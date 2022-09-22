استعراض القوة .. العراق ومعضلة الأمن والسلاح

الصدر يجدد الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات العراقية

بعد هجوم دام لتنظيم "داعش" في قضاء مخمور وتفجير دراجة نارية مفخخة في البصرة أسفر عن قتلى وجرحى، أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنه لا بد من حصر السلاح بيد الدولة "والعمل الجاد من أجل حل كل المليشيات المنفلتة".