استعداد فرق إسعاف برلين لحالات الطوارئ

ألمانيا- خبراء يدقون ناقوس الخطر ووزير الصحة يستبعد الإغلاق

حذر وزير الصحة الألماني من أنه قد لا يكون بالإمكان وقف موجة خامسة لكوفيد-19، لكنه استبعد القيام بإغلاق عام قبل عيد الميلاد، فيما دق "مجلس خبراء كورونا" ناقوس الخطر، مؤكدين على "بعد جديد" يضيفه متحور أوميكرون للجائحة.