استعدادا لهجوم الربيع.. زيلينسكي يشكر ألمانيا على الدعم

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصل إلى برلين ليل السبت الأحد (14 مايو/ أيار 2023) في أول زيارة له منذ بدء الحرب في أوكرانيا، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي تريد بلاده كدليل على التضامن، تسليم كييف أسلحة جديدة بقيمة 2,7 مليار يورو. بعد محطته الأولى في روما والفاتيكان وصل زيلينسكي إلى ألمانيا، كما أعلن على حسابه على تويتر مؤكدا أن زيارته ستخصص لتسليم بلاده "حزمة مهمة للغاية" من شحنات الأسلحة و"لإعادة إعمار" أوكرانيا.

ولأسباب أمنية لم يتم الكشف عن تفاصيل زيارة برلين على الفور، لكن وسائل الإعلام الألمانية ذكرت أن زيلينسكي سيلتقي صباحا المستشار أولاف شولتس أيضا بمراسم عسكرية في ديوان المستشارية. وسيتم إجراء نقاش خاص بينهما، ومن المقرر أن يعقب ذلك مناقشة في إطار دائرة صغيرة، ثم عقد مؤتمر صحفي. وتأتي هذه الخطوة وسط استعدادات للجيش الأوكراني لشن هجوم الربيع في حين تعلن كل من كييف وموسكو عن انتصارات في باخموت ومحيطها.

وكتب الرئيس الأوكراني باللغة الإنجليزية في دفتر الزوار بعد استقباله من جانب شتاينماير في قصر بيلفو الرئاسي بألمانيا: "في أحلك الأوقات بالتاريخ الحديث لأوكرانيا أثبتت ألمانيا أنها صديقتنا الحقيقية وحليفتنا الموثوق بها التي تقف بحزم بجانب الشعب الأوكراني في النضال لأجل الدفاع عن الحرية والقيم الديمقراطية".



ومن المقرر أن يتوجه زيلينسكي إلى مدينة آخن بعد الظهر على متن طائرة ايرباص حكومية ألمانية بحماية مقاتلات الجيش لتلقي جائزة شارلمان التي تكافئ الالتزام بتوحيد أوروبا.

وأعلن مدير اللجنة المنظمة للجائزة يورغن ليندن لصحيفة "تاغيسشبيغل" الألمانية أنه "للمرة الأولى في تاريخها الطويل تكافئ جائزة شارلمان على واجب الدفاع عن المبادئ الأساسية لأوروبا وحريتها وإذا لزم الأمر بالقوة".

ويحاول زيلينسكي حالياً حشد الجهات الداعمة له في أوروبا في الوقت الذي يستعد فيه جيشه لشن هجوم مضاد في شرق البلاد ضد القوات الروسية كما أعلن قبل أسابيع.

التريث في بدء هجوم الربيع

وبمناسبة زيارته أعلنت الحكومة الألمانية أمس السبت أنها تعد خطة جديدة لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو. وفي هذا السياق قال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس "نريد جميعًا نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق. لهذا السبب ستقدم ألمانيا كل مساعدة ممكنة طالما كان ذلك ضروريًا".

وتشمل هذه المساعدة الجديدة عشرات الدبابات والمدرعات وطائرات المراقبة بدون طيار وأربعة أنظمة دفاع جوي جديدة من طراز "آيريس-تي". ورحب مستشار رئاسي أوكراني بهذا الدعم. لكن نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك قال إنها ليست كافية. وأضاف السفير الأوكراني السابق في ألمانيا على قناة "فيلت تي في" أنه "لأمر مؤسف أن معظم أنظمة الدفاع الموعودة قديمة (...) ومن المخيب للآمال أيضًا أن تصر الحكومة الألمانية على رفضها (...) تسليم مقاتلات. يجب التخلص من هذا الحظر وبسرعة".

لطالما كانت العلاقات بين كييف وبرلين متوترة بشأن المساعدة العسكرية، مع انتقاد ألمانيا لكونها شديدة التردد والتحفظ. لكنها عززت دعمها في الأشهر الأخيرة.

وكان زيلينسكي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه "لا يزال بحاجة إلى القليل من الوقت الإضافي" لشن هجوم الربيع لتجنب خسائر فادحة في الأرواح واختراق الخطوط الروسية. وتريد كييف استعادة أراض في منطقتي دونيتسك ولوغانسك (شرق)وخيرسون وزابوريجيا (جنوب) وقد أعلنت موسكو ضمها.

وعززت الشرطة الألمانية الإجراءات الأمنية بالعاصمة برلين مع زيارة زيلينسكي، ونفذت إجراءات أمنية مشددة بشكل واضح في وسط العاصمة صباح اليوم الأحد، حيث تسري إجراءات أمنية واسعة النطاق وعمليات إغلاق لحركة المرور حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. وتأثرت بشكل خاص المناطق المحيطة بالحي الحكومي وسط برلين.



ع.غ/ ع.ج (رويترز، آ ف ب، د ب أ)