استعداد فرق إسعاف برلين لحالات الطوارئ

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يزداد انتشار متحور أوميكرون في أوروبا، ويزداد معه عدد الإصابات بسرعة. وقد أصبح عدد الإجازات المرضية المرتفع للعاملين والموظفين بمثابة اختبار تحمل ضغط إضافي. فكيف تستعد فرق الإسعاف في برلين لحالات الطوارئ؟
قلصت سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الاحتفالات بالعام الجديد في معظم أنحاء العالم، لكن مؤشرات الإصابات والوفيات واصلت ارتفاعها الكبير. ولم تخل احتفالات رأس السنة في مناطق عديدة من العالم من حوادث مأساوية.
بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.
تسعى دول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر بسبب المتحور الجديد من كورونا المسمى "أوميكرون". فما مدى خطورة هذا المتحور؟ وهل يمكنه التحايل على جهاز المناعة؟ علماء فيروسات ألمان يحاولون تقديم إجابة.
حذر وزير الصحة الألماني من أنه قد لا يكون بالإمكان وقف موجة خامسة لكوفيد-19، لكنه استبعد القيام بإغلاق عام قبل عيد الميلاد، فيما دق "مجلس خبراء كورونا" ناقوس الخطر، مؤكدين على "بعد جديد" يضيفه متحور أوميكرون للجائحة.
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