد من أجل حل كل المليشيات المنفلتة".
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