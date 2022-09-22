 استعراض القوة .. العراق ومعضلة الأمن والسلاح | العراق اليوم | DW | 22.09.2022

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العراق اليوم

استعراض القوة .. العراق ومعضلة الأمن والسلاح

تحديات أمنية داخلية وخارجية لقوات الجيش والأمن العراقي ، سواء على المستوى الداخلي بسبب السلاح المنفلت أو في مهمة الحفاظ على الحدود ومحاربة تنظيم داعش. فما العمل؟

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ضيف الحوار:

الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو

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استعراض القوة .. العراق ومعضلة الأمن والسلاح 22.09.2022

تحديات أمنية داخلية وخارجية لقوات الجيش والأمن العراقي ، سواء على المستوى الداخلي بسبب السلاح المنفلت أو في مهمة الحفاظ على الحدود ومحاربة تنظيم داعش. فما العمل؟

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