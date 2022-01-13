 استعداد فرق إسعاف برلين لحالات الطوارئ | DW الأخبار | DW | 13.01.2022

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DW الأخبار

استعداد فرق إسعاف برلين لحالات الطوارئ

يزداد انتشار متحور أوميكرون في أوروبا، ويزداد معه عدد الإصابات بسرعة. وقد أصبح عدد الإجازات المرضية المرتفع للعاملين والموظفين بمثابة اختبار تحمل ضغط إضافي. فكيف تستعد فرق الإسعاف في برلين لحالات الطوارئ؟

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